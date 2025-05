Lương Thu Trang: Con trai không cho tôi 'đi thêm bước nữa'

(VTC News) -

Là nữ diễn viên “quen mặt” của làng điện ảnh Việt nhưng sau Trạm cứu hộ trái tim, Lương Thu Trang “ở ẩn” khá lâu. Gần đây, chị mới trở lại màn ảnh nhỏ thông qua vai diễn nhỏ trong Cha tôi, người ở lại.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, nữ diễn viên cho biết, vào tháng 6 tới đây, chị sẽ tiếp tục xuất hiện trong 1 dự án phim mới có tên Dịu dàng màu nắng. Nữ diễn viên cho biết, trong dự án lần này, chị vào vai Lan Anh – vợ của Xuân Bắc (Duy Hưng thủ vai). Vì kinh tế eo hẹp, Lan Anh sa ngã, lừa dối chồng để cặp kè với người đàn ông khác.

Lương Thu Trang vào vai Lan Anh trong phim "Dịu dàng màu nắng" - một người phụ nữ nhiều gánh nặng gia đình, sống trong sự cam chịu.

Lương Thu Trang cho hay chị đắn đo khá nhiều khi nhận vai vì lo ngại khán giả vẫn chưa hết ấn tượng về vai diễn An Nhiên trong Trạm cứu hộ trái tim. Quan trọng hơn nữa, nữ diễn viên không muốn nhận những vai có tính chất nhạy cảm vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con trai:

“Tôi luôn cân nhắc việc đóng những vai nhạy cảm vì sợ con sẽ tổn thương. Con trai tôi năm nay 11 tuổi, bắt đầu có nhận thức rõ về nội dung phim. Trước đây, con chỉ xem mẹ trên TV, bây giờ con hiểu nhân vật mẹ đang làm gì, đang thể hiện điều gì.

Một lần, con nói với tôi: "Mẹ ơi, từ giờ mẹ muốn đóng phim nào phải hỏi ý kiến con trước. Con không muốn môi mẹ chạm vào ai hết. Nếu mẹ chạm môi vào người khác thì mẹ đừng hôn con nữa".Nghe xong, tôi chết lặng.

Con cũng bắt đầu có những góc nhìn riêng, không còn chia sẻ ngây thơ như trước nữa. Thậm chí có lúc con bảo: “Con muốn mẹ ở nhà. Con không muốn mẹ đi làm nhiều như thế nữa”.

Từ phản ứng của con, tôi bắt đầu học cách cân bằng. Tất nhiên, tôi sẽ không thể vì con mà từ chối hết các cơ hội nghề nghiệp, nhưng tôi sẽ chọn lựa kỹ hơn. Trước đây, khi vào vai An Nhiên, tôi rất sợ con đi học bị bạn bè trêu: “Mẹ mày là người xấu!”. Tôi không muốn con phải đối diện với điều đó”.

Lương Thu Trang cho hay, con trai chị khá cá tính, khi bước vào ngưỡng tuổi dậy thì, cậu bé càng có những phản ứng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ không muốn chị kết hôn: “Con trai nói rằng tôi có thể sinh thêm em bé nhưng con không muốn tôi lấy chồng nữa. Tôi hiểu rằng con không muốn tôi kết hôn vì như vậy con sẽ có cảm giác “mất mẹ”, con sẽ phải sống cùng người khác.

Từ trước tới nay, tôi luôn tôn trọng cảm xúc và mong muốn của con. Bản thân tôi cũng có quan điểm rất rõ ràng rằng không để những mối quan hệ xung quanh mình ảnh hưởng tới tâm lý của con”.

Nữ diễn viên cho biết cô cân nhắc việc đóng những vai nhạy cảm vì sợ con trai sẽ tổn thương.

Nữ diễn viên cũng cho biết, thời gian gần đây chị khá lo ngại khi con trai có biểu hiện xa cách, ngại kết nối với mẹ: “Thời gian gần đây tôi cảm thấy lo lắng khi rất khó kết nối với con.

Dù tôi tìm cách gợi mở, cố gắng tâm sự nhưng con từ chối khiến tôi cảm thấy rất bất lực. Tôi đã tìm mọi cách, sẵn sàng nhờ những người thân như bà ngoại, mẹ nuôi của con làm bạn với con để con có người đồng hành, chia sẻ”.

Muốn dành nhiều thời gian hơn cho con đồng thời cũng làm mới bản thân, Lương Thu Trang cho hay thời gian tới chị sẽ hạn chế tham gia các dự án phim để chăm sóc gia đình và học thạc sĩ.

Cũng vì không muốn ảnh hưởng tới tâm lý của con trai nên Lương Thu Trang từng cân nhắc khá kỹ: “Tôi từng phân vân rất nhiều khi đọc đề cương nhân vật. Tôi từng tự hỏi: "Liệu mình có nên nhận vai này không?". Sau Trạm cứu hộ trái tim, tôi không chỉ nhận về sự công kích từ dư luận mà còn trải qua nhiều đấu tranh nội tâm. Tôi cũng lo rằng nếu cứ nhận những vai “nhạy cảm”, người ta sẽ mặc định tôi chuyên trị những kiểu nhân vật như vậy.

Nhưng Lan Anh của Dịu dàng màu nắng không phải là tuyến phản diện. Nhân vật này là một người phụ nữ với rất nhiều gánh nặng gia đình, sống trong sự cam chịu. Tôi nghĩ vai diễn này sẽ không ảnh hưởng đến con”.

Cô cho biết con không muốn mẹ ''đi thêm bước nữa''.

Chia sẻ thêm về vai diễn mới, Lương Thu Trang cho biết: “Nội tâm của Lan Anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với An Nhiên. Nhưng cái khó của tôi khi thể hiện nhân vật này là sự lo lắng rằng bản thân mình vẫn chưa thực sự thoát vai An Nhiên.

Những ngày đầu tiên đi quay sau vai An Nhiên, tôi phải nhờ trợ lý quay lại hình ảnh của mình trên monitor rồi sau đó xem lại để sửa ánh mắt sắc sảo, toan tính mà tôi đã tập trước đó để vào vai An Nhiên.

Lan Anh không phải là nhân vật phản diện nên không thể xuất hiện ánh mắt đó được. Với Lan Anh, tôi phải tập khóc trở lại, để làm sao khi quay khán giả không còn nhận ra đó là ánh mắt, là nước mắt của An Nhiên.

Thú thực, có những phân đoạn tôi tập trung giữ ánh mắt cho đúng nội tâm nhân vật mà quên luôn cả lời thoại. Tôi phải tiết chế rất nhiều và sau mỗi cảnh quay, tôi còn ra hỏi đạo diễn rằng như thế có ổn không, tôi có cần phải rút kinh nghiệm gì không”.

Với vai diễn mới, Lương Thu Trang cũng lần đầu hợp tác cùng nam diễn viên Duy Hưng. Nhận xét về “người chồng trong phim” của mình, Lương Thu Trang cho hay: “Đây là lần đầu tôi và anh Hưng hợp tác, và tôi thực sự ấn tượng. Anh ấy là người “khô máu” cho mọi cảnh quay. Có những phân đoạn không có thoại nhưng anh ấy vẫn nhập vai cực kỳ mãnh liệt.

Nhờ vậy, tôi nghĩ vai diễn Xuân Bắc của Dịu dàng màu nắng thực sự được đo ni đóng giày cho Duy Hưng”.

Trong phim "Dịu dàng màu nắng", Lương Thu Trang và Duy Hưng lần đầu vào vai vợ chồng.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ, dù là lần đầu hợp tác nhưng chị đặc biệt ấn tượng khi bị Duy Hưng tát tới chóng mặt vì một cảnh quay: “Trong phim có phân cảnh Xuân Bắc tát Lan Anh. Để cảnh quay được chân thực nhất, tôi yêu cầu Duy Hưng cứ tát thật.

Chúng tôi phải thực hiện 5 “đúp” quay với 3 góc máy, cứ thế nhân lên là tôi phải diễn cảnh “ăn tát” hơn 10 lần. Sau cảnh quay đó, má tôi sưng lên, đầu óc cũng choáng váng và “đơ” luôn nên ê-kíp có nói thôi xong cảnh quay thì cho tôi nghỉ ngơi một chút”.

Bộ phim Dịu dàng màu nắng với sự góp mặt của Lương Thu Trang, Duy Hưng, Ngọc Huyền, Duy Khánh, Bê Trần… sẽ lên sóng vào lúc 21h00 từ thứ 2-6 hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ 3/6.