Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 11/2025

Mercedes-Benz là thương hiệu ô tô hạng sang hàng đầu thế giới, nổi tiếng với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, công nghệ và đẳng cấp. Các mẫu xe Mercedes trải dài từ sedan sang trọng, SUV mạnh mẽ đến dòng thể thao hiệu suất cao AMG, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Mercedes-AMG GT43 2025 là mẫu coupe thể thao mới nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh, mang đậm tinh thần hiệu suất và sự sang trọng đặc trưng của dòng AMG. Xe được phát triển trên nền tảng GT thế hệ mới, kết hợp thiết kế khí động học tinh tế và tỉ lệ thân xe hoàn hảo.

Dưới nắp capo, AMG GT43 2025 trang bị động cơ I6 3.0L tăng áp nhẹ EQ Boost, cho khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi mượt mà. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift và hệ dẫn động cầu sau, mang lại cảm giác lái thể thao nhưng vẫn êm ái trong di chuyển thường ngày.

Khoang nội thất của GT43 2025 toát lên sự sang trọng và hiện đại, với màn hình kỹ thuật số kép, vật liệu da Nappa cao cấp và các chi tiết nhôm phay tinh xảo. Ghế thể thao ôm sát cơ thể cùng hệ thống đèn nội thất đa sắc giúp người lái tận hưởng không gian vừa đậm chất thể thao, vừa đẳng cấp.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu C 200 Avantgarde Plus 1 tỷ 799 triệu C 300 AMG 2 tỷ 099 triệu E 200 Avantgarde 2 tỷ 449 triệu E 200 Exclusive 2 tỷ 589 triệu E 300 AMG 3 tỷ 209 triệu S 450 4MATIC 5 tỷ 039 triệu S 450 4MATIC Luxury Giá từ 5 tỷ 559 triệu Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 8 tỷ 199 triệu Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 14 tỷ 600 triệu EQS 450+ 4 tỷ 499 triệu EQS 580 4MATIC 4 tỷ 789 triệu Các dòng xe SUV Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2 tỷ 319 triệu GLC 300 4MATIC Giá từ 2 tỷ 839 triệu GLS 450 4MATIC 5 tỷ 689 triệu GLS 450 4MATIC Edition 30 5 tỷ 999 triệu EQB 250+ 2 tỷ 309 triệu EQE 500 4MATIC Giá từ 3 tỷ 669 triệu EQS 500 4MATIC 5 tỷ 099 triệu Mercedes-Maybach EQS 680 7 tỷ 610 triệu Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC 8 tỷ 799 triệu Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 12 tỷ 379 triệu Mercedes-AMG G 63 11 tỷ 750 triệu Mercedes-Benz G 580 EQ 7 tỷ 750 triệu Các dòng xe thể thao Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 43 4MATIC Giá từ 2 tỷ 199 triệu Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 4 tỷ 900 triệu Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Giá từ 4 tỷ 799 triệu Mercedes-AMG SL 43 5 tỷ 899 triệu Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE 12 tỷ 290 triệu Các dòng xe đa dụng V 300 Avantgarde 3 tỷ 399 triệu V 300 AMG 3 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.