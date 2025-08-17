Lực lượng Công an Nhân dân nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5

(VTC News) -

Sáng 17/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an Nhân dân.

Tại buổi lễ, ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Theo Quyết định số 999, Chủ tịch nước tặng Huân chương Sao Vàng cho Bộ Công an đã có bề dày truyền thống, có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng Công an Nhân dân.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng lực lượng Công an Nhân dân bức trướng với dòng chữ: "Lực lượng Công an Nhân dân tuyệt đối trung thành, kỷ cương, đoàn kết, tận tuỵ phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân".

Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức trướng tặng lực lượng Công an Nhân dân.