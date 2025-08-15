Lốc xoáy ở Quảng Trị làm tốc mái 18 ngôi nhà, cây cổ thụ bị quật gãy

(VTC News) -

Sáng 15/8, Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai (Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị) có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây nên tại xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xuất hiện lúc 15h ngày 13/8 tại xã Tuyên Phú gây thiệt hại lớn cho tài sản của người dân. Cụ thể, có 18 ngôi nhà bị tốc mái (9 ngôi nhà mái tôn và 9 nhà mái ngói); hơn 2 hecta lúa bị đổ rạp và 5 cây cổ thụ bị quật gãy.

Một ngôi nhà của người dân xã Tuyên Phú (Quảng Trị) bị tốc mái sau trận lốc xoáy. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai Quảng Trị, sau trận lốc xoáy, đại diện chính quyền và lực lượng vũ trang ở cơ sở đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên các gia đình.

Đồng thời, huy động lực lượng Công an, Quân sự, An ninh cơ sở xuống địa bàn phối hợp với người dân chặt cây tỉa cành đảm bảo giao thông, chỉnh trang lại đường điện, tu sửa lại mái nhà của các gia đình bị thiệt hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (15/8), Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 14/8 đến 3h ngày 15/8 có nơi trên 90mm như: trạm Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115,4mm; trạm Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103,2mm; trạm Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm; trạm Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95,8mm; trạm Nam Dông (Lâm Đồng) 141,2mm….

Dự báo từ sáng sớm đến trưa 15/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 60-130mm, có nơi rất to trên 250mm. Từ chiều 15/8 đến đêm 16/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 15/8, Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 100mm. Phía Đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.