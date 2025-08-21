Mãn nhãn dàn trực thăng quân sự luyện bay trên Quảng trường Ba Đình

Khoảng 11h ngày 21/8, biên đội 10 máy bay trực thăng, bay đội hình tiến qua khu vực trung tâm Hà Nội, bay qua Quảng trường Ba Đình.
Trong đội hình bay nhiệm vụ A80 phục vụ Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình, lực lượng Phòng không - Không quân huy động nhiều chủng loại trực thăng như Mi-17, Mi-171 và Mi-172.
10 chiếc trực thăng quân sự bay theo đội hình 1-3-3-3 cất cánh từ sân bay Hoà Lạc.
Biên đội trực thăng bay tổng cộng 3 lượt qua Quảng trường Ba Đình.
Máy bay trực thăng bay qua khu vực Hồ Gươm.
Biên đội bay qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Khu vực Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao.
Hàng trăm người dân có mặt từ sớm tại Quảng trường Ba Đình để ngắm nhìn dàn trực thăng lần đầu hợp luyện bay trên Quảng trường Ba Đình.
Trực thăng bay qua Đường đua F1, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Ngay sau biên đội 10 chiếc trực thăng là biên đội bay gồm 2 chiếc máy bay Casa.
Hai chiếc máy bay Casa C-212i bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình.
Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
cdn-i.vtcnews.vn
Bình luận