Lũ trên sông Ba tại Đắk Lắk vượt đỉnh lịch sử năm 1993

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Kôn (Gia Lai), sông Ba, sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đang lên. Lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) các sông khác ở TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang dao động.

Lúc 19h ngày 19/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,53m, trên báo động (BĐ)1 0,53m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc 3,09m, trên BĐ2 0,09m; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 7,87m, dưới BĐ2 0,13m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 3,35m, trên BĐ2 0,35m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5,56m, trên BĐ2 0,56m; sông Kôn tại trạm Thạch Hòa 9,05m, trên BĐ3 1,05m.

Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 24 giờ tới

Cùng thời gian này, mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn là 40,69m, trên BĐ3 6,19m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) 0,79m; tại trạm Phú Lâm 5,1m, trên BĐ3 1,4m, dưới lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) 0,11m; trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,5m, trên BĐ3 0,8m, dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,08m; trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 12,4m, trên BĐ3 1,4m.

Ngoài ra, lúc hơn 21h ngày 19/11, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm (Đắk Lắk) là 5,27m, cao hơn lũ lịch sử năm 1993 là 0,06m, dự báo còn tiếp tục lên trong vài giờ tới.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kôn sẽ đạt đỉnh và ở trên mức BĐ3, sau xuống.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở mức cao trên Đ3; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Ngập lụt diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với tổ hợp thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cho hay.