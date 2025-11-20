Malaysia chưa bị xử thua, tuyển Việt Nam dự Asian Cup bằng cách nào?

(VTC News) -

Sau trận thắng Lào với tỷ số 2-0, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc cạnh tranh giành suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối, diễn ra vào tháng 3/2026, quyết định vị trí đầu bảng F. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế trước đối thủ trực tiếp.

Nếu thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam hòa điểm với đối thủ (cùng 15 điểm) khi kết thúc 6 lượt trận vòng loại. Theo thể thức vòng loại Asian Cup 2027, tiêu chí phân hạng trong trường hợp 2 đội bằng điểm là kết quả đối đầu. Do thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội cần thắng lại đối thủ với tỷ số cách biệt ít nhất 5 bàn.

Đội tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0.

Kịch bản thú vị nhất là khi đội tuyển Việt Nam thắng 4-0. Khi đó, cả 2 đội bóng đều có 15 điểm, 15 bàn thắng, 5 bàn thua và hòa 4-4 sau 2 lượt đối đầu. Lúc này, không có chỉ số phụ nào được tính đến tiếp mà 2 đội phải đá luân lưu để phân định thắng thua, điều hiếm khi xảy ra tại vòng bảng của các giải đấu.

Trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua Malaysia trên bảng xếp hạng nếu đáp ứng được điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra. Chưa nói đến vấn đề phong độ, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng đối thủ này với cách biệt nhiều hơn 3 bàn.

Cơ hội của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhiều hơn. Cơ quan này chờ các phán quyết của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Tòa trọng tài thể thao (CAS) về vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của Malaysia để xem xét án phạt bổ sung.

Hiện tại, FIFA khẳng định quan điểm các cầu thủ nhập tịch bằng giấy tờ giả mạo không đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Nếu nhận định này không bị cơ quan pháp lý cấp cao hơn (CAS) bác bỏ, đội tuyển Malaysia chắc chắn bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu với Nepal và Việt Nam ở lượt đi.

Chỉ cần AFC ra án phạt này, đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên dự Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới kết quả trận gặp Malaysia vào tháng 3 năm sau.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng F

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 5 15-1 15 2 Việt Nam 5 11-5 12 3 Lào 5 3-16 3 4 Nepal 5 2-9 0