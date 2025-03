Madam Pang và Liên đoàn bóng đá Thái Lan thua kiện, phải trả gần 300 tỷ đồng

(VTC News) -

Hôm 6/3, Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương đã đọc phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ kiện về bản quyền và hợp đồng cấp phép giữa công ty cổ phần Siamsport Syndicate và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Vụ việc bắt đầu khi Công ty Cineplex Co., Ltd. đệ đơn kiện Công ty Cổ phần Siamsport Syndicate, đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng các trận đấu do FAT tổ chức. Sau đó, Siamsport đã kiện ngược lại FAT cùng 20 cá nhân liên quan, cáo buộc vi phạm bản quyền và hợp đồng.

Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương (tòa sơ thẩm) đã ra phán quyết rằng Siamsport phải bồi thường 240 triệu baht cho Cineplex, kèm lãi suất. Ngoài ra, FAT phải bồi thường 50 triệu baht cho Siamsport, kèm lãi suất. Sau đó, cả ba bên gồm Siamsport, FAT và Cineplex đều kháng cáo. Tòa án Phúc thẩm chuyên trách đã nâng mức bồi thường mà FAT phải trả cho Siamsport lên 450 triệu baht.

Madam Pang và Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải trả khoản tiền lớn sau khi thua kiện

Khi vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao, tòa đã sửa phán quyết của tòa phúc thẩm, yêu cầu FAT bồi thường cho Siamsport 360 triệu baht (khoảng 272 tỷ đồng), kèm lãi suất từ ngày kiện cho đến khi hoàn tất thanh toán.

Vụ kiện kéo dài từ thời Somyot Poompanmoung giữ chức chủ tịch FAT và đến nay đã khép lại dưới thời chủ tịch hiện tại, Madam Pang. Nguyên nhân của vụ kiện nằm ở mâu thuẫn về hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình của Thai League (giải VĐQG Thái Lan). Năm 2001, Siam Sport có thỏa thuận với FAT rằng họ sẽ được 95% lợi nhuận và chịu toàn bộ rủi ro tài chính. Hợp đồng sau đó được gia hạn đến năm 2025 dưới thời chủ tịch FAT, Worawi Makudi.

Đến năm 2014, bóng đá Thái Lan phát triển mạnh nhờ thành công của đội tuyển quốc gia, giúp Thai League sinh lời lớn. Năm 2016, ông Somyot Poompanmoung lên làm chủ tịch FAT và cho rằng hợp đồng với Siam Sport không công bằng vì FAT chỉ nhận 5% lợi nhuận. Sau đó, ông Somyot quyết định hủy hợp đồng 7 năm này. Do vậy, Siam Sport đã kiện FAT.

Vụ việc liên quan tới cả Cineplex, công ty con của TrueVisions. Họ ký hợp đồng phát sóng Thai League nhưng không thể thực hiện do Siam Sport mất quyền khai thác sau khi bị FAT hủy hợp đồng. Đặc biệt, đơn vị này đã trả trước 240 triệu baht cho Siam Sport để phát sóng mùa giải 2016. Tuy nhiên, do hợp đồng bị FAT chấm dứt, Siam Sport không thể cung cấp bản quyền như cam kết. Do vậy cuối cùng tòa án phán quyết rằng Siam Sport phải trả 240 triệu baht cho Cineplex.

Sau khi nhận phán quyết mới nhất, Madam Pang chia sẻ lên facebook cá nhân: "Mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Đây không phải là dấu chấm hết của thế giới. Xin trích lời dạy của cha tôi, ông Phothipong, để nhắc nhở bản thân".

Madam mới chỉ đảm nhận cương vị chủ tịch FAT được 1 năm nhưng giờ đây đã phải đối mặt với việc phải trả khoản tiền lên tới 360 triệu baht. Giờ đây, Madam Pang sẽ phải tìm cách trả 360 triệu baht cho Siam Sport.