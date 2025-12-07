Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 7/12: Cầu lông Việt Nam đấu Malaysia

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 7/12, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 2 môn là cầu lông và bóng chày.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam bắt đầu thi đấu ở nội dung đồng đội nữ, gặp Malaysia lúc 10h. Các vận động viên Việt Nam đăng ký thi đấu là Bùi Bích Phương, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Trần Thị Phương Thúy và Vũ Thị Trang.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Lào lúc 10h. Trước đó, ở 2 lượt đấu đầu tiên, các vận động viên Việt Nam thua Thái Lan và thắng Malaysia.

Ngoài cầu lông và bóng chày, chương trình thi đấu ngày 7/12 của SEA Games 33 còn có bóng đá (nữ) và khúc côn cầu (hockey). Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thi đấu ở lượt trận hôm nay. Ở môn khúc côn cầu, đoàn Việt Nam không có đại diện tranh tài.

Các môn thi đấu SEA Games 33 được chiếu trực tiếp trên các kênh truyền hình HTV, VTV2, VTV5 và hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt").

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Lào.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 7/12

Bóng chày

10h: Việt Nam vs Lào

Cầu lông

10h: Việt Nam vs Malaysia (Đồng đội nữ)

Bóng đá

16h: Nữ Indonesia vs Nữ Singapore

SEA Games 33 khai mạc khi nào?

Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 33 năm 2025 diễn ra tại 2 thành phố Bangkok và Chonburi, Thái Lan. Lễ khai mạc được tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) ngày 9/12 và bế mạc ngày 20/12.

Dự kiến, hơn 10.000 vận động viên đến từ 11 đoàn thể thao đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài. Chương trình thi đấu của SEA Games 33 có tổng cộng 50 môn thể thao (93 phân môn), tương ứng với 574 bộ huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 1.165 thành viên (bao gồm huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ và quan chức), tranh tài ở 47 môn với mục tiêu giành 90-110 huy chương vàng, nằm trong nhóm dẫn đầu.