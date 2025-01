Loại rau Việt cay hơn cả ớt, cực tốt cho sức khỏe

Rau nghể răm (hay còn gọi là răm nước) là loại cây thảo sống hàng năm, thuộc họ Rau răm (Polygonaceae) có vị cay đặc trưng. Trong Đông y, rau nghể răm được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như thủy liễu, rau nghể, xà liễu. Toàn bộ cây nghể răm từ rễ, thân, lá đến hoa đều có thể được sử dụng làm thuốc.

Rau nghể răm hỗ trợ tiêu hóa

Rau nghể răm vị cay nồng, tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, tăng tiết dịch vị, làm giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Ngoài ra, rau nghể răm còn tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại trong đường ruột, giúp ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa như viêm đại tràng, tiêu chảy.

Để chữa khó tiêu bạn có thể sử dụng rau nghể răm tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt uống. Hoặc dùng 20g rau nghể răm khô sắc với 500ml nước, uống trong ngày.

Hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch

Các chất chống oxy hóa dồi dào trong rau nghể răm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch. Các chất chống oxy hóa này có tác dụng giúp bảo vệ thành mạch máu, ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ... Bằng cách bổ sung rau ngải răm vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn đã góp phần bảo vệ trái tim và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Rau nghể răm nổi tiếng với vị cay đặc trưng. (Ảnh: Getty Images)

Tăng cường đề kháng

Trong rau nghể răm chứa hàm lượng đáng kể vitamin C cùng các khoáng chất thiết yếu. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ sản xuất collagen, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Các khoáng chất như sắt, kẽm, magie... cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Rau nghể răm ngăn ngừa ung thư

Đặc biệt, rau nghể răm còn chứa nhóm hợp chất thực vật có lợi là flavonoid. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng flavonoid khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, ngăn chặn quá trình hình thành khối u, góp phần phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Hỗ trợ chữa một số bệnh về da

Với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm vượt trội, rau nghể răm được xem là "thần dược" cho làn da, hiệu quả trong điều trị các bệnh về da như:

- Mụn nhọt: giã nát rau nghể răm đắp lên vùng da bị mụn nhọt giúp giảm viêm, sưng tấy, nhanh chóng làm khô đầu mụn.

- Lở ngứa: dùng nước sắc rau nghể răm để tắm hoặc rửa vùng da bị lở ngứa giúp giảm ngứa, kháng khuẩn, thúc đẩy quá trình lành vết thương.

- Ghẻ lở: rau nghể răm kết hợp với các vị thuốc khác có tác dụng trị ghẻ lở hiệu quả.

Giảm đau, chống viêm

Các hoạt chất trong rau nghể răm có tác dụng giảm đau, chống viêm tự nhiên. Do đó, rau nghể răm thường được dùng để điều trị:

- Đau nhức xương khớp: dùng rau nghể răm sắc nước uống hoặc kết hợp với các vị thuốc khác để xoa bóp giúp giảm đau nhức, cải thiện tình trạng viêm khớp.

- Đau bụng kinh: rau nghể răm có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh.

- Viêm họng: súc miệng bằng nước sắc rau nghể răm giúp giảm viêm, đau họng.

Cầm máu, chữa chảy máu cam

Rau nghể răm có tác dụng cầm máu hiệu quả nhờ chứa hàm lượng tanin cao. Dân gian thường dùng rau nghể răm để cầm máu trong các trường hợp:

- Chảy máu cam: vò nát lá rau nghể răm nhét vào lỗ mũi giúp cầm máu nhanh chóng.

- Chảy máu vết thương: giã nát rau nghể răm đắp lên vết thương để cầm máu.