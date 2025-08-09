Màn trình diễn của đội hình máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ A80

Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: "Đây là nhiệm vụ chính trị rất vinh dự nhưng cũng rất nặng nề, lớn lao. Vì thế chúng tôi đã tập luyện với ý chí quyết tâm rất cao để từng cán bộ chiến sĩ, từng đơn vị thực hiện nhiệm vụ lần này đảm bảo an toàn, thành công".