Lời khai của kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 bé trai tại trường mầm non

(VTC News) -

Chiều 1/3, UBND tỉnh Tiền Giang thông tin về việc bắt giữ kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 cháu bé ở trường mầm non Tuổi Thần Tiên trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, vụ việc xảy ra vào sáng 1/3. Công an phường 5 (TP. Mỹ Tho) tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu học sinh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp giải cứu các cháu bé.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công các cháu bé bị kẻ ngáo đá khống chế, gây nguy hiểm.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông đã cầm dao trên tay, khống chế, đưa các cháu bé vào phòng học cố thủ.

Đặc biệt, người đàn ông này có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé.

Sau gần 90 phút thuyết phục, đánh lạc hướng, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ người đàn ông và giải cứu thành công các bé.

Người đàn ông khai tên Nguyễn Bá Quân, sinh năm 1987, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Sáng 1/3, Quân dẫn theo con ruột là N.G.H. (sinh năm 2019, ngụ TP.Mỹ Tho) đến tiệm tạp hóa (đối diện với trường mầm non) nằm trên đường Đoàn Thị Nghiệp (phường 5, TP. Mỹ Tho). Tại đây, Quân lấy con dao (loại dao chặt dừa, dài khoảng 50 cm) trong tiệm tạp hóa.

Sau đó, Quân dẫn theo con trai và cầm dao vào trường hăm dọa, cướp điện thoại di động của cô giáo rồi vào lớp mầm 2 bắt 2 em học sinh là P.G.H. và K.H.A.N. (cùng sinh năm 2020) đưa vào căn phòng rộng khoảng 10 m2.

Nguyễn Bá Quân là kẻ cầm dao xông vào trường mầm non khống chế các cháu bé. Ảnh: CACC

Trong trạng thái kích động, la hét, mất kiểm soát ker này dùng dao kề sát cổ, hăm dọa sẽ giết một cháu bé.

Quân yêu cầu lực lượng có mặt tại hiện trường cung cấp cho đối tượng chiếc xe đạp và để bên ngoài cửa của căn phòng, nơi hắn đang khống chế các cháu bé.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, qua xác minh, Quân làm nghề tự do tại TP.HCM và có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên.

Quân từng có vợ tại tỉnh Sóc Trăng nhưng không còn chung sống. Sau đó, Quân có quen và sống như vợ chồng với bà N.T.T.L. (SN 1977, ngụ TP. Mỹ Tho) và có con chung là cháu H.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà L. khai không còn chung sống khi biết đối tượng có sử dụng ma túy. Ngày 25/2, Quân từ nhà ở Sóc Trăng đến TP. Mỹ Tho chở bà L. và bé H. về quê chơi.

Đến ngày 29/2, Quân đưa bà L. và con đến thuê nhà trọ ở TP. Mỹ Tho để qua đêm. Tại đây, Quân sử dụng ma túy tổng hợp.

Quân khai nhận vào sáng 1/3, do bị ảo giác nên đã dẫn bé H. đi trốn và gây ra vụ việc nêu trên.

Cơ quan điều tra tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Quân đúng với quy định của pháp luật.