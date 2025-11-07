Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc đi vào hoạt động

(VTC News) -

Lễ biên chế và trao cờ cho tàu sân bay Phúc Kiến ở tỉnh Hải Nam diễn ra vào ngày 5/11 với sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, ông Tập lên tàu Phúc Kiến để nghe báo cáo tóm tắt về năng lực tác chiến của tàu sân bay và việc sử dụng hệ thống phóng điện từ tiên tiến.

Tàu sân bay Phúc Kiến có tải trọng hơn 80.000 tấn là tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc và là tàu sân bay đầu tiên của nước này được trang bị máy phóng điện từ với boong cất cánh phẳng. Hoạt động này cũng chính thức đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai, sau Mỹ, vận hành tàu sân bay có công nghệ phóng máy bay này.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. (Ảnh Military Watch)

Ông Greg Poling, Giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á cho hay: "Tàu sân bay đóng vai trò then chốt trong tầm nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc nhằm mục đích đưa đất nước trở thành cường quốc có lực lượng hải quân biển xanh hoặc cường quốc có thể triển khai sức mạnh ra xa vùng biển ven bờ".

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có tên là Liêu Ninh, được Liên Xô sản xuất và tàu thứ hai có tên là Sơn Đông, được đóng tại Trung Quốc nhưng dựa trên mẫu của Liên Xô. Cả hai đều sử dụng hệ thống nhảy cầu kiểu cũ để giúp máy bay cất cánh.

Tàu sân bay Phúc Kiến bỏ qua công nghệ máy phóng hơi nước sử dụng trên hầu hết tàu sân bay của Mỹ để sử dụng hệ thống phóng điện từ chỉ có trên tàu sân bay lớp Ford mới nhất của Hải quân Mỹ.

Hệ thống này ít gây áp lực lên máy bay và tàu, cho phép kiểm soát tốc độ chính xác hơn và có thể phóng nhiều loại máy bay hơn so với hệ thống hơi nước. So với hệ thống nhảy cầu, nó cho phép Trung Quốc phóng máy bay nặng hơn với đầy đủ nhiên liệu.

Trong cuộc thử nghiệm trên biển trước khi biên chế, hải quân Trung Quốc tiến hành phóng phiên bản tiêm kích tàng hình J-35 mới dành cho tàu sân bay và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 cũng như một biến thể của tiêm kích J-15 trên tàu sân bay Phúc Kiến.