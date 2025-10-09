Luật sư nói lý do Malaysia không cãi được FIFA, khó thoát tội gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Sau khi bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) kết luận gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) lập tức khởi động quy trình kháng cáo. Cơ quan này giữ nguyên quan điểm rằng vi phạm của họ chỉ là lỗi kỹ thuật và các cầu thủ nhập tịch đều hợp pháp. Tuy nhiên, những lập luận của LĐBĐ Malaysia từng bị FIFA bác bỏ sau lần giải trình đầu tiên và nhiều khả năng không hiệu quả khi tiếp tục đưa ra kháng cáo.

Giải thích trên tờ New Straits Time, luật sư chuyên giải quyết các vấn đề thể thao Nik Erman Nik Roseli cho rằng nguyên tắc "trách nhiệm tuyệt đối" trong Quy chế về kỷ luật của FIFA hoàn toàn loại bỏ các lý lẽ biện hộ mà LĐBĐ Malaysia đưa ra. Cơ quan này nhấn mạnh họ thực hiện đúng quy trình và không có trách nhiệm trong việc hồ sơ có chứa thông tin bị làm giả.

Đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua hoặc hủy tư cách thi đấu vòng loại Asian Cup 2027.

“Nguyên tắc trách nhiệm tuyệt đối nghĩa là không cần xét đến yếu tố cố ý hay biết trước", ông Erman giải thích. Vị luật sư này cho rằng lập luận của Liên đoàn bóng đá Malaysia về việc không biết hoặc không có ý định làm giả tài liệu là vô nghĩa, bởi phạm nằm ở hành động nộp tài liệu có thông tin sai. Ông Erman nhấn mạnh rằng nguyên tắc "trách nhiệm tuyệt đối" buộc các liên đoàn thành viên phải bảo đảm tính chính xác và hợp pháp của các thông tin được gửi lên.

"LĐBĐ Malaysia có nghĩa vụ độc lập trong việc bảo đảm cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Họ không được đẩy trách nhiệm này sang cho Cục Đăng ký Quốc gia (NRD)", vị chuyên gia luật người Malaysia cho biết. Ông cũng nhận định rằng rất khó để coi vi phạm của LĐBĐ Malaysia là lỗi kỹ thuật như cách cơ quan này biện hộ.

Mặt khác, việc các cầu thủ vi phạm được công nhận quốc tịch Malaysia hợp pháp cũng không phải lý lẽ phù hợp để kháng cáo. Bản chất lỗi sai nằm ở việc FAM chứng minh tư cách thi đấu theo quy định của FIFA. Một cầu thủ được nhập quốc tịch theo pháp luật không đồng nghĩa với việc anh ta đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia mới.

“FIFA không hề chất vấn việc NRD cấp quốc tịch. Họ chỉ xem xét vấn đề tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia theo điều lệ của FIFA", luật sư Erman giải thích. Ông cho rằng ngay cả khi các cầu thủ chứng minh được nguồn gốc Malaysia bằng các chứng cứ khác hợp lệ, nhiều khả năng FIFA không thay đổi án phạt bởi phán quyết được đưa ra dựa trên hành vi nộp hồ sơ chứa thông tin giả.

“Một nghi vấn lớn mà người hâm mộ nào cũng thắc mắc là làm sao FIFA có thể lấy được giấy tờ gốc, còn NRD lại không. Họ không thể chỉ nói rằng đã làm đúng quy trình. Tốt nhất LĐBĐ Malaysia nên tránh lập luận kiểu không biết hoặc không có ý định gian lận. Họ cần tập trung chứng minh rằng mình thực sự cẩn trọng và biện hộ về mức độ của hình phạt", ông Erman đưa ra lời khuyên.