Lốc xoáy ở Ninh Bình khiến 14 người nhập viện, một người tử vong

(VTC News) -

Một trận lốc xoáy quét qua Thi Sơn, Kim Bảng, Ninh Bình tối 25/8 khiến nhiều người bị thương. Nhận tin báo khẩn, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, triển khai lực lượng cấp cứu ngoại viện, phối hợp cùng Trung tâm Y tế Kim Bảng tổ chức sơ cứu tại chỗ và vận chuyển nạn nhân về bệnh viện.

Hệ thống xe cấp cứu, trang thiết bị y tế và thuốc men được điều động khẩn trương đến hiện trường. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được sơ cứu, băng bó và phân loại theo mức độ chấn thương trước khi đưa về viện điều trị.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện.

Đến 23h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 15 nạn nhân, trong đó có một ca tử vong ngoại viện. Các trường hợp còn lại chủ yếu bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, bụng, tay chân, phần mềm và suy hô hấp.

Tại bệnh viện, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại, Chấn thương, Chẩn đoán hình ảnh… được huy động tối đa, các phòng mổ và khu điều trị tích cực đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.

Bác sĩ Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết: "Chúng tôi xác định đây là tình huống cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng, cần triển khai toàn bộ lực lượng trong thời gian ngắn nhất để cứu người".

Các chuyên gia theo sát diễn biến sức khoẻ người bệnh.

Song song với công tác điều trị, trong đêm 25/8, lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình cùng ban giám đốc bệnh viện đã trực tiếp đến thăm hỏi, chỉ đạo cứu chữa, động viên tinh thần các bệnh nhân và lực lượng y tế.

Hiện, sức khỏe các nạn nhân đang dần ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực. Bệnh viện duy trì chế độ trực 24/24 nhằm sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới có thể xảy ra.