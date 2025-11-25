Loạt xe SUV hạng sang cho nhà giàu Việt, giá từ 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Porsche Macan: Giá từ 3,35 - 5,34 tỷ đồng

Porsche Macan hiện đang được bán tại Việt Nam với mức giá từ 3,35 đến 5,34 tỷ đồng. Phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của mẫu xe này đã được giới thiệu từ tháng 4/2022, với 4 phiên bản khác nhau và 2 tùy chọn động cơ.

Porsche Macan có 4 phiên bản khác nhau và 2 tùy chọn động cơ.

Cụ thể, Macan có động cơ xăng 2.0 Turbo với công suất 262 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, cùng với động cơ xăng 2.9L Twin Turbo có công suất dao động từ 345 đến 375 mã lực, và mô-men xoắn từ 520 đến 550 Nm.

Tất cả các phiên bản của Macan đều được trang bị hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Tuy nhiên, hiện tại, Porsche Macan vẫn chưa có phiên bản hybrid hoặc thuần điện để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc.

Lexus RX: Giá từ 3,43 - 4,94 tỷ đồng

Lexus RX, mẫu SUV hạng sang chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 2/2023. Xe có 4 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ, có giá bán dao động từ 3,43 đến 4,94 tỷ đồng. Phiên bản RX 350 trang bị động cơ xăng 2.4L Turbo, sản sinh công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD.

Lexus RX có 4 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ.

Trong khi đó, phiên bản hybrid RX 500h kết hợp động cơ xăng 2.4L Turbo với mô-tơ điện, mang lại tổng công suất 366 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Tuy nhiên, phiên bản hybrid này không có chế độ chạy thuần điện như một số đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, nội thất của Lexus RX cũng bị đánh giá là kém tinh tế hơn, mặc dù trang bị tiện nghi không hề thua kém so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Volvo XC90: Giá từ 4,05 - 4,65 tỷ đồng

Volvo XC90 hiện hành tại Việt Nam là mẫu xe được nâng cấp vào năm 2022, thuộc phân khúc xe SUV hạng sang cỡ trung. Xe có hai phiên bản với giá bán dao động từ 4,05 đến 4,65 tỷ đồng. Điểm nổi bật của XC90 là thiết kế 3 hàng ghế, cho phép chở tối đa 7 người, thay vì chỉ 5 chỗ như một số mẫu xe khác trong phân khúc.

Volvo XC90 thuộc phân khúc xe SUV hạng sang cỡ trung, có 2 phiên bản.

Phiên bản XC90 tiêu chuẩn được trang bị hệ thống mild hybrid, sử dụng động cơ 2.0L với công nghệ Supercharge và Turbocharge, cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Trong khi đó, phiên bản XC90 PHEV kết hợp động cơ 2.0L Supercharge và Turbocharge với một mô tơ điện, mang lại tổng công suất lên tới 462 mã lực và mô-men xoắn 709 Nm. Đặc biệt, bộ pin dung lượng 19 kWh của phiên bản PHEV cho phép xe hoạt động thuần điện với tầm hoạt động tối đa lên đến 77 km.

Range Rover Velar: Giá 3,729 - 5,689 tỷ đồng

Range Rover Velar vừa được nâng cấp nhẹ. Xe có 7 phiên bản khác nhau, đi kèm với 3 tùy chọn động cơ, với mức giá dao động từ 3,729 đến 5,689 tỷ đồng.

Đợt nâng cấp này chủ yếu tập trung vào cải tiến nội thất, trong khi ngoại thất vẫn giữ nguyên thiết kế so với phiên bản trước. Đặc biệt, phiên bản động cơ hybrid PHEV (P400e) lần đầu tiên xuất hiện, sở hữu tổng công suất 404 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Mẫu xe này được trang bị bộ pin dung lượng 19,2 kWh, cho phép hoạt động thuần điện với tầm hoạt động tối đa lên đến 64 km.

Range Rover Velar có 7 phiên bản với 3 tùy chọn động cơ.

Ngoài ra, các phiên bản động cơ xăng cũng được cung cấp, bao gồm động cơ 2.0L tăng áp (P250) với công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 365 Nm, cùng với động cơ 3.0L tăng áp (P340) cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, mang đến trải nghiệm lái xe ấn tượng và linh hoạt.

Mercedes-Benz GLS/EQS SUV: Giá từ 4,999 - 5,249 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLS và biến thể chạy điện EQS SUV đều thuộc phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn, mang đến không gian rộng rãi hơn so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc.

Mercedes-Benz GLS và biến thể chạy điện EQS thuộc phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn.

Về hiệu suất, Mercedes-Benz GLS được trang bị động cơ 3.0L Turbo, sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, EQS SUV, phiên bản thuần điện, sử dụng hai mô tơ điện với tổng công suất 442 mã lực và mô-men xoắn 828 Nm. Pin của EQS SUV có dung lượng 108,4 kWh, cho phép xe di chuyển từ 513 đến 616 km sau mỗi lần sạc.

So với Range Rover Velar, Mercedes-Benz GLS thể hiện sức mạnh vượt trội hơn, mặc dù cả hai đều có cùng dung tích động cơ. Đặc biệt, phiên bản điện EQS SUV cũng nổi bật hơn so với phiên bản PHEV của Velar, trong khi giá bán của EQS SUV chỉ 4,99 tỷ đồng, thấp hơn 150 triệu đồng so với đối thủ.