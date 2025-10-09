Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1, nuôi hy vọng bám đuổi Malaysia

(VTC News) -

Highlight Việt Nam 3-1 Nepal

Đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal dưới áp lực phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Asian Cup 2027. Dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ chơi phòng ngự, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đạt được mục tiêu sau những tình huống tấn công dồn dập trong thế hơn người.

Đội chủ nhà chỉ mất 10 phút để ghi bàn mở tỷ số. Trương Tiến Anh tạt bóng từ cánh phải. Nguyễn Tiến Linh đỡ bóng gọn gàng và tung ra cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn Nepal.

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo trong hiệp đầu tiên. Nepal chỉ có một pha dứt điểm nhưng chính tình huống này lại khiên đội chủ nhà thủng lưới. Các hậu vệ Việt Nam không kèm được Sanish Shrestha, để cầu thủ Nepal đánh đầu gỡ hòa.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Nepal.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tấn công dồn dập sau khi thủng lưới. Đội tuyển Việt Nam chơi hơn người trong hơn nửa trận đấu khi hậu vệ Laken Limbu nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp một.

Bất lợi về quân số, đội tuyển Nepal lùi toàn bộ đội hình về sân nhà tạo thành hàng phòng ngự dày đặc che chắn khung thành. Điều này khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Thủ môn Nepal cũng chơi xuất sắc với những pha cứu thua liên tiếp.

Dù vậy, sau nhiều nỗ lực, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm bàn thắng. Phạm Xuân Mạnh tận dụng pha phạt góc lộn xộn để sút tung lưới Nepal, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên lần thứ hai. Không lâu sau đó, Nguyễn Văn Vĩ nâng tỷ số lên 3-1.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ trong những phút cuối trận. Các cầu thủ Nepal chỉ co cụm phòng ngự mà không thể thực hiện pha tấn công đáp trả nào. Đội chủ nhà cũng không có thêm bàn thắng.

Đánh bại Nepal với tỷ số 3-1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik kém Malaysia 3 điểm và bất lợi về thành tích đối đầu trực tiếp (thua 0-4).

Việt Nam 3-1 Nepal Tiến Linh (9') 9' 17' Sanish Xuân Mạnh 57' Văn Vĩ 72'

Đội hình Việt Nam đấu với Nepal

Việt Nam: Đặng Văn Lâm (23); mPhạm Xuân Mạnh (7), Đỗ Duy Mạnh (2), Bùi Tiến Dũng (4); Trương Tiến Anh (5), Nguyễn Hoàng Đức (14), Lê Phạm Thành Long (19), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Hai Long (12), Nguyễn Tiến Linh (22), Phạm Tuấn Hải (10).

Nepal: Kiran Chemjong (16); Sanish Shrestha (2), Ananta Tamang (4), Suman Shrestha (3), Rohit Chand (23); Ayush Ghalan (19), Arik Bista (8), Rohan Karki (9), Laken Limbu (10); Jung Karki (7), Manish Dangi (21).

