Lựa chọn xe cũ dưới 400 triệu đồng cho chị em lần đầu mua ô tô

(VTC News) -

Video: Lựa chọn xe cũ dưới 400 triệu đồng cho chị em.

Honda Jazz 2018: Giá từ 345 - 390 triệu đồng

Honda Jazz 2018.

Honda Jazz được bán chính thức tại Việt Nam vào đầu năm 2018 và được định vị ở phân khúc xe cỡ B, hướng tới đối tượng khách hàng là nữ giới. Trên thị trường xe cũ, Honda Jazz đời 2018 đang được rao bán ở mức 345 - 390 triệu đồng.

Về ngoại hình, mẫu xe này có thiết kế tương đối bầu bĩnh, nữ tính và có nhiều màu sắc nổi bật, phù hợp với sở thích của chị em.

Honda Jazz có kích thước 4.034 x 1.694 x 1.524 (mm), dù nhỏ gọn nhưng được Honda tối ưu không gian sử dụng bên trong bằng cách gập ghế linh hoạt mà không đối thủ nào có, nhờ đó việc đi mua sắm của các chị em trở nên thuận tiện và dễ dàng.

Honda Jazz sử dụng động cơ 1.5L công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm cùng hộp số tự động vô cấp CVT nên di chuyển trong phố sẽ có được cảm giác thoải mái, dễ chịu và đủ mạnh khi chạy trên đường trường.

Với mức giá rẻ trên thị trường xe cũ, những khách nữ đang cần mua một chiếc xe nhỏ gọn, linh hoạt, đủ tiện nghi để di chuyển trong đô thị thì Honda Jazz xứng đáng là một lựa chọn tốt.

Suzuki Swift 2018: Giá từ 395 - 410 triệu đồng

Suzuki Swift 2018.

Năm 2018, Suzuki Swift thế hệ mới ra mắt thị trường Việt. Ở thời điểm hiện tại, giá xe Suzuki Swift đời 2018 đang được giao dịch trên thị trường xe cũ ở mức trên dưới 395 - 410 triệu đồng, đắt hơn một chút so với Honda Jazz.

Về thiết kế, Suzuki Swift có kiểu dáng nhỏ gọn, trẻ trung và cá tính với kích thước tổng thể của xe chỉ là 3.845 x 1.735 x 1.495 (mm). Các trang bị tiện nghi trên Suzuki Swift đủ dùng và các chị em dễ dàng làm quen ngay từ lần đầu cầm lái.

Xe được trang bị động cơ dung tích 1.2L với công suất 82 mã lực, mô-men xoắn 113 Nm kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, bán kính quay đầu tối thiểu của xe chỉ 4,8m. Nhờ đó, chiếc xe này dễ dàng luồn lách trong đô thị nên đây được xem là một trong những sự lựa chọn phù hợp cho chị em phụ nữ.

Hiện tại, mẫu xe vẫn chưa thay thế hệ mới mà chỉ được nâng cấp nhẹ vào năm 2021. Vì thế, việc sở hữu một chiếc xe Swift cũ đời 2018 gần như không có sự khác biệt về kiểu dáng, cấp độ tiện nghi so với mẫu xe mới hiện tại, ngoại trừ năm sản xuất.

Mazda2 2018: Giá từ 345 - 390 triệu đồng

Mazda2 2018.

Mazda2 là mẫu xe được thiết kế tối giản, mượt mà và dễ thu hút ánh nhìn của chị em phụ nữ nhất trong phân khúc xe cỡ B, nhất là phiên bản hatchback. Trên thị trường xe cũ, mẫu Mazda2 đời 2018 đang được bán với mức giá dao động từ 345 - 390 triệu đồng.

Về ngoại hình, Mazda2 2018 có kích thước lần lượt là 4.060 x 1.695 x 1.495 (mm), lớn hơn một chút so với Honda Jazz và Suzuki Swift nhưng mẫu xe lại có bán kính quay đầu chỉ 4,7m, tốt hơn hầu hết những đối thủ trong phân khúc. Vì vậy, Khả năng xoay xở của Mazda2 sẽ là rất linh hoạt. Ngoài ra, đây cũng là mẫu xe có nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất nhất, lên tới 9 màu.

Nội thất của Mazda2 cũng được thiết kế để tinh giản, giúp cho người lái là phụ nữ dễ dàng sử dụng. Ghế ngồi da 2 tông màu và cách bố trí các tính năng hiện đại là điểm nhấn ở bên trong chiếc xe này.

Xe được trang bị động cơ 1.5L công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Dù không sử dụng hộp số vô cấp nhưng Mazda2 lại được Cục đăng kiểm đánh giá là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc, chỉ 4,62L/100km. Trang bị an toàn trên xe cũng phong phú.

Với điểm mạnh về thiết kế ngoại nội thất, tính năng an toàn và khả năng xử lý linh hoạt trong phố, Mazda2 hatchback dường như được sinh ra để dành cho phái đẹp.