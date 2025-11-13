Lộ bằng chứng Trung Quốc đang chế tạo lò hạt nhân cho tàu sân bay

(VTC News) -

Những hình ảnh đăng trên mạng xã hội vào ngày 12/11 cho thấy tàu sân bay mới, thường được gọi là lớp Type-004 đang được chế tạo tại nhà máy ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Phía trong thân tàu dường như xuất hiện một lò phản ứng hạt nhân, có dạng hình hộp vuông.

Cấu trúc này khá giống với cấu trúc được tìm thấy trên những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Cách khu vực lắp đặt lò phản ứng hạt nhân không xa là cấu trúc có hình dáng tương tự đang nằm dưới cần cẩu cỡ lớn.

Vật thể giống lò phản ứng hạt nhân. (Ảnh: X)

Những bản vẽ liên quan đến lớp Type-004 xuất hiện trước đây cũng cho thấy có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh đang được lan truyền và có nét tương đồng với siêu tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ cũng như chiến hạm thuộc lớp Tàu sân bay Thế hệ mới (PANG) của Pháp.

Chiến hạm Type-004 dự kiến được trang bị 4 máy phóng điện tử (EMALS), tương tự tàu sân bay lớp Ford của Mỹ, nhiều hơn một hệ thống so với tàu sân bay Phúc Kiến thuộc lớp Type-003 mới được biên chế.

Trong đánh giá mới nhất về sức mạnh quân sự của Trung Quốc , Lầu Năm Góc không đề cập rõ ràng đến tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng lưu ý "thế hệ tàu sân bay tiếp theo" của Trung Quốc sẽ có "sức bền lớn hơn". Điều này nhằm mục đích tăng cường sức mạnh tấn công của nhóm tác chiến tàu sân bay tiềm năng của PLAN khi triển khai đến khu vực bên ngoài vùng ngoại vi gần nhất.

Hồi tháng 3, chính ủy hải quân Trung Quốc khi đó là Viên Hoa Trí tuyên bố nước này bắt đầu chế tạo tàu sân bay nội địa thứ ba, song từ chối trả lời câu hỏi liệu nó có sử dụng năng lượng hạt nhân hay không.

Cách đây khoảng một năm trước cũng xuất hiện bằng chứng cho thấy Trung Quốc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nguyên mẫu trên đất liền, phù hợp với tàu chiến mặt nước cỡ lớn. Dự án được gọi là Dragon Might, nằm tại một địa điểm trên vùng núi ngoại ô thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngoài ra, Trung Quốc còn xem xét chế tạo thêm một tàu sân bay sử dụng năng lượng thông thường, song song với dự án Type-004. Chiến hạm này có thể là mẫu Type-003 cải tiến, dự kiến đóng tại nhà máy ở Giang Nam, nơi chế tạo tàu sân bay Phúc Kiến.