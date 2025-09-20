Lộ diện ‘dải lụa giao duyên’ bằng thép vắt qua sông Đuống

Trước đó, năm 2022, phương án kiến trúc “Giao duyên” đã vượt qua nhiều đồ án khác để đoạt giải Nhất trong cuộc thi do Bộ Giao thông Vận tải (cũ) tổ chức. Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh những bông hoa trắng vươn lên từ mặt nước, tượng trưng cho điều tốt đẹp mà trời đất ban tặng.