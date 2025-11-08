Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/11 và rạng sáng ngày 10/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/11 và rạng sáng 10/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 09/11 - 21h00: Crystal Palace vs Brighton
- Ngày 09/11 - 21h00: Brentford vs Newcastle
- Ngày 09/11 - 21h00: Nottingham Forest vs Leeds United
- Ngày 09/11 - 21h00: Aston Villa vs Bournemouth
- Ngày 09/11 - 23h30: Man City vs Liverpool
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 09/11 - 18h00: Hải Phòng vs Đà Nẵng
- Ngày 09/11 - 18h00: SLNA vs Becamex TP.HCM
- Ngày 09/11 - 19h15: CA TP.HCM vs Ninh Bình
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 09/11 - 20h00: Athletic Club vs Real Oviedo
- Ngày 09/11 - 22h15: Vallecano vs Real Madrid
- Ngày 10/11 - 00h30: Valencia vs Real Betis
- Ngày 10/11 - 00h30: Mallorca vs Getafe
- Ngày 10/11 - 03h00: Celta Vigo vs Barcelona
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 09/11 - 19h30: Belgium U17 vs Tunisia U17
- Ngày 09/11 - 19h30: Fiji U17 vs Argentina U17
- Ngày 09/11 - 20h30: Morocco U17 vs New Caledonia U17
- Ngày 09/11 - 20h30: Portugal U17 vs Japan U17
- Ngày 09/11 - 21h45: Croatia U17 vs Costa Rica U17
- Ngày 09/11 - 21h45: UAE U17 vs Senegal U17
- Ngày 09/11 - 22h45: Bolivia U17 vs Qatar U17
- Ngày 09/11 - 22h45: Italy U17 vs South Africa U17
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 09/11 - 18h30: Atalanta vs Sassuolo
- Ngày 09/11 - 21h00: Bologna vs Napoli
- Ngày 09/11 - 21h00: Genoa vs Fiorentina
- Ngày 10/11 - 00h00: AS Roma vs Udinese
- Ngày 10/11 - 02h45: Inter vs Lazio
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 09/11 - 21h30: Freiburg vs St. Pauli
- Ngày 09/11 - 23h30: Stuttgart vs Augsburg
- Ngày 10/11 - 01h30: E.Frankfurt vs Mainz 05
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 09/11 - 21h00: Lorient vs Toulouse
- Ngày 09/11 - 23h15: Angers vs Auxerre
- Ngày 09/11 - 23h15: Metz vs Nice
- Ngày 09/11 - 23h15: Strasbourg vs Lille
- Ngày 10/11 - 02h45: Lyon vs Paris Saint-Germain
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 09/11 - 21h00: Cesena FC vs Avellino
- Ngày 09/11 - 23h15: Pescara Calcio vs Monza
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 09/11 - 16h00: Long An vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh
- Ngày 09/11 - 17h00: Khánh Hòa vs Đồng Tháp
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 09/11 - 19h30: Anderlecht vs Club Brugge
- Ngày 09/11 - 22h00: St.Truiden vs Standard Liege
- Ngày 10/11 - 00h30: Gent vs Genk
- Ngày 10/11 - 01h15: KV Mechelen vs Union St.Gilloise
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 09/11 - 22h30: AVS Futebol SAD vs Gil Vicente
- Ngày 09/11 - 22h30: CF Estrela da Amadora vs Nacional
- Ngày 10/11 - 01h00: Famalicao vs FC Porto
- Ngày 10/11 - 03h30: Benfica vs Casa Pia AC
- Ngày 10/11 - 03h30: SC Braga vs Moreirense
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 09/11 - 12h00: Pohang Steelers vs FC Seoul
- Ngày 09/11 - 14h30: Ulsan Hyundai vs Suwon FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 09/11 - 12h00: Machida Zelvia vs FC Tokyo
- Ngày 09/11 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 09/11 - 13h00: Shimizu S-Pulse vs Cerezo Osaka
- Ngày 09/11 - 13h00: Gamba Osaka vs Vissel Kobe
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 09/11 - 18h15: FC Utrecht vs Ajax
- Ngày 09/11 - 20h30: NEC Nijmegen vs FC Groningen
- Ngày 09/11 - 22h45: AZ Alkmaar vs PSV
- Ngày 10/11 - 02h00: Go Ahead Eagles vs Feyenoord
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 09/11 - 20h00: Las Palmas vs Racing Santander
- Ngày 09/11 - 22h15: AD Ceuta FC vs Almeria
- Ngày 10/11 - 00h30: Granada vs Real Zaragoza
- Ngày 10/11 - 03h00: Cadiz vs Valladolid
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 09/11 - 19h30: Magdeburg vs Paderborn
- Ngày 09/11 - 19h30: Holstein Kiel vs Fortuna Dusseldorf
- Ngày 09/11 - 19h30: Eintracht Braunschweig vs VfL Bochum
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 09/11 - 20h00: Sabah FC vs Selangor
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 09/11 - 15h30: Dewa United vs PSM Makassar
- Ngày 09/11 - 15h30: Semen Padang vs Borneo FC Samarinda
- Ngày 09/11 - 19h00: Madura United vs Persijap Jepara
- Ngày 09/11 - 19h00: Malut United vs Persib Bandung
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 09/11 - 13h00: Brisbane Roar FC vs Newcastle Jets
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 09/11 - 17h00: Isloch vs FC Smorgon
- Ngày 09/11 - 19h00: BATE Borisov vs Slavia Mozyr
- Ngày 09/11 - 21h00: FK Vitebsk vs Torpedo Zhodino
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 09/11 - 17h30: Slavia Sofia vs Montana
- Ngày 09/11 - 20h00: CSKA 1948 Sofia vs Cherno More Varna
- Ngày 09/11 - 22h30: Ludogorets vs Arda Kardzhali
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 09/11 - 22h00: NK Istra 1961 vs Dinamo Zagreb
- Ngày 10/11 - 00h15: NK Varazdin vs Rijeka
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 09/11 - 18h00: FC Olexandriya vs Polissya Zhytomyr
- Ngày 09/11 - 20h30: Dynamo Kyiv vs Cherkasy
- Ngày 09/11 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs SC Poltava
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 09/11 - 20h00: Fredericia vs Viborg
- Ngày 09/11 - 20h00: Vejle Boldklub vs FC Copenhagen
- Ngày 09/11 - 22h00: Randers FC vs FC Midtjylland
- Ngày 10/11 - 00h00: AGF vs SoenderjyskE
- Ngày 10/11 - 02h00: Broendby IF vs FC Nordsjaelland
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 09/11 - 20h00: Basel vs Lugano
- Ngày 09/11 - 22h30: St. Gallen vs Young Boys
- Ngày 09/11 - 22h30: Lausanne vs Sion
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 09/11 - 19h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs CFR Cluj
- Ngày 09/11 - 22h30: CS Universitatea Craiova vs UTA Arad
- Ngày 10/11 - 01h30: Hermannstadt vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 09/11 - 20h45: Korona Kielce vs Rakow Czestochowa
- Ngày 09/11 - 20h45: Legia Warszawa vs Termalica Nieciecza
- Ngày 09/11 - 23h30: Pogon Szczecin vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 10/11 - 02h15: Arka Gdynia vs Lech Poznan
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 10/11 - 02h00: Vitoria vs Botafogo FR
- Ngày 10/11 - 02h00: Corinthians vs Ceara
- Ngày 10/11 - 02h00: Cruzeiro vs Fluminense
- Ngày 10/11 - 04h30: Flamengo vs Santos FC
- Ngày 10/11 - 06h30: Fortaleza vs Gremio
- Ngày 10/11 - 06h30: Mirassol vs Palmeiras
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 10/11 - 02h30: Boca Juniors vs River Plate
- Ngày 10/11 - 05h20: Sarmiento vs Instituto Cordoba
- Ngày 10/11 - 05h20: Banfield vs Aldosivi
- Ngày 10/11 - 07h30: Tigre vs Estudiantes de la Plata
- Ngày 10/11 - 07h30: Atletico Tucuman vs Godoy Cruz
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 10/11 - 05h00: Atletico Ottawa vs Cavalry FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 10/11 - 04h00: Mixco vs CSD Municipal
- Ngày 10/11 - 06h00: Guastatoya vs Antigua Guatemala
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 10/11 - 06h00: Club Santos Laguna vs Pachuca
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 10/11 - 03h30: Arnett Gardens vs Montego Bay United FC
- Ngày 10/11 - 03h30: Cavalier SC vs Racing United
- Ngày 10/11 - 03h30: Dunbeholden vs Chapelton
- Ngày 10/11 - 03h30: Harbour View vs Molynes United
- Ngày 10/11 - 03h30: Portmore United vs Mount Pleasant
- Ngày 10/11 - 03h30: Spanish Town Police vs Waterhouse FC
- Ngày 10/11 - 03h30: Tivoli Gardens vs Treasure Beach
