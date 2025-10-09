Mất 7 sao nhập tịch gian lận, Malaysia thắng 3-0 vẫn bị chê kém

(VTC News) -

Đội tuyển Malaysia đấu với Lào trong hoàn cảnh 7 ngôi sao nhập tịch có tổng giá trị gần 8 triệu USD bị cấm thi đấu. Điều này ảnh hưởng rõ rệt đến sức mạnh của đội bóng do huấn luyện viên Peter Cklamovski dẫn dắt.

"Sự vắng mặt của họ được cảm nhận rõ rệt khi Malaysia thiếu sự nhuần nhuyễn và sắc bén trong các pha tấn công", tờ New Straits Time nhận xét trong bài viết có tiêu đề "Lệnh cấm thi đấu cầu thủ để lại ảnh hưởng khi Malaysia chật vật giành chiến thắng 3-0 trước Lào".

Trang Berita Harian bình luận: "Ngoài việc thiếu vắng 7 cầu thủ, mặt sân tại Viêng Chăn – vốn bị đánh giá là không đạt chất lượng – dường như cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội tuyển Malaysia, khiến họ gặp khó khăn trong việc triển khai các pha di chuyển và dứt điểm hiệu quả trước khung thành đối phương".

Đội tuyển Malaysia phải thi đấu mà không có 7 ngôi sao nhập tịch bị FIFA cấm.

Đội tuyển Malaysia phối hợp rời rạc trong hiệp một, dù họ kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ có chất lượng kỹ thuật kém. Các cầu thủ Malaysia tạo ra nhiều tình huống uy hiếp nhưng những pha xử lý ở nhịp quyết định của họ không có đủ sự chính xác.

Phải đến hiệp 2, đội tuyển Malaysia mới ghi bàn. Arif Aiman - người được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2025 - sút xa hiểm hóc đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Bàn thắng này giúp Malaysia giải tỏa sức ép, trong khi các cầu thủ Lào sa sút cả về thể lực lẫn tinh thần.

Malaysia tấn công dễ dàng, tạo ra nhiều cơ hội và bỏ lỡ liên tục. Dù vậy, đội khách vẫn tận dụng được 2 lần để nâng tỷ số lên 3-0. Dion Cools và Faisal Halim - cầu thủ từng suýt phải bỏ nghề sau khi bị tạt a xít - lần lượt lập công khép lại trận thắng cho đội tuyển Malaysia.

Thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski tiếp tục đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, điều này có thể trở nên vô nghĩa nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không thể kháng cáo thành công để lật ngược án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Hiện FAM bị kết luận là gian lận trong việc nhập quốc tịch cầu thủ, sử dụng hồ sơ có chứa thông tin giả mạo về nguồn gốc cho 7 ngôi sao là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel. Những cầu thủ này ra sân trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0, trong đó Holgado và Figueiredo ghi bàn.