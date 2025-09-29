Hà Nội mưa lớn, phụ huynh cõng con bì bõm trong biển nước

Sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, siêu bão Bualoi gây mưa lớn từ rạng sáng đến trưa 29/9, làm nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng cục bộ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, chiều 29/9, tuyến đường dài gần 300 m sau hai chung cư N02–N03 Ecohome (phường Đông Ngạc, Hà Nội) ngập sâu trong nước.
Lối xuống hầm gửi xe của chung cư được bảo vệ bằng các tấm chắn ngập, phủ bạt và gia cố bằng bao cát.
Nhiều cửa hàng dưới chân chung cư đóng cửa do lo ngại ngập úng.
Nhiều hộ gia đình và cửa hàng trong khu vực đã chuẩn bị tấm chắn, bao cát và bạt phủ để ngăn nước mưa tràn vào nhà.
Người dân cho biết: “Chỉ sau một trận mưa từ đêm qua đến trưa nay, tuyến đường này đã ngập. Tôi lo ngại nếu tối nay mưa lớn kéo dài, nước sẽ tràn vào nhà, nên gia đình phải lắp tấm chắn để phòng trước.”
Trường tiểu học Đông Ngạc cũng nằm trong khu vực ngập úng.
Lối vào trường được gia cố bằng bao tải cát và bạt để ngăn nước tràn vào lớp học, trong khi sân trường cũng chìm sâu trong nước.
Mực nước tại khu vực ngập sâu từ 20–40 cm, khiến người dân và học sinh giờ tan tầm đi lại khó khăn.
Nước ngập sâu khiến nhiều em vấp ngã khi cố gắng di chuyển qua vùng nước.
"Tuyến đường này cứ mưa lớn là ngập, nên chúng tôi cũng quen rồi. Tuy nhiên, để con tự đi học về trong cảnh ngập như thế này thì không yên tâm, vì vậy tôi phải trực tiếp đi đón con" người dân chia sẻ.
Phụ huynh bì bõm 'dò dẫm' băng qua biển nước để đón con về nhà.
Một số học sinh cho biết do nhà ở gần, cảnh ngập trên tuyến đường này không còn xa lạ, phần lớn các em đã quen với việc đi qua đoạn đường ngập mỗi khi mưa lớn.
Một tủ điện đối diện khu vực cổng trường học cũng chìm trong nước tiềm ẩn nguy hiểm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/9, Hà Nội nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Bình luận