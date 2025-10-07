Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử, Thủ tướng yêu cầu triển khai biện pháp cấp bách

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 189 của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm.

Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17h vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên. Lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Các địa phương cần tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các lực lương quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương triển khai hỗ trợ Nhân dân phòng, chống lũ, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.