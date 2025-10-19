Siêu máy tính dự đoán Liverpool vs Man Utd, vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Liverpool đấu với Man utd diễn ra lúc 22h30 ngày 19/10 là tâm điểm của vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026. Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của Liverpool lên tới hơn 70%, hoàn toàn vượt trội so với đối thủ.

Nhận định Liverpool đấu với Man Utd

Liverpool không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot vừa trải qua 3 thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ, trong đó có 2 trận thua ở giải Ngoại Hạng Anh khiến họ mất ngôi đầu bảng xếp hạng. Liverpool trục trặc khi những vị trí trong đội hình của họ chưa ăn khớp với nhau.

Florian Wirtz tạo ra tới 11 cơ hội nhưng chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Hàng công đắt giá của đội đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh chưa vận hành tối ưu khi Alexander Isak chưa lấy lại phong độ còn Mohamed Salah có dấu hiệu sa sút do tuổi tác.

Liverpool vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp.

Trong top 10 của giải đấu sau 7 vòng đầu tiên, chỉ 1 đội thủng lưới nhiều hơn Liverpool (9 lần). Sự chắc chắn của hàng phòng ngự Liverpool trong giai đoạn gần đây không được đảm bảo. Họ vừa trải qua 6 trận liên tiếp thủng lưới, dù các đối thủ đa số không mạnh.

Trong khi đó, Man Utd bắt đầu tìm thấy dấu hiệu tích cực. Dù thủng lưới nhiều, "Quỷ đỏ" vẫn là một trong những đội chịu ít cú sút nhất, có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải đấu. Vấn đề của hàng thủ Man Utd là sự kém ổn định trong trận đấu dẫn đến những sai sót tai hại.

Tuy nhiên, Man Utd đạt chỉ số tốt một phần nhờ việc lịch thi đấu thuận lợi trong giai đoạn đầu mùa giải. Trong 2 trận đấu gặp các đối thủ mạnh (thuộc top 4 mùa giải trước), "Quỷ đỏ" đều thua và không ghi được bàn nào.

Man Utd là đội thủng lưới nhiều nhất trong top 10.

Dự đoán Liverpool vs Man Utd

Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Liverpool và Man Utd là 73,3% - 11,2%. Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu của Soccerway lại đưa ra dự đoán bất ngờ khi cho rằng cơ hội thắng của Man Utd lên tới 49%, trong khi Liverpool chỉ là 25%.

Đây là thời điểm tốt nhất để Man Utd nghĩ đến khả năng giành điểm trên sân Anfield. Dù vậy, cần lưu ý rằng cả Arsenal và Man City khi không đạt phong độ tốt đều thắng Man Utd. "Quỷ đỏ" không thắng trong 8 trận sân khách gần nhất (thua tới 6 trận).

Trong 14 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Liverpool chỉ thua 1 trận. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại của Man Utd cũng không quá 50% (hòa 6 trận).

Đội hình dự kiến của Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike;

Đội hình dự kiến của Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 3-1 Man Utd.