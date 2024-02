Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

(VTC News) -

Theo Tổng cục Thống kê, nhờ hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của chính quyền và người dân nên số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 64,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng khách vẫn chủ yếu đến từ châu Á với hơn 2,3 triệu lượt khách, khách đến từ châu Âu đạt hơn 426 nghìn lượt, khách đến từ châu Mỹ đạt hơn 202 nghìn lượt...

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Hà Nội mới)

Mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, nhu cầu du khách Trung Quốc đến Việt Nam có dấu hiệu hồi phục.

Cụ thể, theo dữ liệu tìm kiếm của Agoda, số lượng tìm kiếm từ Trung Quốc đến Việt Nam dịp này đã gần như quay lại mức trước COVID-19. Khách Trung Quốc quan tâm du lịch đến Việt Nam vào năm 2024 đạt 95% so với 2020 là thời điểm trước khi các hạn chế đi lại do COVID-19 được áp dụng.

Kết quả thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho thấy khách Trung Quốc là nguồn thu du lịch lớn nhất của Việt Nam vào năm 2019, chiếm gần 1/3 tổng số du khách đến nước ta. Số liệu tìm kiếm vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay gần đạt mức trước COVID-19 là một tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thành công trong việc thu hút du khách từ các thị trường mới như Ấn Độ, Hàn Quốc... sau khi mở cửa trở lại nhờ chính sách thị thực thuận lợi.

Trước đó, Bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2024 ở hạng mục Điểm đến có thiên nhiên đẹp nhất thế giới của Tripadvisor công bố top 25 điểm đến, trong đó đại diện duy nhất của Việt Nam là vịnh Hạ Long (xếp thứ 2).

Trước đó, vịnh Hạ Long cũng được Tripadvisor vinh danh ở hạng mục Điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới 2024, xếp thứ 3 sau Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Ngày 15/2, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, trong đó yêu cầu nghiên cứu đề xuất chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước phù hợp với tình hình mới và quan hệ hợp tác song phương.

Trước những tín hiệu trên, ông Phạm Duy Nghĩa, CEO Vietfoot Travel đánh giá, Việt Nam đang có những khởi đầu sáng sủa cho năm 2024.

"Ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do một số thị trường khách quen thuộc như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ đã quay trở lại và đến nước ta nhiều hơn. Tôi tin rằng, với việc tiếp tục mở rộng danh sách quốc gia được miễn thị thực đến Việt Nam, thời gian tới, du lịch Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn nữa, hoàn toàn có thể quay trở lại như thời điểm năm 2019", ông Nghĩa nhận định.