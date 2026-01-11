'Cô giáo MMA' Việt Nam giành HCV châu Á, đối thủ đầu hàng sau 51 giây

(VTC News) -

Video: Lò Thị Phung buộc đối thủ đầu hàng sau 51 giây.

Sau khi đánh bại Thanyaret Suksamran (Thái Lan), Lò Thị Phung lọt vào trận chung kết giải vô địch MMA châu Á (AMMA Championship) tại Lô Châu, Trung Quốc, gặp Akbaridast Gerdi Mobina (Iran). Nữ võ sĩ Việt Nam mất chưa đến một phút để buộc đối thủ phải đầu hàng. Lò Thị Phung là võ sĩ duy nhất của đội tuyển MMA Việt Nam giành huy chương vàng tại giải lần này.

Võ sĩ sinh năm 1998 chủ động bắt vật đối thủ ngay từ nhịp áp sát đầu tiên để đưa trận đấu vào thế địa chiến sở trường. Dù Mobina cho thấy thể lực tốt và thoát khỏi thế nằm, Lò Thị Phung nhanh chóng thực hiện động tác khóa tam giác để kiểm soát đối thủ.

Võ sĩ của Iran sau đó liên tục đập tay xin thua (tap out). Tuy nhiên, trọng tài có lẽ hiểu nhầm rằng Mobina tiếp tục ra đòn và không có hành động can thiệp. Phải vài giây sau, khi tay đấm của Iran tiếp tục "tap out", trọng tài mới nhận ra và dừng trận đấu, báo hiệu vận động viên Việt Nam thắng submission (khuất phục bằng khóa siết).

Lò Thị Phung giành HCV châu Á.

Lò Thị Phung được biết đến với biệt danh "cô giáo mầm non", xuất phát từ chính nghề nghiệp của cô trước khi lên sàn đấu võ. Nữ võ sĩ sinh năm 1998 từng là giáo viên mầm non trước khi quyết định vào miền Nam lập nghiệp với nghề võ. Hiện tại, Lò Thị Phung vẫn chăm sóc và dạy học cho các em nhỏ trong các chương trình thiện nguyện.

Cô trở thành nhà vô địch jiujitsu quốc gia chỉ sau 2 năm tập luyện chuyên sâu. Năm 2024, Lò Thị Phung xuất hiện ở đấu trường Lion Championship và nhanh chóng gây ấn tượng. Cô giáo mầm non quê Lai Châu thi đấu 3 trận trong năm đầu tiên, đều giành chiến thắng bằng đòn khóa siết khuất phục đối thủ (submission).

Nữ võ sĩ sinh năm 1998 chưa lần nào cần đến hiệp 2 để kết thúc trận đấu. Phải đến trận tranh đai hạng cân 52 kg của Lion Championship diễn ra vào tháng 8, cô mới nhận thất bại đầu tiên và duy nhất trên sàn đấu MMA tính đến thời điểm hiện tại. Khi thi đấu MMA thể thao (với thể thức và một số điều luật khác so với MMA chuyên nghiệp), Lò Thị Phung tiếp tục gây ấn tượng bằng những chiến thắng ngay trong hiệp 1.