Màn trình diễn của đội hình máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ A80

Sáng 9/8, tại sân bay Kép (tỉnh Bắc Ninh), các đơn vị trực thuộc gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch huấn luyện bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Từ 5h, các công tác chuẩn bị như tiếp nhiên liệu, kiểm tra toàn bộ quy trình bay đã diễn ra. Để đảm bảo an toàn, các khâu kiểm tra kỹ thuật được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ.
Đúng 5h30, chiếc Su-30MK2 lăn bánh ra đường băng, với nhiệm vụ trinh sát khí tượng đường bay, thu thập và xử lý các dữ liệu.
Sau đó là đội hình 6 máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130 thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân.
6 chiếc máy bay Yak-130 được chia làm 2 biên đội 3 chiếc, lần lượt 3 chiếc một rời đường băng tham gia bay huấn luyện.
Tiếp theo là 4 máy bay L-39NG chia thành 2 biên đội 2 chiếc, lần lượt 2 chiếc một cất cánh.
Cũng trong sáng 9/8, các đơn vị triển khai tiêm kích SU-30MK2 với 2 đội hình 5 chiếc và 3 chiếc.
8 chiếc tiêm kích SU-30MK2, lần lượt cất cánh với đội hình 3 biên đội 2 chiếc và 2 biên đội 1 chiếc.
Sau khi ổn định độ cao, 6 máy bay nhập đội hình, xếp thành hình tam giác, thông qua khu vực giả định khán đài.
Biên đội 5 chiếc Su-30MK2 đội hình mũi tên bay trên bầu trời sân bay Kép.
Đội hình biên đội 3 chiếc Su-30MK2 đã rất quen thuộc trong nhiều sự kiện trọng đại gần đây.
Tiếp đến là 4 chiếc máy bay L-39NG bay xếp đội hình.
Không chỉ dừng ở màn bay đội hình, biên đội 3 chiếc máy bay Yak-130 và biên đội 3 chiếc tiêm kích Su-30MK2 còn thực hiện bay kỹ thuật xé gió, tỏa thành 3 hướng.
Đặc biệt trong đó là màn trình diễn kỹ thuật bay khoan xoắn, xé gió của biên đội 2 chiếc máy bay tiêm kích Su-30MK2.
Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: "Đây là nhiệm vụ chính trị rất vinh dự nhưng cũng rất nặng nề, lớn lao. Vì thế chúng tôi đã tập luyện với ý chí quyết tâm rất cao để từng cán bộ chiến sĩ, từng đơn vị thực hiện nhiệm vụ lần này đảm bảo an toàn, thành công".
"Hiện với lực lượng phản lực, chúng tôi quy tập tại sân bay Kép 3 chủng loại Su-30MK2, L-39NG và Yak-130. Đối với máy bay trực thăng thì tập trung ở sân bay Hoà Lạc để huấn luyện", Đại tá Nguyễn Như Khoát thông tin thêm.
