Lốc xoáy quét qua Hưng Yên và Hải Phòng, 2 người chết, 8 người bị thương

(VTC News) -

Video: Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Hưng Yên, Hải Phòng trong ngày 29/9

Chiều 29/9, lãnh đạo xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) thông tin, cơn dông lốc mạnh quét qua địa bàn vào khoảng 10h khiến 2 người chết, 8 người bị thương.

Trong số 2 người thiệt mạng, một nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Lập (SN 1976, trú tại thôn Mai Diêm, xã Thái Thụy). Ông Lập đang đi trên đường thì bị lốc xoáy hất văng rồi rơi xuống đường tử vong. Nạn nhân thứ hai trú tại thôn An Lệnh, xã Thái Thụy.

Khung cảnh tan hoang khi lốc xoáy quét qua khu vực tổ dân phố Ngoại Trình, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Theo hình ảnh từ clip nhà dân ghi lại, lốc xoáy hình thành từ xa quét qua khu vực tổ dân phố Ngoại Trình, xã Thái Thụy và Phố Nối A. Trận lốc xoáy càn quét khiến nhiều nhà bị sập, tốc mái và kéo đổ loạt cột điện. Diện tích trồng lúa, hoa màu của bà con nông dân cũng bị thiệt hại nặng.

Ông Trịnh Tiến, cán bộ công chức xã Thái Thụy, cho biết nhà ông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do lốc xoáy gây ra.

"Mái tôn nhà tôi bị cơn lốc bốc quăng xa hơn 100m, toàn bộ tường bao bị đổ hết. Trường mầm non Thuỵ Bình ở gần cũng bị cuốn bay nhiều tấm tôn trên mái, đổ một đoạn bờ tường và vỡ cửa kính nhiều phòng học, cây trồng trong sân trường gãy đổ...", ông Tiến cho biết.

Hàng loạt cột điện bị lốc quật đổ gây mất điện cục bộ.

Tại xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng, lốc xoáy cũng khiến hàng loạt cột điện, đèn chiếu sáng bị quật đổ gây mất điện cục bộ, toàn bộ phần khung và mái tôn của chợ Bào (thôn Vĩnh Tiến) bị gió giật sập. Hàng loạt tấm tôn lớn bị gió lốc vò nhàu, nằm la liệt dưới lòng đường.

Chỉ trong ít phút, lốc xoáy đã tàn phá, để lại cảnh đổ nát ở khu vực đi qua. Hiện chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy cuốn hàng loạt tấm tôn trên mái nhà dân xuống lòng đường tại xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng.

Khu vực chợ Bào tại Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hải) bị gió lốc giật sập.

Mái tôn, đèn chiếu sáng bị gió lốc quật tơi tả.

Tại Ninh Bình, sáng nay, dông lốc cũng quét qua các xã Hải Thịnh, Hải Anh, Quỹ Nhất, Hồng Phong, Gia Hưng, Chất Bình khiến 9 người chết, 18 người bị thương. Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ do bão làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.