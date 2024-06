Lộ trình chuyển hoàn toàn sang xe điện của 5 hãng quen thuộc với người Việt

Xe điện là xu thế tất yếu của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Đây là giải pháp xanh hóa giao thông và bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu với mục tiêu giảm phát thải về 0 vào năm 2050, theo cam kết COP26 mà chính phủ các nước đã đồng lòng hưởng ứng thực hiện.

Song hành cùng với quyết sách của các quốc gia về lộ trình khai tử xe động cơ đốt trong, các hãng xe trên toàn thế giới cũng đã xác định các dấu mốc quan trọng thực hiện lộ trình chuyển hoàn toàn sang sản xuất xe điện.

Dưới đây là thời điểm khai tử động cơ đốt trong của một số thương hiệu ô tô quen thuộc với người dùng Việt:

Ford: Cam kết chỉ bán xe điện vào năm 2030 tại châu Âu

Ford đã công bố lộ trình đạt mục tiêu trung hoà carbon với nhiều bước đi chiến lược. Từ năm 2022-2026, hãng sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào xe điện và sản xuất pin, kéo theo năm 2023, hãng tăng gấp đôi công suất xe điện lên 600.000 chiếc.

Ford cũng dự kiến sản xuất hơn 2 triệu xe điện vào năm 2026, tương đương khoảng 1/3 sản lượng sản xuất toàn cầu hằng năm của hãng, trong đó mục tiêu là nâng tỷ trọng xe điện lên 50% vào năm 2030.

Đến năm 2035, mọi khâu từ sản xuất, cung ứng tới vận hành xe của Ford hoàn toàn không xả thải carbon, hoàn thành lộ trình trung hòa carbon của hãng.

Giám đốc điều hành của Ford, ông Jim Farley, đã tuyên bố vào tháng 6/2023: “Ford là công ty dẫn đầu về xe tải và xe tải thương mại ở Châu Âu và Bắc Mỹ, vì vậy việc chuyển đổi dải sản phẩm sang hướng không phát thải là rất quan trọng để đạt được mục tiêu trung hòa carbon của Liên hợp quốc vào năm 2050”.

Những bước tiến này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ford trong việc giảm phát thải và thúc đẩy sự phát triển của xe điện trên toàn cầu.

Ford Mustang Mach E - SUV thuần điện đầu tiên của Ford. (Ảnh: Drive)

Trong quý I/2024, doanh số bán hàng toàn cầu của Ford đạt 508.083 xe, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các loại xe sử dụng động cơ đốt trong, xe lai điện và xe điện.

Trong đó, xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn chiếm phần lớn doanh số với 449.439 chiếc được bán ra trong quý I, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh số xe lai điện của Ford đã đạt 38.421 xe, tăng 42% so với quý I/2023. Ford Maverick hybrid là một trong những mẫu xe lai điện bán chạy nhất với 19.660 xe.

Về mảng xe điện, Ford đã bán được 20.223 chiếc trong quý I, tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023. Các mẫu xe điện chủ lực bao gồm Mustang Mach-E với 9.589 xe bán ra, tăng 77%, F-150 Lightning với 7.743 xe, tăng 80% và E-Transit với 2.891 xe, tăng 148%.

Hyundai: Đặt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2040

Hyundai Motor đã công bố mục tiêu đạt được điện khí hóa 100% tại thị trường châu Âu vào năm 2035 thông qua việc triển khai xe điện chạy pin và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu. Tiếp đó, Hyundai sẽ mở rộng điện khí hóa 100% ở các thị trường chính vào năm 2040, với việc thiết lập các dòng sản phẩm điện khí hóa cho tất cả các loại phương tiện thương mại, bao gồm xe buýt và xe tải hạng nặng vào năm 2028.

Đồng thời, Hyundai cũng đặt mục tiêu mở rộng điện khí hóa 100% tại thị trường Hàn Quốc và các thị trường khác vào năm 2035. Lộ trình này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hyundai trong việc giảm phát thải và chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng toàn cầu chống biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động môi trường.

Trong một cuộc phỏng vấn trước truyền thông vào hồi tháng 5/2024, Randy Parker - Giám đốc điều hành Hyundai Motor tại Mỹ đã tái khẳng định cam kết của thương hiệu này đối với việc phát triển xe điện.

“Trong khi các nhà sản xuất khác đang rút lại chiến lược điện khí hóa, chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào các sản phẩm của mình. Và sản phẩm của chúng tôi đã hoạt động rất tốt trên thị trường", Randy Parker chia sẻ.ư

Xe điện Hyundai Ioniq 5. (Ảnh: Hyundai)

Trong quý 1/2024, Hyundai Motor đã bán tổng cộng 1.006.767 xe trên toàn cầu, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn chiếm thị phần lớn với 853.248 xe bán ra. Xe lai điện đạt doanh số gần 98.000 xe, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về mảng xe điện, Hyundai Motor đã bán tổng cộng 20.223 xe trên toàn cầu trong quý 1/2024, doanh số đã tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023. Các mẫu xe điện chiếm phần lớn doanh số vẫn là những "cái tên" quen thuộc như: Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 và Kona EV.

Volkswagen: Dự kiến bán 70% xe điện tại châu Âu vào 2030

Tại Hội nghị Way to Zero diễn ra vào tháng 4/2021, Volkswagen đã công bố lộ trình đạt mức trung hoà carbon vào năm 2050, đồng nghĩa với việc thương hiệu này sẽ hoàn toàn loại bỏ động cơ đốt trong cho các sản phẩm xe thương mại, du lịch của mình.

Để thực hiện mục tiêu này, hãng đặt ra mục tiêu tạm thời giảm 30% lượng khí thải carbon trong giai đoạn sử dụng xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ vào năm 2030. Theo dự kiến đến năm 2030, ít nhất 70% tổng doanh số bán hàng của Volkswagen tại châu Âu sẽ là xe chạy hoàn toàn bằng điện (tương đương khoảng hơn 1 triệu xe).

Volkswagen cũng đặt mục tiêu giảm tổng lượng phát thải ra môi trường tại các cơ sở sản xuất ô tô chở khách của mình xuống 37,5% vào năm 2030, 69% vào năm 2040 và 100% vào năm 2050.

Trong báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của Volkswagen, Daniela Cavallo, Chủ tịch Hội đồng Công trình chung và Tập đoàn Volkswagen AG cho biết: "Tính bền vững và trung hoà carbon bằng 0 là ưu tiên hàng đầu của thương hiệu. Là một lĩnh vực mang tính chiến lược, Volkswagen đã đặt mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cho lộ trình trung hoà carbon".

Xe điện Volkswagen ID.4. (Ảnh: Volkswagen)

Trong quý 1/2024, Tập đoàn Volkswagen đã đạt được doanh số bán hàng toàn cầu là 2,1 triệu xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 1,97 triệu xe sử dụng động cơ đốt trong, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và có khoảng 136.400 xe điện được bán ra, giảm 3%.

Các mẫu xe điện bán chạy của Volkswagen bao gồm: ID.4 và ID.5 (khoảng 34.600 xe), ID.3 với 26.100 xe. Doanh số xe điện của Volkswagen trên toàn cầu giảm nhưng lại ghi nhận tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc với 41.000 xe bán ra, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2023.

Honda: Điện khí hoá toàn bộ dải sản phẩm ô tô vào năm 2040

Honda đã cam kết mạnh mẽ với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và để đạt được mục tiêu này, Honda đã đề ra một loạt các mục tiêu trung gian và chiến lược cụ thể.

Tại tất cả các thị trường điện khí hóa lớn, Honda đặt mục tiêu đạt tỷ lệ xe chạy điện (EV) và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (FCV) trong tổng doanh số bán hàng lên 40% vào năm 2030, lên 80% vào năm 2035 và sau đó lên 100 % trên toàn cầu vào năm 2040.

Vào tháng 4/2022, ông Toshihiro Mibe, Giám đốc điều hành toàn cầu của Honda, tuyên bố: "Honda sẽ cố gắng hiện thực hóa tính trung hòa carbon cho tất cả các sản phẩm và hoạt động công ty mà Honda tham gia vào năm 2050".

Xe điện Honda e:Ny 1 dành cho thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Honda)

Honda đã bán được 303.451 xe trên toàn cầu trong quý 1 năm 2024, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số xe hybrid đạt khoảng 103.856 xe. Các mẫu xe hybrid của Honda được người dùng ưa chuộng gồm: CR-V Hybrid và Accord Hybrid

Volvo: Sản xuất hoàn toàn xe điện vào năm 2030

Volvo đặt mục tiêu trở thành một công ty sản xuất xe hoàn toàn bằng điện vào năm 2030. Đến năm 2025, họ dự kiến rằng 50% doanh số bán hàng sẽ là các mẫu xe điện hoàn toàn, và tất cả các mẫu xe mới ra mắt từ năm 2030 sẽ là xe điện.

Để khẳng định cho định hướng điện khí hoá trong tương lai, Giám đốc điều hành Volvo CE Melker Jernberg, đã chia sẻ với báo chí vào 6/2024, cho biết: “Điện khí hóa là một chặng đường gập ghềnh và khó khăn, chúng tôi chắc chắn rằng trong một vài năm nữa sẽ có thay đổi đáng kể. Vì vậy, chúng tôi đang đầu tư để sẵn sàng cho sự thay đổi".

Volvo EX30 thuần điện. (Ảnh: Volvo)

Trong quý 1 năm 2024, Volvo Cars bán được 182.687 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tổng cộng 38.171 xe điện được bán ra trên toàn cầu, chiếm 21% tổng doanh số bán hàng của hãng. Tại châu Âu, doanh số bán xe điện tăng 48% so với năm trước, trong khi ở Trung Quốc và Mỹ, doanh số xe điện lần lượt giảm 28% và 65%.