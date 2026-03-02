Lợi ích sức khoẻ của gừng

(VTC News) -

Gừng là loài cây có hoa nguồn gốc từ Đông Nam Á, thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) – cùng họ với nghệ. Phần chúng ta thường sử dụng chính là thân rễ nằm dưới đất, hay còn gọi quen thuộc là củ gừng.

Theo Healthline, gừng không chỉ tạo hương vị ấm nồng cho món ăn, nó còn được biết đến với những lợi ích tốt cho sức khỏe dưới đây.

Chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ

Gingerol là hoạt chất sinh học chính trong gừng và được cho là góp phần tạo nên nhiều lợi ích sức khỏe của loại gia vị này.

Hoạt chất gingerol trong gừng có đặc tính chống viêm (Ảnh: Shutterstock)

Một số nghiên cứu cho thấy gingerol có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể hỗ trợ giảm stress oxy hóa – tình trạng liên quan đến sự dư thừa gốc tự do trong cơ thể – từ đó góp phần bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe tổng thể.

Giúp giảm cân

Kết hợp gừng trong chế độ ăn lành mạnh (Ảnh: Shutterstock)

Một tổng quan nghiên cứu năm 2019 ghi nhận rằng việc bổ sung gừng có liên quan đến sự thay đổi về cân nặng và một số chỉ số cơ thể ở người thừa cân hoặc béo phì.

Tuy nhiên, các kết quả này vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định rõ ràng. Tác động tiềm năng của gừng có thể liên quan đến cơ chế chống viêm và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Hỗ trợ giảm triệu chứng thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp (OA) là tình trạng tổn thương và thoái hóa sụn khớp theo thời gian, thường gây đau và cứng khớp. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy gừng có thể góp phần hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu ở người mắc thoái hóa khớp nhờ đặc tính chống viêm tự nhiên. Tuy nhiên, gừng không thay thế thuốc điều trị và người bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Giảm lượng đường huyết

Một số nghiên cứu khoa học ghi nhận rằng gừng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và góp phần cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt ở người mắc tiểu đường type 2. Những tác động này được cho là liên quan đến các hoạt chất sinh học có trong gừng.

Người tiểu đường type 2 cần theo dõi đường máu (Ảnh: Shutterstock)

Tuy vậy, cần lưu ý rằng gừng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế phác đồ điều trị do bác sĩ chỉ định. Việc sử dụng gừng nên được xem là một yếu tố hỗ trợ trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh, kết hợp cùng lối sống khoa học và theo dõi y tế phù hợp.

Người bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bổ sung gừng thường xuyên, đặc biệt nếu đang sử dụng thuốc kiểm soát đường huyết.

Tốt cho tiêu hoá

Gừng là một loại gia vị quen thuộc, đồng thời được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ hệ tiêu hóa. Một số bằng chứng khoa học cho thấy gừng có thể có lợi cho người gặp vấn đề về đường ruột như hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc bệnh viêm ruột (IBD).

Giúp cải thiện mức cholesterol

Một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận rằng gừng có thể góp phần hỗ trợ cân bằng mỡ máu. Cụ thể, việc bổ sung gừng trong chế độ ăn được cho là có liên quan đến xu hướng giảm triglyceride và cholesterol LDL (thường gọi là “cholesterol xấu”), đồng thời hỗ trợ duy trì hoặc cải thiện cholesterol HDL (“cholesterol tốt”). Những tác động này có thể liên quan đến đặc tính chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên của gừng.