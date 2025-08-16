Lý do cá rán ở nhà hàng luôn giòn tan, thêm thứ này cá để lâu không ỉu

(VTC News) -

Khi rán cá tại nhà, bạn luôn băn khoăn với các bí quyết để làm cá rán giòn, da vàng ruộm. Thông thường, dù bạn rán cá đẹp đến đâu, chỉ cần để nguội là lớp vỏ sẽ mềm và mất đi độ giòn.

Cách rán cá vàng ruộm, vỏ giòn tan

Sau đây là bí quyết mà các nhà hàng vẫn làm bạn không nên bỏ qua để có món cá rán ngon bất bại.

Nguyên liệu:

- 1 kg cá loại nhỏ (đã rửa sạch)

- Lớp bột phủ: Tinh bột ngô, bột mì, baking soda

- Gia vị ướp: vài lát gừng, hành lá, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa cà phê muối, một ít hạt tiêu trắng.

Ướp cá để khử mùi tanh: Cá nhỏ rửa sạch, để ráo (hoặc thấm khô bằng giấy), cho gừng thái lát, hành lá, rượu nấu ăn, muối, tiêu trắng vào, trộn đều, ướp hơn 15 phút.

Ướp cá giúp tăng hương vị thơm ngon cho món ăn. (Ảnh: Sohu)

Bí quyết chính: Để ráo cá. Sau khi ướp, bạn lấy cá ra khỏi bát và dùng khăn giấy thấm khô cả trong lẫn ngoài. Cá ướt sẽ khó chiên giòn và lớp bột sẽ không dính vào cá.

Phủ một lớp bột mỏng cho cá chính là bí quyết tăng độ giòn. (Ảnh: Sohu)

Chế biến lớp bột cho cá: Đổ 2 thìa canh bột bắp, 1 thìa canh bột mì và một ít baking soda vào bát, dùng đũa khuấy đều và đặt lên đĩa. Cho cá khô vào, nhẹ nhàng lật và ấn cho đến khi cá được phủ đều và mỏng bột bắp. Cầm đuôi cá nhấc lên và giũ bớt phần bột thừa, chỉ để lại một lớp mỏng. Tránh để bột quá dày sẽ giúp cá chiên giòn xốp hơn và không bị mềm nữa.

Chiên sơ: Đun nóng dầu trong chảo lớn ở lửa vừa. Bạn có thể kiểm tra độ nóng bằng cách cho đũa vào chảo và thấy các lớp bọt nhỏ nổi lên. Giảm lửa xuống mức trung bình thấp và lần lượt cho từng con cá vào chảo; lưu ý không xếp chồng lên nhau.

Chiên trong 20 giây cho cá chín, sau đó dùng đũa đảo nhẹ để tránh bị dính. Chiên ngập dầu ở lửa vừa - thấp trong khoảng 3-4 phút cho đến khi cá chuyển sang màu vàng nhạt và săn lại. Vớt cá ra khỏi chảo và để ráo.

Cá muốn giòn ngon nên chiên hai lần. (Ảnh: Sohu)

Chiên lại cho đến khi giòn: Vặn lửa lớn và làm nóng dầu cho đến khi có một làn khói nhẹ bốc lên từ mặt chảo. Đổ toàn bộ cá trở lại vào dầu đang sôi! Chiên lại từ 30 giây đến 1 phút cho đến khi cá nhanh chóng chuyển sang màu vàng nâu, da bong vảy và kêu lách tách hơn nữa.

Bước này giúp xương cá giòn hoàn toàn và không bị nhão ngay cả khi đã nguội. Vớt cá ra khỏi chảo và làm khô cá ngay với khăn giấy thấm dầu.

Bạn có thể rắc thêm chút tiêu lên đĩa cá để dậy mùi thơm và thưởng thức.

Chìa khóa để giúp cá trở nên giòn ngon

- Trộn bột ngô + bột mì + baking soda: Bột chiên sẽ xốp và giòn hơn so với khi bạn rán cá không hoặc chỉ dùng bột mì, đồng thời bột cũng chống ẩm tốt hơn và ít bị mềm.

- Cá phải khô hoàn toàn: Nếu cá ướt sẽ làm hỏng hết độ giòn của cá. Vì vậy luôn sử dụng giấy thấm để lau khô trước khi chế biến.

- Phủ bột thành một lớp mỏng: Bột phủ dày sẽ hút dầu và gây nhờn, trong khi phấn phủ mỏng sẽ tạo ra lớp áo giòn.

- Rán lại là chìa khóa: Lần rán đầu tiên đảm bảo thức ăn được nấu chín kỹ, và lần rán thứ hai ở nhiệt độ cao sẽ đẩy dầu và nước ra ngoài, đạt được độ giòn tối đa và vẫn giữ được độ cứng ngay cả khi nguội.

Cá giòn tan rất dễ gỡ xương, trẻ con và người già đều ăn được. (Ảnh: Sohu)

Món cá nhỏ khi rán theo cách này sẽ giòn tan. Mùi tanh của cá cũng được khử hoàn toàn với lớp gia vị ướp vì thế sẽ hấp dẫn được cả trẻ con trong nhà, giúp bổ sung dinh dưỡng và canxi.