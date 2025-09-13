iPhone 17 Pro Max 'cháy hàng', người mua máy phải chờ cả tháng

(VTC News) -

Theo kế hoạch, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường bán điện thoại Apple sớm nhất thế giới (cùng thời điểm với Mỹ). Theo đó, Apple sẽ mở bán từ 12/9 và giao hàng từ ngày 19/9 với các mẫu điện thoại iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro/Pro Max.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trên trang web của Apple sáng 13/9, nhiều người dùng sẽ phải chờ đợi lâu hơn để nhận được máy, đặc biệt là các dòng máy được dự đoán từ trước là Pro/Pro Max. Thời gian giao máy tới 14/10 thay vì 19/9.

Cụ thể, với dòng máy iPhone 17 Pro Max, khi chọn hai màu sắc cam vũ trụ và bạc ở tất cả các phiên bản bộ nhớ 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB (mức giá 37,99 - 63,99 triệu đồng), người đặt được thông báo thời gian giao hàng từ 7-14/10. Chỉ duy nhất bản màu xanh đậm là đúng hẹn 19/9 với bản bộ nhớ lớn, trong khi bản 256 GB cũng phải chờ từ 25 - 30/9

Thời gian giao hàng iPhone 17 Pro Max dự kiến trên trang web của Apple. (Ảnh chụp màn hình)

Mẫu iPhone 17 cũng được quan tâm khi một số phiên bản màu sắc và bộ nhớ được thông báo thời gian giao từ 30/9 - 7/10. Mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử, iPhone Air vẫn được giao đúng lịch từ 19/9.

Dù Apple không công bố lượng đơn đặt chính thức, nhưng qua thời gian giao hàng, có thể thấy phần nào sức nóng của các mẫu iPhone năm nay.

Tại các hệ thống di động trong nước, các mẫu iPhone cũng cho thấy sức hấp dẫn đến mức "sập" web một số hệ thống do lượng truy cập vào 19h ngày 12/9 quá cao.

Hệ thống Thế giới di động công bố đạt 80.000 đơn đặt cọc iPhone mới trong 30 phút đầu tiên, trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây và được đánh giá là kỷ lục từ trước tới nay.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VTC News, đại diện Viettel Store cho biết, có những thời điểm hệ thống trang web quá tải vì phải phục vụ cùng lúc hàng nghìn đơn đặt hàng khi bắt đầu mở bán.

Khách Việt thường phải thức đêm để nhận iPhone sớm, nhưng từ năm nay, các hệ thống đều quy định thời gian từ 8h ngày 19/9. (Ảnh: Viettel Store)

"Tính đến hết ngày 12/9, Viettel Store ghi nhận hơn 63.000 đơn đặt trước. Đúng như dự đoán ban đầu, khách hàng trong nhiều năm vẫn ưa chuộng phiên bản Pro Max với 70% lựa chọn iPhone 17 Pro Max và 80% trong số đó lựa chọn 2 màu Cam Vũ trụ và Bạc. Chúng tôi đang dốc toàn lực để đảm bảo đủ hàng hoá để sẵn sàng trả hàng vào ngày 19/9 tới", vị đại diện này cho biết.

Đại diện CellphoneS chia sẻ: "Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 30.000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về iPhone 17 series và iPhone Air. Hiện nay, con số này vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt". Đồng thời hệ thống cũng cho biết CellphoneS tự tin trong việc giao hàng sớm cho khách hàng đặt cọc thành công tại hệ thống từ nay đến ngày 18/9.

Các mẫu iPhone mới được người dùng Việt Nam quan tâm. (Ảnh: CellphoneS)

Không chỉ người dùng đặt mua, các "thương lái" cũng nhân dịp này mà gom hàng để kiếm lời, không tránh khỏi việc người dùng sẽ phải mua sản phẩm đắt hơn nếu chấp nhận mua lại từ họ để thỏa mãn nhu cầu trên tay sớm.

Anh Minh Hiếu, chuyên gia công nghệ, cho biết iPhone "xách tay" vẫn có thể đội giá từ 2 - 4 triệu đồng trong thời gian đầu, khi thị trường trong nước cháy hàng và nhu cầu mua tăng vọt. Tại một số thị trường quốc tế, lượng hàng có thể nhiều hơn và không bị quá tập trung vào một số sản phẩm như bản Pro/Pro Max.

Các dòng sản phẩm iPhone mới chính thức đến tay người dùng từ 8h ngày 19/9 tại Việt Nam.