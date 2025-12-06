  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/12 và rạng sáng 8/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 7/12 và rạng sáng 8/12 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Bóng đá Nữ SEA Games,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 7/12 và rạng sáng 8/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 07/12 - 21h00: Brighton vs West Ham

- Ngày 07/12 - 23h30: Fulham vs Crystal Palace

Brighton chạm trán West Ham tại Premier League.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 07/12 - 20h00: Elche vs Girona

- Ngày 07/12 - 22h15: Valencia vs Sevilla

- Ngày 08/12 - 00h30: Espanyol vs Vallecano

- Ngày 08/12 - 03h00: Real Madrid vs Celta Vigo

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 07/12 - 18h30: Cremonese vs Lecce

- Ngày 07/12 - 21h00: Cagliari vs AS Roma

- Ngày 08/12 - 00h00: Lazio vs Bologna

- Ngày 08/12 - 02h45: Napoli vs Juventus

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 07/12 - 21h30: Hamburger SV vs Bremen

- Ngày 07/12 - 23h30: Dortmund vs Hoffenheim

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 07/12 - 21h00: Nice vs Angers

- Ngày 07/12 - 23h15: Auxerre vs Metz

- Ngày 07/12 - 23h15: Le Havre vs Paris FC

- Ngày 08/12 - 02h45: Lorient vs Lyon

Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games

- Ngày 07/12 - 16h00: Nữ Singapore vs Nữ Indonesia

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 07/12 - 23h15: Empoli vs Palermo

- Ngày 08/12 - 01h30: Sampdoria vs Carrarese

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 07/12 - 19h30: Slough Town vs Macclesfield FC

- Ngày 07/12 - 21h30: Boreham Wood vs Newport County

- Ngày 07/12 - 22h30: Gateshead FC vs Walsall

- Ngày 08/12 - 00h30: Blackpool vs Carlisle United

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 07/12 - 19h30: KV Mechelen vs Sporting Charleroi

- Ngày 07/12 - 22h00: Westerlo vs Anderlecht

- Ngày 08/12 - 00h30: Royal Antwerp vs Genk

- Ngày 08/12 - 01h15: Oud-Heverlee Leuven vs Zulte Waregem

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 07/12 - 22h30: Estoril vs Moreirense

- Ngày 08/12 - 01h00: Alverca vs Nacional

- Ngày 08/12 - 01h00: CF Estrela da Amadora vs Arouca

- Ngày 08/12 - 03h30: Tondela vs FC Porto

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 07/12 - 18h15: FC Utrecht vs FC Twente

- Ngày 07/12 - 20h30: AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles

- Ngày 07/12 - 20h30: FC Volendam vs NEC Nijmegen

- Ngày 07/12 - 22h45: Sparta Rotterdam vs NAC Breda

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 07/12 - 20h00: Cadiz vs Racing Santander

- Ngày 07/12 - 22h15: Leganes vs Cordoba

- Ngày 08/12 - 00h30: Deportivo vs Castellon

- Ngày 08/12 - 00h30: Eibar vs Leonesa

- Ngày 08/12 - 03h00: Granada vs AD Ceuta FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 07/12 - 19h30: Eintracht Braunschweig vs Holstein Kiel

- Ngày 07/12 - 19h30: 1. FC Nuremberg vs Greuther Furth

- Ngày 07/12 - 19h30: Berlin vs Magdeburg

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 07/12 - 19h15: Brunei DPMM vs Imigresen FC

- Ngày 07/12 - 20h00: Pulau Pinang vs Selangor

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 07/12 - 15h35: Adelaide United vs Brisbane Roar FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 07/12 - 19h30: Beroe vs Septemvri Sofia

- Ngày 07/12 - 22h00: Spartak Varna vs Levski Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 07/12 - 21h00: NK Varazdin vs NK Lokomotiva

- Ngày 07/12 - 23h30: Osijek vs NK Istra 1961

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 07/12 - 18h00: Kryvbas vs FC Olexandriya

- Ngày 07/12 - 20h30: Metalist 1925 vs Veres Rivne

- Ngày 07/12 - 23h00: Rukh Lviv vs Polissya Zhytomyr

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 07/12 - 20h00: FC Nordsjaelland vs Silkeborg

- Ngày 07/12 - 20h00: Viborg vs FC Midtjylland

- Ngày 07/12 - 22h00: Randers FC vs AGF

- Ngày 08/12 - 00h00: FC Copenhagen vs SoenderjyskE

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 07/12 - 20h00: Winterthur vs Basel

- Ngày 07/12 - 22h30: Lausanne vs Lugano

- Ngày 07/12 - 22h30: Sion vs Young Boys

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 07/12 - 20h00: Universitatea Cluj vs Hermannstadt

- Ngày 07/12 - 22h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs FCV Farul Constanta

- Ngày 08/12 - 01h30: CS Universitatea Craiova vs CFR Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 07/12 - 18h15: Termalica Nieciecza vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 07/12 - 20h45: Cracovia vs Lech Poznan

- Ngày 07/12 - 23h30: Rakow Czestochowa vs GKS Katowice

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 08/12 - 02h00: Vitoria vs Sao Paulo

- Ngày 08/12 - 02h00: Atletico MG vs Vasco da Gama

- Ngày 08/12 - 02h00: Botafogo FR vs Fortaleza

- Ngày 08/12 - 02h00: Ceara vs Palmeiras

- Ngày 08/12 - 02h00: Corinthians vs Juventude

- Ngày 08/12 - 02h00: Fluminense vs Bahia

- Ngày 08/12 - 02h00: Internacional vs RB Bragantino

- Ngày 08/12 - 02h00: Santos FC vs Cruzeiro

- Ngày 08/12 - 02h00: Sport Recife vs Gremio

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 08/12 - 00h00: Qatar vs Tunisia

- Ngày 08/12 - 00h00: Syria vs Palestine

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 08/12 - 05h00: C.S. Cartagines vs AD Municipal Liberia

- Ngày 08/12 - 05h00: Municipal Perez Zeledon vs Club Sport Herediano

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 08/12 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Mixco

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 08/12 - 03h00: Dunbeholden vs Mount Pleasant

- Ngày 08/12 - 03h00: Harbour View vs Spanish Town Police

- Ngày 08/12 - 03h00: Portmore United vs Arnett Gardens

- Ngày 08/12 - 03h00: Racing United vs Molynes United

- Ngày 08/12 - 03h00: Treasure Beach vs Chapelton

- Ngày 08/12 - 05h00: Cavalier SC vs Montego Bay United FC

- Ngày 08/12 - 07h30: Tivoli Gardens vs Waterhouse FC

