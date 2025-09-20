Lộ diện ‘dải lụa giao duyên’ bằng thép vắt qua sông Đuống

Dự án xây dựng cầu Đuống mới là công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Đây không chỉ là cây cầu kết nối giao thông, giảm tải cho cầu Đuống đã xuống cấp mà còn mang tới kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan ven sông.
Sau hơn 2 năm khởi công, dự án đã ghi dấu nhiều mốc tiến độ quan trọng. Trên mặt sông, hàng loạt trụ cầu được dựng lên vững chãi.
Công trình cầu đường bộ có điểm đầu tại nút giao cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng) điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu (xã Phù Đổng), cách cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu.
Cầu đường bộ mới có chiều dài 382m, thiết kế kết hợp dạng dây văng với vòm thép, mặt cầu rộng 18,5m, đảm bảo tĩnh không thông thuyền 4,75m.
Hai bên cầu nối liền với hệ thống đường dẫn dài 318m, tốc độ thiết kế cho xe lưu thông đạt 80km/h.
Toàn bộ công trình quy hoạch 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tuy nhiên, giai đoạn phân kỳ trước mắt, dự án sẽ hoàn thiện 4 làn xe cơ giới để đáp ứng nhu cầu giao thông.
Đến nay, hai trụ cầu chính T3, T4 giữa lòng sông đã cơ bản định hình. Khác với hình ảnh quen thuộc của cầu dầm bê tông, cầu Đuống mới gây ấn tượng mạnh bởi những nhịp vòm thép uốn cong, thanh thoát.
Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương lắp ghép các đốt vòm để định hình nên “dải lụa” bằng thép độc đáo.
Theo kế hoạch, khi hoàn thành, cầu Đuống mới không chỉ chia sẻ áp lực giao thông khu vực cửa ngõ Đông Bắc mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven sông. Công trình được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển mới về kinh tế, xã hội, đồng thời đem đến cho Hà Nội một biểu tượng kiến trúc đậm chất hiện đại nhưng vẫn gắn với bản sắc văn hóa.
Song song với cầu đường bộ, hạng mục cầu đường sắt cũng đang được triển khai.
Công trình màu đỏ này có chiều dài khoảng 1km, nằm hướng về phía thượng lưu 16,5m so với cầu cũ, trùng với vị trí quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 1 của Hà Nội.
Trước đó, năm 2022, phương án kiến trúc “Giao duyên” đã vượt qua nhiều đồ án khác để đoạt giải Nhất trong cuộc thi do Bộ Giao thông Vận tải (cũ) tổ chức. Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh những bông hoa trắng vươn lên từ mặt nước, tượng trưng cho điều tốt đẹp mà trời đất ban tặng.
Tên chữ của dòng sông Đuống - “Thiên Đức” (nghĩa là điều lành từ trời) cũng được gửi gắm trong thiết kế. Bên cạnh đó là biểu tượng những bàn tay đan xen, gợi nên sự giao duyên, đoàn kết, khát vọng chung sức xây dựng đất nước.
