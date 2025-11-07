Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/11 và rạng sáng ngày 9/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/11 và rạng sáng 9/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 08/11 - 19h30: Tottenham vs Man United
- Ngày 08/11 - 22h00: West Ham vs Burnley
- Ngày 08/11 - 22h00: Everton vs Fulham
- Ngày 09/11 - 00h30: Sunderland vs Arsenal
- Ngày 09/11 - 03h00: Chelsea vs Wolves
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 08/11 - 17h00: HAGL vs Thanh Hóa
- Ngày 08/11 - 18h00: PVF-CAND vs Viettel
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 08/11 - 20h00: Girona vs Alaves
- Ngày 08/11 - 22h15: Sevilla vs Osasuna
- Ngày 09/11 - 00h30: Atletico vs Levante
- Ngày 09/11 - 03h00: Espanyol vs Villarreal
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Everton U18 vs Blackburn Rovers U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Leicester City U18 vs Birmingham City U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Middlesbrough U18 vs Manchester City U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Reading U18 vs Fulham U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Sunderland U18 vs Stoke City U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Tottenham Hotspur U18 vs Ipswich Town U18
- Ngày 08/11 - 18h00: West Ham United U18 vs Crystal Palace U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Aston Villa U18 vs West Bromwich Albion U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Brighton U18 vs Southampton U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Chelsea U18 vs Norwich City U18
- Ngày 08/11 - 18h00: Derby County U18 vs Wolves U18
- Ngày 08/11 - 18h30: Manchester United U18 vs Leeds United U18
- Ngày 08/11 - 19h30: Burnley U18 vs Newcastle United U18
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 08/11 - 19h30: Czech U17 vs Burkina Faso U17
- Ngày 08/11 - 19h30: Uganda U17 vs Chile U17
- Ngày 08/11 - 20h00: Mali U17 vs Austria U17
- Ngày 08/11 - 20h30: France U17 vs Canada U17
- Ngày 08/11 - 21h45: USA U17 vs Tajikistan U17
- Ngày 08/11 - 22h15: Paraguay U17 vs Panama U17
- Ngày 08/11 - 22h45: Ireland U17 vs Uzbekistan U17
- Ngày 08/11 - 22h45: Saudi Arabia U17 vs New Zealand U17
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 08/11 - 21h00: Lecce vs Hellas Verona
- Ngày 08/11 - 21h00: Como 1907 vs Cagliari
- Ngày 09/11 - 00h00: Juventus vs Torino
- Ngày 09/11 - 02h45: Parma vs AC Milan
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 08/11 - 21h30: Hamburger SV vs Dortmund
- Ngày 08/11 - 21h30: Hoffenheim vs RB Leipzig
- Ngày 08/11 - 21h30: Union Berlin vs Munich
- Ngày 08/11 - 21h30: Leverkusen vs FC Heidenheim
- Ngày 09/11 - 00h30: Borussia M'gladbach vs FC Cologne
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 08/11 - 23h00: Marseille vs Brest
- Ngày 09/11 - 01h00: Le Havre vs Nantes
- Ngày 09/11 - 03h05: AS Monaco vs Lens
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 08/11 - 21h00: Sudtirol vs Carrarese
- Ngày 08/11 - 21h00: Mantova vs Calcio Padova
- Ngày 08/11 - 21h00: AC Reggiana vs Virtus Entella
- Ngày 08/11 - 21h00: Empoli vs Catanzaro
- Ngày 08/11 - 21h00: Frosinone vs Modena
- Ngày 08/11 - 23h15: Juve Stabia vs Palermo
- Ngày 09/11 - 01h30: Venezia vs Sampdoria
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 08/11 - 16h00: TP.HCM vs Quảng Ninh
- Ngày 08/11 - 16h00: Bắc Ninh vs Xuân Thiện Phú Thọ
- Ngày 08/11 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs Quy Nhơn
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 08/11 - 19h30: Millwall vs Preston North End
- Ngày 08/11 - 19h30: Blackburn Rovers vs Derby County
- Ngày 08/11 - 19h30: Hull City vs Portsmouth
- Ngày 08/11 - 22h00: Norwich City vs Leicester
- Ngày 08/11 - 22h00: Sheffield United vs QPR
- Ngày 08/11 - 22h00: Southampton vs Sheffield Wednesday
- Ngày 08/11 - 22h00: Stoke City vs Coventry City
- Ngày 08/11 - 22h00: Swansea vs Ipswich Town
- Ngày 08/11 - 22h00: West Brom vs Oxford United
- Ngày 08/11 - 22h00: Wrexham vs Charlton Athletic
- Ngày 08/11 - 22h00: Middlesbrough vs Birmingham City
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 08/11 - 20h50: NEOM SC vs Al Nassr
- Ngày 08/11 - 21h45: Al Shabab vs Al Ettifaq
- Ngày 09/11 - 00h30: Al Ittihad vs Al Ahli
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 08/11 - 22h00: Cercle Brugge vs Oud-Heverlee Leuven
- Ngày 09/11 - 00h15: Sporting Charleroi vs Westerlo
- Ngày 09/11 - 02h45: Royal Antwerp vs Raal La Louviere
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 08/11 - 22h30: Alverca vs Rio Ave
- Ngày 09/11 - 01h00: Tondela vs Vitoria de Guimaraes
- Ngày 09/11 - 03h30: Santa Clara vs Sporting
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 08/11 - 12h00: Daegu FC vs Gwangju FC
- Ngày 08/11 - 12h00: Jeju United vs FC Anyang
- Ngày 08/11 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Gangwon FC
- Ngày 08/11 - 14h30: Jeonbuk FC vs Daejeon Citizen
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 08/11 - 12h00: Kashima Antlers vs Yokohama FC
- Ngày 08/11 - 12h00: Tokyo Verdy vs Avispa Fukuoka
- Ngày 08/11 - 13h00: Shonan Bellmare vs Albirex Niigata
- Ngày 08/11 - 13h00: Kawasaki Frontale vs Fagiano Okayama FC
- Ngày 08/11 - 14h00: Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus Eight
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 08/11 - 22h30: Excelsior vs Heracles
- Ngày 09/11 - 00h45: FC Volendam vs NAC Breda
- Ngày 09/11 - 02h00: Fortuna Sittard vs SC Heerenveen
- Ngày 09/11 - 03h00: PEC Zwolle vs Sparta Rotterdam
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 08/11 - 20h00: Real Sociedad B vs Leganes
- Ngày 08/11 - 22h15: Huesca vs FC Andorra
- Ngày 08/11 - 22h15: Eibar vs Albacete
- Ngày 09/11 - 00h30: Deportivo vs Leonesa
- Ngày 09/11 - 03h00: Malaga vs Cordoba
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 08/11 - 19h00: Arminia Bielefeld vs Karlsruher SC
- Ngày 08/11 - 19h00: Hannover 96 vs Darmstadt
- Ngày 08/11 - 19h00: Schalke 04 vs Elversberg
- Ngày 09/11 - 02h30: Kaiserslautern vs Berlin
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 08/11 - 15h30: Arema FC vs Persija Jakarta
- Ngày 08/11 - 19h00: Persis Solo vs PSIM Yogyakarta
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 08/11 - 13h00: Wellington Phoenix vs Auckland FC
- Ngày 08/11 - 15h35: Melbourne Victory vs Melbourne City FC
- Ngày 09/11 - 11h00: Sydney FC vs Macarthur FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 08/11 - 17h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Botev Vratsa
- Ngày 08/11 - 20h00: Levski Sofia vs PFC CSKA Sofia
- Ngày 08/11 - 23h00: Lokomotiv Plovdiv vs Beroe
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 08/11 - 21h00: NK Lokomotiva vs Slaven
- Ngày 08/11 - 23h45: Hajduk Split vs Osijek
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 08/11 - 18h00: Metalist 1925 vs Zorya
- Ngày 08/11 - 20h30: Veres Rivne vs Rukh Lviv
- Ngày 08/11 - 23h00: Karpaty vs Kryvbas
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 08/11 - 22h00: FC Iberia 1999 vs FC Samgurali Tskhaltubo
- Ngày 08/11 - 23h00: Torpedo Kutaisi vs Dinamo Batumi
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 08/11 - 19h30: Petrolul Ploiesti vs Otelul Galati
- Ngày 08/11 - 22h30: Dinamo Bucuresti vs Miercurea Ciuc
- Ngày 09/11 - 01h30: FC Rapid 1923 vs ACS Champions FC Arges
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 08/11 - 20h45: Lechia Gdansk vs Widzew Lodz
- Ngày 08/11 - 23h30: Motor Lublin vs Wisla Plock
- Ngày 09/11 - 02h15: GKS Katowice vs Piast Gliwice
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 08/11 - 22h00: Bangor vs Ballymena United
- Ngày 08/11 - 22h00: Carrick Rangers vs Crusaders
- Ngày 08/11 - 22h00: Cliftonville vs Dungannon Swifts
- Ngày 08/11 - 22h00: Glenavon vs Glentoran
- Ngày 09/11 - 00h30: Linfield vs Coleraine
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 09/11 - 02h00: Sport Recife vs Atletico MG
- Ngày 09/11 - 04h00: Vasco da Gama vs Juventude
- Ngày 09/11 - 04h30: Internacional vs Bahia
- Ngày 09/11 - 07h00: Sao Paulo vs RB Bragantino
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 09/11 - 03h00: Racing Club vs Defensa y Justicia
- Ngày 09/11 - 05h15: Talleres vs Club Atletico Platense
- Ngày 09/11 - 05h15: CA Huracan vs Newell's Old Boys
- Ngày 09/11 - 07h30: San Martin San Juan vs Lanus
- Ngày 09/11 - 07h30: Union vs Barracas Central
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 09/11 - 07h00: New York Red Bulls II vs Colorado Rapids II
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 09/11 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Deportivo Marquense
- Ngày 09/11 - 06h00: Comunicaciones FC vs Coban Imperial
- Ngày 09/11 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Aurora FC
- Ngày 09/11 - 10h00: Club Xelaju vs Deportivo Achuapa
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 09/11 - 06h00: Tigres vs Atletico de San Luis
- Ngày 09/11 - 06h07: CD Guadalajara vs Monterrey
- Ngày 09/11 - 08h00: Leon vs Puebla
- Ngày 09/11 - 08h00: Toluca vs CF America
- Ngày 09/11 - 10h05: Cruz Azul vs Pumas
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 09/11 - 00h00: Winterthur vs Grasshopper
- Ngày 09/11 - 00h00: FC Zurich vs Luzern
- Ngày 09/11 - 02h30: Servette vs Thun
