Mãn nhãn dàn trực thăng quân sự luyện bay trên Quảng trường Ba Đình

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).