Lội nước về nhà lúc nửa đêm sau trận mưa lớn ở Hà Nội

Trận mưa lớn kéo dài cả ngày 26/8 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội chìm sâu trong nước, đến nửa đêm, không ít người dân vẫn phải bì bõm dắt xe, tìm đường về nhà trong cảnh phố phường mịt mù mưa gió.
Tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, lúc 21h cùng ngày, mặt đường vẫn ngập gần nửa bánh xe máy.
Mọi người di chuyển chậm chạp, nhiều người buộc phải xuống dắt bộ, có người đứng bất lực trên vỉa hè.
Mỗi khi một chiếc ô tô lớn đi qua, làn sóng nước đẩy dồn khiến xe máy chao đảo.
“Mưa lớn khoảng một tiếng là nước đã ngập trắng mặt đường. Người dân quen cảnh kê ván, chặn bao cát trước cửa nhưng vẫn không ngăn được nước. Có hàng xóm tôi phải gửi xe từ đầu phố rồi lội bộ về. Mệt nhưng cũng chẳng còn cách nào khác”, một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ.
Tài xế xe tải ngao ngán vì tắc hàng giờ đồng hồ trên đường Hồ Tùng Mậu.
Không chỉ Hồ Tùng Mậu, con phố Doãn Kế Thiện cũng trong tình trạng tương tự. 22h15, khi nhiều nơi trong thành phố đã thưa người qua lại, con phố nhỏ này vẫn đông nghịt.
Xe chết máy dựng la liệt chờ sửa.
Một số người ngồi chờ gọi cứu hộ, số khác tháo giày dép, xắn quần lội nước.
“Nhà tôi đã nâng nền, lại chất thêm bao cát trước cửa mà vẫn không tránh được. Cứ mưa cả ngày như thế này là đồ đạc ướt hết. Nhiều năm rồi mới chứng kiến cảnh ngập sâu và lâu như vậy”, chị Nga, ở đường Doãn Kế Thiện nói.
Những cửa hàng sửa xe gần như hoạt động hết công suất. Một nhân viên sửa xe trên đường Hồ Tùng Mậu kể, từ sáng tới tối, cả nhóm hơn 10 người trong tiệm chỉ tập trung “cấp cứu” cho xe ngập nước, con số lên đến hơn 100 chiếc.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tại Hà Nội trong ngày phổ biến từ 60 đến 120 mm, một số nơi cao hơn. Đến khuya cùng ngày, mưa vẫn lất phất, nhiều điểm trũng chưa có dấu hiệu rút nước
Trong đêm nay và ngày mai 27/8, do hoạt động của gió đông nam trên cao ở mực 1.500m nên mưa tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ, tập trung khu vực trung du, đồng, trong đó có Hà Nội, các tỉnh Lào Cai, Nam Phú Thọ, Tây Sơn La, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cá biệt có khu vực trên 200mm.
