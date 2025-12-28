Liên tiếp thua bóng đá Việt Nam, sếp bóng đá Thái Lan nói sự thật phũ phàng

(VTC News) -

Tại SEA Games 33, U22 Thái Lan đã thua U22 Việt Nam ở chung kết, kéo dài chuỗi thành tích đáng quên khi “Voi chiến” không thể giành HCV kể từ năm 2017. Điều này càng khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan thất vọng trong bối cảnh tuyển quốc gia của họ cũng thua đội tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2024.

Dù từng là thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á nhưng trong thời gian qua, bóng đá Thái Lan đi xuống ở cấp độ đội tuyển. Sau thế hệ vàng của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, đội tuyển xứ chùa vàng dần khan hiếm ngôi sao mới. Mới đây, ông Tanawat Nitikanchana, Chủ tịch CLB Ratchaburi cho rằng bóng đá Thái Lan đang gặp vấn đề ở khâu đào tạo trẻ.

Tanawat Nitikanchana chia sẻ: “Với tư cách vừa là một người hâm mộ, vừa là người làm bóng đá ở cấp CLB, tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của bóng đá Thái Lan chính là nền tảng, hay việc đào tạo trẻ một cách nghiêm túc”.

Ông Tanawat Nitikanchana cho rằng bóng đá Thái Lan gặp vấn đề ở khâu đào tạo trẻ

Tanawat Nitikanchana cho rằng muốn đội tuyển Thái Lan mạnh, thì cần liên tục có những cầu thủ trẻ chất lượng kế cận qua từng thế hệ. Tuy nhiên ở Thai League hiện tại, số lượng các cầu thủ Thái Lan thực sự có chất lượng, ở mức sẵn sàng sử dụng ngay, là không nhiều.

Chủ tịch CLB Ratchaburi nhấn mạnh: “Mùa giải 2025/26 này, nhiều người đều khen Thai League hấp dẫn hơn, các trận đấu sôi động hơn. Phải thừa nhận rằng việc sử dụng cầu thủ ngoại giúp chất lượng và tính giải trí của trận đấu tăng lên rõ rệt. Nhưng rồi mọi thứ cứ quay vòng như vậy: cầu thủ Thái giỏi không đủ, nên phải dùng ngoại binh, mà khi dùng nhiều ngoại binh, cầu thủ Thái lại càng ít không gian để phát triển”.

Tanawat Nitikanchana cũng nhắc tới vấn đề U22 Thái Lan gặp khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ cho SEA Games do các CLB từ chối nhả người. “Tôi hiểu rằng mọi người đều thất vọng, cả về kết quả ở SEA Games lẫn việc lựa chọn nhân sự ở giải châu Á. Nhưng cần nói rõ rằng cả hai giải đấu này đều không nằm trong lịch FIFA, nên việc triệu tập cầu thủ có nhiều hạn chế, vì các CLB đương nhiên muốn giữ cầu thủ cho mình sử dụng”, chủ tịch CLB Ratchaburi khẳng định.

“Giải pháp mang tính dài hạn cho vấn đề này là chúng ta phải đào tạo thật nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc ở mọi lứa tuổi. Khi đó, dù một số CLB không nhả quân cũng không sao, vì vẫn có những cầu thủ chất lượng tương đương để thay thế. Nếu không giải quyết tận gốc là đào tạo trẻ một cách có hệ thống, chúng ta sẽ lại phải cãi nhau lặp đi lặp lại về chuyện nhả hay không nhả cầu thủ trong những giai đoạn không phải FIFA Day”, Tanawat Nitikanchana phân tích.

U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

Tanawat Nitikanchana cho rằng để bóng đá Thái Lan thoát khỏi vòng luẩn quẩn hiện nay, cần tham khảo vào mô hình phát triển của Nhật Bản. Theo ông, thành công của bóng đá Nhật Bản đến từ “Japan Way” – một hệ thống đào tạo trẻ được xây dựng khoa học, triển khai nghiêm túc và liên tục trong thời gian dài, chứ không phải khẩu hiệu hình thức.

Tanawat Nitikanchana lấy ví dụ về CLB Gamba Osaka của Nhật Bản. Nhờ sản xuất ra các cầu thủ chất lượng cao, Gamba tự tin sử dụng đội hình chủ yếu là cầu thủ nội, chỉ cần một ngoại binh khi thi đấu ở AFC Champions League Two với đội Ratchaburi. “Khi đối đầu Gamba, có thể cảm nhận rõ rằng bóng đá Thái Lan vẫn đang đi sau Nhật Bản khoảng 20 năm”, chủ tịch CLB Ratchaburi thừa nhận.

Thanawat cũng ủng hộ việc bổ nhiệm Chủ tịch kỹ thuật cho LĐBĐ Thái Lan, yêu cầu người này phải am hiểu chuyên môn và có tầm nhìn rõ ràng cho từng lứa tuổi cũng như phối hợp với LĐBĐ để lên kế hoạch cho từng đội tuyển tham dự các giải đấu.