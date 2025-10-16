Loại vỏ trái cây thường bị bỏ đi lại được người Trung Quốc ví như thuốc quý

(VTC News) -

Khi thời tiết chuyển mùa, thay vì uống cốc nước lạnh, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên sử dụng nhiều nước trà ấm hơn. Đặc biệt, nếu như bạn duy trì thói quen uống một tách trà với chút vỏ cam (quýt) sấy khô sẽ rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nuôi dưỡng gan.

Lợi ích của vỏ cam hoặc quýt khô

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiêu hóa và loại bỏ dầu mỡ, một tách trà vỏ cam (quýt) khô mỗi sáng, giống như một liệu pháp "tắm" gan nhẹ nhàng, không chỉ giúp điều hòa cơ thể mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, mang lại cảm giác thư thái hơn.

Vỏ cam (quýt) đã được sử dụng ở Trung Quốc qua nhiều thế kỷ, và rất được ưa chuộng. Trong Y học cổ truyền Trung Quốc, vỏ cam quýt sấy khô được coi là một loại dược liệu quý, được biết đến với những lợi ích như bổ tỳ, trừ thấp, điều hòa khí huyết và hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài những lợi ích phổ biến cho sức khỏe, y học hiện đại đã dần khám phá ra thông qua nghiên cứu khoa học rằng vỏ cam (quýt) còn có tác dụng tuyệt vời trong việc duy trì chức năng gan và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nghiên cứu y học hiện đại ngày càng chứng minh lợi ích của vỏ cam (quýt) khô. Thực tế, chúng đóng một vai trò đặc biệt đối với sức khỏe gan. Gan là cơ quan giải độc quan trọng trong cơ thể con người, không chỉ chịu trách nhiệm thải độc mà còn tham gia vào một số quá trình sinh lý quan trọng, bao gồm tổng hợp protein và chuyển hóa chất béo.

Vỏ cam quýt chứa nhiều tinh dầu, rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Xiachufang)

Lối sống hiện đại của con người thường căng thẳng và chế độ ăn uống không điều độ, gây áp lực ngày càng lớn lên gan. Việc sử dụng vỏ cam (quýt) có thể giúp điều hòa chức năng gan và giảm căng thẳng cho gan.

Vỏ cam (quýt) chứa một thành phần gọi là dầu dễ bay hơi, có đặc tính chống oxy hóa nhất định. Chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa và tổn thương tế bào. Là cơ quan chính đảm nhiệm chức năng giải độc và chuyển hóa, gan thường phải chịu gánh nặng chuyển hóa lớn. Sự tích tụ của các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào gan, và theo thời gian, điều này có thể dẫn đến suy giảm chức năng gan.

Các thành phần dầu dễ bay hơi trong vỏ cam (quýt) có thể làm giảm hiệu quả tổn thương này và bảo vệ sức khỏe tế bào gan. Vỏ cam (quýt) cũng có tác dụng chống viêm nhất định và có thể làm chậm phản ứng viêm của gan. Nó đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ điều trị viêm gan mãn tính, gan nhiễm mỡ và các bệnh khác.

Ngoài ra, vỏ cam (quýt) còn có thể thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm các vấn đề như chướng bụng do khó tiêu. Đôi khi các phản ứng bất lợi của hệ tiêu hóa sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe gan, bởi vì gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và trao đổi chất.

Nếu hệ tiêu hóa có vấn đề, gan có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Vỏ cam (quýt), thông qua vai trò điều hòa tỳ vị, giúp đường tiêu hóa hoạt động tốt hơn, từ đó gián tiếp giảm gánh nặng cho gan và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, sức khỏe gan và chất lượng giấc ngủ có mối liên hệ chặt chẽ. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng gan điều hòa dòng khí, và khí gan ứ trệ thường liên quan đến các vấn đề về cảm xúc như mất ngủ và lo lắng. Vỏ cam (quýt) có khả năng làm dịu và điều hòa khí gan, giúp xoa dịu cảm xúc và thúc đẩy quá trình trao đổi chất bình thường của gan.

Thói quen ăn uống của nhiều người thường đặc biệt là vào bữa tối với quá nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng, điều này có thể gây quá tải cho gan và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vỏ cam (quýt) chứa các thành phần cải thiện tiêu hóa và hấp thụ, giảm căng thẳng cho gan sau bữa tối, từ đó gián tiếp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một tách trà vỏ quýt mỗi tối không chỉ "tắm" gan mà còn giảm thiểu hiệu quả các vấn đề về giấc ngủ do gan quá tải.

Việc tự mua cam về làm vỏ cam quýt tại nhà được khuyến khích vì giá thành rẻ, dễ làm, an toàn vệ sinh. (Ảnh: Xiachufang)

Mặc dù vỏ quýt có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng nó một cách điều độ. Y học cổ truyền Trung Quốc nhấn mạnh rằng "quá nhiều cũng như quá ít". Ăn quá nhiều vỏ quýt có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và thậm chí là nóng trong, đặc biệt là trong những tháng mùa thu và mùa đông hanh khô. Tốt nhất nên cho một miếng nhỏ vào cốc mỗi ngày để đảm bảo lợi ích mà không bị quá liều.

Để có thể sử dụng vỏ cam (quýt) hiệu quả, thay vì mua sẵn, bạn nên tự sấy vỏ cam quýt ở nhà. Cách này sẽ an toàn vì bạn không đảm bảo được những sản phẩm mua sẵn có được làm sạch và sơ chế đúng cách.

Cách tự làm vỏ cam sấy tại nhà

- Cam mua về rửa sạch, ngâm trong nước muối để làm sạch lớp vỏ. Sau đó để ráo nước.

- Dùng dao khía vỏ cam thành ba đường chéo sao cho tách vỏ cam thành 3 cánh đều nhau.

Sử dụng cam quýt có vỏ dày để có nhiều tinh dầu. (Ảnh: Xiachufang)

- Mang vỏ cam đã tách cho ra phơi khô ngoài nắng. Trước tiên phơi mặt ngoài của cam. Sau đó khi se lại thì lộn vỏ cam và phơi mặt trong.

- Thời gian phơi liên tục trong 3 ngày, sáng lấy ra phơi, chiều tối lại cất đi. Khi nào bạn sờ thấy vỏ cam khô là được.

Vỏ cam sau khi phơi bên ngoài cần lật lại để phơi bên trong. (Ảnh: Xiachufang)

- Sau khi phơi khô hoàn toàn, hãy thu vỏ vào túi và buộc chặt. Thỉnh thoảng trong quá trình sử dụng nên kiểm tra xem vỏ có bị mềm chưa. Nếu đã mềm, hãy phơi nắng lại để tránh bị mốc hỏng.

Với phần vỏ thu được, chúng ta có thể sử dụng để uống trà hàng ngày để giúp bảo vệ gan và sức khỏe.

Vỏ cam để càng lâu sẽ càng sậm màu. (Ảnh: Xiachufang)