Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họng

Từ lâu, dân gian Việt Nam đã biết đến hoa đu đủ đực như một vị thuốc quý có tác dụng thanh phế, giảm ho, tiêu viêm và tăng sức đề kháng. Khi được ngâm cùng mật ong nguyên chất, hỗn hợp này trở thành một bài thuốc tự nhiên, lành tính, được nhiều người tin dùng để hỗ trợ điều trị ho khan, ho có đờm, viêm họng, viêm thanh quản và một số bệnh về đường hô hấp trên.

Vì sao hoa đu đủ đực trị ho và viêm họng hiệu quả?

Hoa đu đủ đực (thu hoạch từ cây đu đủ đực, loại không ra quả) chứa nhiều hợp chất tự nhiên có lợi cho đường hô hấp. Flavonoid và saponin giúp giảm ho, kháng viêm, làm dịu niêm mạc họng bị sưng đỏ. Carotenoid, tanin, phenol có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa vi khuẩn, virus gây viêm họng phát triển. Vitamin C và các enzym tiêu đờm tự nhiên: giúp long đờm, làm sạch cổ họng, giảm cảm giác ngứa rát.

Đặc biệt, khi kết hợp với mật ong, hiệu quả càng tăng lên nhờ mật ong có tác dụng kháng khuẩn, làm dịu cổ họng và tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc, rất tốt cho người bị viêm họng mãn tính hoặc hay khàn tiếng. Ngoài ra, mật ong còn giúp trung hòa vị đắng của hoa đu đủ, giúp dễ uống hơn, phù hợp cả cho trẻ nhỏ (trên 1 tuổi).

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong trị ho, viêm họng.

Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong

Chuẩn bị: Hoa đu đủ đực tươi hoặc khô: 200gr; mật ong nguyên chất 500ml; tọ thủy tinh sạch, có nắp kín.

Sơ chế hoa đu đủ: Rửa sạch hoa đu đủ đực, để ráo nước. Nếu là hoa tươi, có thể trụng sơ qua nước ấm để giảm vị đắng. Nếu dùng hoa khô, nên ngâm trong nước ấm khoảng 5–10 phút cho mềm trước khi ngâm.

Cho hoa đu đủ vào lọ thủy tinh, đổ mật ong ngập hoa (tỷ lệ 1 phần hoa : 2–2,5 phần mật ong). Dùng đũa khuấy nhẹ cho không khí thoát ra, đậy kín nắp.

Bảo quản: Đặt lọ ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.Ngâm ít nhất 10–15 ngày là có thể dùng, nhưng để càng lâu (30 ngày trở lên) thì các hoạt chất trong hoa thấm đều vào mật ong, hiệu quả càng cao.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong bảo quản được từ 6 tháng đến 1 năm nếu giữ nơi mát, sạch.

Cách dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong để trị ho, viêm họng

Tùy theo độ tuổi và tình trạng bệnh, bạn có thể áp dụng như sau:

Người lớn: Uống 1–2 thìa cà phê hỗn hợp (cả mật ong và hoa) mỗi lần, ngày 2–3 lần, nên dùng sau ăn.

Trẻ em trên 1 tuổi: Pha 1 thìa cà phê nhỏ mật ong ngâm hoa đu đủ với ít nước ấm, cho trẻ ngậm nuốt từ từ.

Không dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi vì mật ong có thể chứa bào tử gây ngộ độc botulinum.

Cách dùng ngoài: Có thể lấy một ít hỗn hợp hòa cùng nước ấm để súc miệng, giúp sát khuẩn, giảm đau rát họng. Thông thường, sau 3–5 ngày dùng liên tục, triệu chứng ho và rát họng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nếu tình trạng không cải thiện sau 1 tuần hoặc có dấu hiệu sốt, khó thở, nên đi khám bác sĩ.

Một số lưu ý khi sử dụng hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Không nên lạm dụng: Mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa 3 lần, tổng lượng mật ong không quá 50ml/ngày. Người bị tiểu đường, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Không đun sôi mật ong ngâm hoa đu đủ, vì nhiệt độ cao làm mất enzym và dưỡng chất quý.

Hoa đu đủ đực.

Nên dùng hoa đu đủ đực rừng, hoa nhỏ, màu xanh nhạt, hương thơm nhẹ – loại này chứa hoạt chất tự nhiên nhiều hơn hoa đu đủ trồng.

Kết hợp cùng thói quen chăm sóc họng để tăng hiệu quả

Để trị ho, viêm họng hiệu quả, ngoài việc dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong, bạn cũng nên:

- Uống nhiều nước ấm, hạn chế đồ cay, lạnh, rượu bia.

- Súc miệng nước muối loãng 2 lần/ngày để làm sạch cổ họng.

- Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, nhất là khi trời lạnh.

- Hạn chế nói to, la hét hoặc hát quá nhiều khi đang khàn tiếng.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong là bài thuốc dân gian đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm ho, viêm họng và cải thiện sức khỏe đường hô hấp nhờ các hoạt chất tự nhiên an toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị y khoa. Nếu bệnh kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.