Lội nước về nhà lúc nửa đêm sau trận mưa lớn ở Hà Nội

“Mưa lớn khoảng một tiếng là nước đã ngập trắng mặt đường. Người dân quen cảnh kê ván, chặn bao cát trước cửa nhưng vẫn không ngăn được nước. Có hàng xóm tôi phải gửi xe từ đầu phố rồi lội bộ về. Mệt nhưng cũng chẳng còn cách nào khác”, một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ.