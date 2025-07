Lũ quét cuốn trôi 4 người ở Sơn La

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài từ đêm 26 đến sáng 27/7 khiến nhiều xã ở tỉnh Sơn La xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ. Xã Chiềng Sơ (tỉnh Sơn La) là điểm chịu thiệt hại nặng nhất khi lũ cuốn trôi 4 người, trong đó 2 người được xác định đã tử vong, 2 người còn mất tích.

Nguyên nhân mưa lớn kéo dài ở Sơn La được xác định do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khiến khu vực Tây Bắc xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở Sơn La từ 15 đến 146mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt mức cảnh báo nguy hiểm, như xã Nậm Ty với gần 293mm, Sông Mã trên 213mm, Chiềng En và Huổi Một đều vượt 150mm.

Mưa lớn bất thường khiến nhiều con suối nhỏ dâng nước đột ngột, tạo ra dòng lũ dữ cuốn trôi người và tài sản. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn khiến 35 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 4 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 21 hộ phải di dời khẩn cấp và 10 ngôi nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Lũ đổ về xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: S.L.)

Hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân bị tổn thất nặng khi hơn 69ha lúa bị ngập úng, 3ha cây ăn quả hư hại, hàng chục gia súc, hàng trăm gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do sạt lở, trong đó có 8 cầu treo hư hỏng, 60 trạm biến áp mất điện và 31 trạm viễn thông bị gián đoạn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời khắc phục tạm thời những thiệt hại ban đầu. Lãnh đạo tỉnh cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng phó và động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong vài giờ tới, mưa vẫn có thể tiếp diễn tại khu vực Tây Bắc, đặc biệt là Sơn La, với lượng mưa tích lũy có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại các huyện vùng cao vẫn ở mức cao.