Trạm cứu hộ trái tim tập cuối: NSND Thu Hà tuyên bố 'chấm' Lương Thu Trang

(VTC News) -

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim kết thúc ở tập 51 với sự tỉnh lại của An Nhiên (Lương Thu Trang) và những day dứt, hối hận từ phía Nghĩa (Quang Sự). Cụ thể, sau khi An Nhiên thình lình cứu bé Kitty, cô nàng từ kẻ thù của toàn bộ nhân vật trong phim trở thành ân nhân của tất cả mọi người.

Song, trong khoảnh khắc liều mình cứu bé Kitty, An Nhiên bị xe tải tông mạnh, hôn mê nhiều tháng trời. Khi tỉnh lại, An Nhiên mất toàn bộ ký ức từ giai đoạn bắt đầu cùng Nghĩa trả thù, trong trí nhớ của cô chỉ còn những khoảnh khắc yêu thương, gắn bó, cùng Nghĩa vượt qua giai đoạn khó khăn thời sinh viên.

Kết cục của nhân vật An Nhiên trong tập cuối "Trạm cứu hộ trái tim".

Chia sẻ về vai diễn, Lương Thu Trang viết ngắn gọn: "Tạm biệt nhé An Nhiên! Tạm biệt những cảm xúc chông chênh, tạm biệt những nhân vật, những con người tuyệt vời từ trong câu chuyện đến đời thường.

Cảm ơn sự may mắn, sự nỗ lực và sự yêu thương giúp đỡ của tất cả mọi người trong "Trạm". Cảm ơn khán giả đã là một phần động lực tạo nên sự hoàn thiện và đẹp đẽ cho một chuyến đi".

Chia sẻ của Lương Thu Trang nhận được nhiều bình luận động viên, ghi nhận từ phía khán giả. Đông đảo người theo dõi bộ phim đều dành thiện cảm cho diễn xuất của nữ diễn viên dù cô thủ vai "ác nữ" của phim.

Đặc biệt, những đồng nghiệp của Lương Thu Trang như Bảo Thanh, Minh Cúc... cũng để lại bình luận ghi nhận nỗ lực "lột xác" của nữ diễn viên qua vai An Nhiên. Đáng nói hơn, NSND Thu Hà cũng dành cho Lương Thu Trang sự đánh giá cao: "Năm nay tôi chấm giải cho An Nhiên nhé". Đáp lại, nữ diễn viên khiêm tốn khẳng định: "Con chỉ thích được làm nghề thôi".

Diễn xuất của Lương Thu Trang để lại ấn tượng mạnh sau 51 tập của bộ phim.

Thú vị nhất là bình luận của Quang Sự - bạn diễn cặp với An Nhiên nhiều nhất trong Trạm cứu hộ trái tim: "Đừng dính với nhau nữa nha". Tuy nhiên, một số khán giả lập tức phản đối, mong muốn tiếp tục được thấy Quang Sự và Lương Thu Trang đóng cặp vì diễn xuất của họ trong phim đã để lại ấn tượng mạnh cho khán giả.

Về cái kết của phim, dù trước đó Trạm cứu hộ trái tim để lộ nhiều yếu kém trong khâu xây dựng kịch bản và nhân vật, phân cảnh An Nhiên cứu bé Kitty cũng bị đánh giá là "tẩy trắng" cho nữ phản diện song với đại kết cục ở tập 51, đa số khán giả thể hiện sự hài lòng.

Họ cho rằng việc để An Nhiên mất tất cả, mất luôn ký ức về những ngày đấu đá báo thù có tác dụng "chữa lành" cho người xem, cũng vừa đủ tính răn đe, giáo dục về những hành vi sai trái của nhân vật.

Nhiều khán giả hài lòng với cái kết dành cho nhân vật An Nhiên.

Trước đó, Lương Thu Trang cũng chia sẻ trong chương trình Kết nối VTV về cái kết của nhân vật An Nhiên. Nữ diễn viên nhận định phân cảnh An Nhiên cứu bé Kitty sẽ trở thành "cứu cánh" để "ác nữ" này có thể "quay đầu": "Hy vọng khi khán giả xem phân đoạn này xong sẽ thấy được sự lương thiện ẩn sâu trong con người An Nhiên. Những gì An Nhiên làm từ trước tới giờ đều do hoàn cảnh xô đẩy".

Cũng trong chương trình, Hồng Diễm (vai Ngân Hà) chia sẻ: "Đây là phân đoạn hóa giải mối quan hệ giữa Ngân Hà và An Nhiên. Trường đoạn phim này tuy đau lòng nhưng sẽ hóa giải được tất cả ân oán trong phim này".

Sau chặng đường khá dài của Trạm cứu hộ trái tim, khán giả đồng loạt dành sự ghi nhận cho Lương Thu Trang về mặt diễn xuất. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên vào vai phản diện, cô đã có màn thể hiện xuất sắc, trở thành một trong số ít những "ác nữ màn ảnh nhỏ" được khán giả đánh giá cao.

Để có được dấu ấn này, Lương Thu Trang đã phải chấp nhận "ăn ngủ với nhân vật" trong suốt quá trình quay phim. Cô chia sẻ với VTC News: "Có lúc tôi cũng muốn “thoát vai” cho nhẹ đầu nhưng vì tâm lý An Nhiên quá phức tạp nên tôi bắt buộc phải “ăn ngủ” với vai diễn để thể hiện được tối đa sự bất ổn, đa chiều trong nội tâm nhân vật".

Lương Thu Trang nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ đồng nghiệp và khán giả qua vai An Nhiên.

Trước những ý kiến của khán giả về màn "ác hóa" trên màn ảnh, Lương Thu Trang khẳng định sự thay đổi trong diễn xuất là điều cần thiết với cô: "Tôi biết rằng những năm qua, các nhân vật tôi thể hiện cũng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng đặc thù nghề diễn yêu cầu diễn viên phải thể hiện các vai khác nhau. Bản thân tôi cũng muốn được thay đổi, được làm mới. Thế nên với vai An Nhiên, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết.

Tôi mong rằng những gì mình đang làm sẽ để lại trong khán giả một Thu Trang nhiều màu sắc hơn. Bản thân tôi nhìn nhận rằng lần “lột xác” này không phải mạo hiểm mà là một cơ hội để được thử sức, sáng tạo và làm mới bản thân".