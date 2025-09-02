(VTC News) -

Trong thiết kế nhà ở nhiều tầng, cầu thang không chỉ đóng vai trò kết nối các không gian mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ và sự tiện nghi của ngôi nhà. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự an toàn và thoải mái khi di chuyển chính là chiếu nghỉ cầu thang.

Vậy chiếu nghỉ cầu thang là gì, có công năng ra sao và cần lưu ý điều gì khi thiết kế? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Chiếu nghỉ cầu thang là gì?

Chiếu nghỉ cầu thang là một khoảng sàn phẳng nằm giữa các đợt bậc thang, thường xuất hiện ở những cầu thang dài hoặc cầu thang đổi hướng. Đây là vị trí để người di chuyển có thể dừng lại nghỉ ngơi, chuyển hướng hoặc quan sát không gian trước khi tiếp tục bước lên hoặc xuống.

Trong kiến trúc hiện đại, chiếu nghỉ không chỉ đảm bảo công năng mà còn là điểm nhấn thẩm mỹ, tạo sự cân đối, hài hòa cho tổng thể ngôi nhà.

Chiếu nghỉ cầu thang giúp giảm áp lực khi di chuyển. (Ảnh: Cầu Thang Inox)

Công năng của chiếu nghỉ cầu thang

Việc leo cầu thang dài liên tục có thể gây mệt mỏi, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ. Vì vậy, chiếu nghỉ cầu thang giúp giảm áp lực khi di chuyển, hạn chế nguy cơ vấp ngã.

Đúng như tên gọi, chiếu nghỉ là nơi người dùng có thể tạm dừng, lấy lại sức. Trong nhiều thiết kế, gia chủ còn tận dụng không gian này để đặt chậu cây xanh, kệ trang trí hoặc ô cửa sổ lấy sáng.

Với những ngôi nhà có diện tích hạn chế, chiếu nghỉ thường kết hợp với việc đổi hướng, giúp cầu thang tiết kiệm diện tích mà vẫn thuận tiện khi sử dụng.

Bên cạnh đó, chiếu nghỉ cầu thang còn là khoảng “ngắt nhịp” hợp lý, giúp tổng thể kiến trúc trở nên hài hòa, không bị đơn điệu. Kết hợp trang trí hợp lý, khu vực này có thể trở thành điểm nhấn nội thất.

Những lưu ý khi thiết kế chiếu nghỉ cầu thang

Để chiếu nghỉ phát huy tối đa công năng, khi thiết kế gia chủ cần chú ý một số nguyên tắc sau:

Kích thước tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn xây dựng, chiếu nghỉ cầu thang nên có chiều dài và chiều rộng tối thiểu bằng chiều rộng cầu thang, thường từ 90cm – 120cm để đảm bảo thoải mái khi di chuyển. Nếu không gian cho phép, nên thiết kế rộng rãi hơn để tạo cảm giác thông thoáng.

Vị trí hợp lý

Với cầu thang quá dài, cứ sau khoảng 11 – 15 bậc nên bố trí một chiếu nghỉ.

Với cầu thang đổi hướng, chiếu nghỉ thường được đặt tại điểm gấp khúc, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm diện tích.

Vật liệu và trang trí

Chiếu nghỉ thường được lát gạch, gỗ hoặc đá tương đồng với cầu thang. Tuy nhiên, có thể kết hợp màu sắc, hoa văn khác biệt để tạo điểm nhấn. Nhiều gia đình tận dụng chiếu nghỉ để treo tranh, đặt chậu cây nhỏ, giúp không gian sống sinh động và gần gũi hơn.

Chiếu sáng và thông gió

Chiếu nghỉ cầu thang nên được bố trí gần cửa sổ, giếng trời hoặc đèn chiếu sáng để tăng tính an toàn và thẩm mỹ. Ánh sáng tự nhiên kết hợp cây xanh sẽ mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái cho người sử dụng.