Lốc xoáy quét qua Hưng Yên và Hải Phòng, 13 người nhập viện

(VTC News) -

Video: Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Hưng Yên, Hải Phòng trong ngày 29/9

Khoảnh 10h ngày 29/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi , tại nhiều khu vực ở TP Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên xuất hiện lốc xoáy gây hư hại hàng loạt công trình nhà ở, hạ tầng cột điện, viễn thông, hàng trăm ha diện tích lúa sắp thu hoạch bị đổ rạp...

Theo hình ảnh từ clip người dân ghi lại, tại khu vực tổ dân phố Ngoại Trình, xã Thái Thụy và Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên), trận lốc xoáy càn quét khiến nhiều nhà bị sập, tốc mái và kéo đổ loạt cột điện. Diện tích trồng lúa, hoa màu của bà con nông dân cũng bị thiệt hại nặng.

Khung cảnh tan hoang khi lốc xoáy quét qua khu vực tổ dân phố Ngoại Trình, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Hàng loạt cột điện bị lốc quật đổ gây mất điện cục bộ.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Đinh Gia Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, qua thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy khiến 13 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Những thiệt hại đối với cơ sở vật chất vẫn đang được các cơ quan chức năng rà soát, thống kê.

Tại xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng, lốc xoáy cũng khiến hàng loạt cột điện, đèn chiếu sáng bị quật đổ gây mất điện cục bộ, toàn bộ phần khung và mái tôn của chợ Bào (thôn Vĩnh Tiến) bị gió giật sập. Hàng loạt tấm tôn lớn bị gió lốc vò nhàu, nằm la liệt dưới lòng đường.

Dù chỉ kéo dài ít phút, lốc xoáy đã để lại cảnh tượng đổ nát tại nơi nó quét qua.

Lốc xoáy cuốn hàng loạt tấm tôn trên mái nhà dân xuống lòng đường tại xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng.

Khu vực chợ Bào tại Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hải) bị gió lốc giật sập.

Mái tôn, đèn chiếu sáng bị gió lốc quật tơi tả.

Chính quyền cơ sở đang khẩn trương cùng với người dân địa bàn khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra khi nhiều tài sản của người dân bị hư hại nghiêm trọng.

Tại Ninh Bình, sáng nay, dông lốc cũng quét qua các xã Hải Thịnh, Hải Anh, Quỹ Nhất, Hồng Phong, Gia Hưng, Chất Bình khiến 9 người chết, 18 người bị thương. Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ do bão làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.