Màn tương tác ngọt ngào của ca sĩ Anh Tú và một 'em xinh' gây sốt

(VTC News) -

Xuất hiện tại đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025, bộ đôi Anh Tú và LyLy nhận được sự chú ý của khán giả. Sau khi Anh Tú mở màn bằng loạt ballad đầy cảm xúc Đôi mắt, Chiếc khăn gió ấm, LyLy bất ngờ xuất hiện mang đến tiết mục Lời tỏ tình dễ thương. Cả hai cùng song ca và có những màn tương tác rất ngọt ngào khiến khán giả hò reo.

Thời gian qua, LyLy nhận được nhiều chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Bên cạnh tài năng, tin đồn tình cảm của giọng ca sinh năm 1996 với ca sĩ Anh Tú cũng thu hút nhiều chú ý của khán giả. Không công khai tình cảm song cặp đôi liên tục sánh đôi, có những tương tác ngọt ngào.

Anh Tú và LyLy có màn tương tác ngọt ngào.

Bên cạnh Anh Tú và LyLy, đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 còn quy tụ hơn 17 nghệ sĩ nổi tiếng với số lượng khán giả lên tới 10 nghìn người.

Khán giả được dẫn dắt qua những miền ký ức dịu dàng qua Lý ngựa ô Huế của Bạch Trà hay Diễm xưa phiên bản tiếng Nhật đến từ Akari Nakatani.

Dàn anh trai như Gemini Hùng Huỳnh, Quân A.P, Hurrykng cũng nhận được nhiều quan tâm. Cả ba hội tụ trong bản hit Đầu đội sừng từng gây bão tại Anh trai say hi. Đây là lần hiếm hoi đội hình đầy đủ của ca khúc được trình diễn trực tiếp, khán giả được thưởng thức trọn vẹn sự kết hợp hài hòa giữa 3 nghệ sĩ tài năng.

Gemini Hùng Huỳnh, Quân A.P và Hurrykng tái hợp sau "Anh trai say hi".

Sân khấu chuyển nhanh sang tinh thần bùng nổ khi các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện: từ tinh thần tích cực, trẻ trung của Manbo, chất tự sự và bản lĩnh của Quốc Thiên qua loạt mashup giàu cảm xúc, cho tới chất mới lạ và hiện đại trong phần biểu diễn của Wean. Mỗi nghệ sĩ một phong cách, nhưng đều hòa chung vào bức tranh âm nhạc tổng thể được chăm chút về dàn dựng, âm thanh, ánh sáng.

Kay Trần và Isaac đảm nhận vai trò “giữ lửa” cho những khoảnh khắc cuối của đại tiệc âm nhạc.

Chương trình khép lại bằng một sân khấu mang tính biểu tượng với sự trở về của Quang Hùng MasterD - một người con xứ Huế. Đây như một lời tri ân gửi về mảnh đất nuôi dưỡng âm nhạc của anh. Anh mở đầu bằng phần trình diễn đánh trống và gõ chuông cùng vũ đoàn mặc Việt phục, tiếp nối bằng các ca khúc Tình đầu quá chén, Catch me if you can, Đã có anh và Thủy triều.

Đại nhạc hội Mega Booming – Huế 2025 là hoạt động điểm nhấn trong "Năm du lịch quốc gia 2025" tại Huế. Đây là một sự kiện có sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc hiện đại và không gian văn hóa lịch sử tráng lệ của Cố đô Huế, góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến văn hóa - du lịch - giải trí hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.