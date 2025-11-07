  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/11 và rạng sáng ngày 9/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 8/11 và rạng sáng 9/11 của các giải đấu Premier League, V-League, La Liga, Premier League U18, U17 World Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/11 và rạng sáng 9/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 08/11 - 19h30: Tottenham vs Man United

- Ngày 08/11 - 22h00: West Ham vs Burnley

Tottenham chạm trán Man United tại Premier League.

- Ngày 08/11 - 22h00: Everton vs Fulham

- Ngày 09/11 - 00h30: Sunderland vs Arsenal

- Ngày 09/11 - 03h00: Chelsea vs Wolves

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 08/11 - 17h00: HAGL vs Thanh Hóa

- Ngày 08/11 - 18h00: PVF-CAND vs Viettel

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 08/11 - 20h00: Girona vs Alaves

- Ngày 08/11 - 22h15: Sevilla vs Osasuna

- Ngày 09/11 - 00h30: Atletico vs Levante

- Ngày 09/11 - 03h00: Espanyol vs Villarreal

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Everton U18 vs Blackburn Rovers U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Leicester City U18 vs Birmingham City U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Middlesbrough U18 vs Manchester City U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Reading U18 vs Fulham U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Sunderland U18 vs Stoke City U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Tottenham Hotspur U18 vs Ipswich Town U18

- Ngày 08/11 - 18h00: West Ham United U18 vs Crystal Palace U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Aston Villa U18 vs West Bromwich Albion U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Brighton U18 vs Southampton U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Chelsea U18 vs Norwich City U18

- Ngày 08/11 - 18h00: Derby County U18 vs Wolves U18

- Ngày 08/11 - 18h30: Manchester United U18 vs Leeds United U18

- Ngày 08/11 - 19h30: Burnley U18 vs Newcastle United U18

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 08/11 - 19h30: Czech U17 vs Burkina Faso U17

- Ngày 08/11 - 19h30: Uganda U17 vs Chile U17

- Ngày 08/11 - 20h00: Mali U17 vs Austria U17

- Ngày 08/11 - 20h30: France U17 vs Canada U17

- Ngày 08/11 - 21h45: USA U17 vs Tajikistan U17

- Ngày 08/11 - 22h15: Paraguay U17 vs Panama U17

- Ngày 08/11 - 22h45: Ireland U17 vs Uzbekistan U17

- Ngày 08/11 - 22h45: Saudi Arabia U17 vs New Zealand U17

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 08/11 - 21h00: Lecce vs Hellas Verona

- Ngày 08/11 - 21h00: Como 1907 vs Cagliari

- Ngày 09/11 - 00h00: Juventus vs Torino

- Ngày 09/11 - 02h45: Parma vs AC Milan

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 08/11 - 21h30: Hamburger SV vs Dortmund

- Ngày 08/11 - 21h30: Hoffenheim vs RB Leipzig

- Ngày 08/11 - 21h30: Union Berlin vs Munich

- Ngày 08/11 - 21h30: Leverkusen vs FC Heidenheim

- Ngày 09/11 - 00h30: Borussia M'gladbach vs FC Cologne

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 08/11 - 23h00: Marseille vs Brest

- Ngày 09/11 - 01h00: Le Havre vs Nantes

- Ngày 09/11 - 03h05: AS Monaco vs Lens

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 08/11 - 21h00: Sudtirol vs Carrarese

- Ngày 08/11 - 21h00: Mantova vs Calcio Padova

- Ngày 08/11 - 21h00: AC Reggiana vs Virtus Entella

- Ngày 08/11 - 21h00: Empoli vs Catanzaro

- Ngày 08/11 - 21h00: Frosinone vs Modena

- Ngày 08/11 - 23h15: Juve Stabia vs Palermo

- Ngày 09/11 - 01h30: Venezia vs Sampdoria

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 08/11 - 16h00: TP.HCM vs Quảng Ninh

- Ngày 08/11 - 16h00: Bắc Ninh vs Xuân Thiện Phú Thọ

- Ngày 08/11 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs Quy Nhơn

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 08/11 - 19h30: Millwall vs Preston North End

- Ngày 08/11 - 19h30: Blackburn Rovers vs Derby County

- Ngày 08/11 - 19h30: Hull City vs Portsmouth

- Ngày 08/11 - 22h00: Norwich City vs Leicester

- Ngày 08/11 - 22h00: Sheffield United vs QPR

- Ngày 08/11 - 22h00: Southampton vs Sheffield Wednesday

- Ngày 08/11 - 22h00: Stoke City vs Coventry City

- Ngày 08/11 - 22h00: Swansea vs Ipswich Town

- Ngày 08/11 - 22h00: West Brom vs Oxford United

- Ngày 08/11 - 22h00: Wrexham vs Charlton Athletic

- Ngày 08/11 - 22h00: Middlesbrough vs Birmingham City

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 08/11 - 20h50: NEOM SC vs Al Nassr

- Ngày 08/11 - 21h45: Al Shabab vs Al Ettifaq

- Ngày 09/11 - 00h30: Al Ittihad vs Al Ahli

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 08/11 - 22h00: Cercle Brugge vs Oud-Heverlee Leuven

- Ngày 09/11 - 00h15: Sporting Charleroi vs Westerlo

- Ngày 09/11 - 02h45: Royal Antwerp vs Raal La Louviere

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 08/11 - 22h30: Alverca vs Rio Ave

- Ngày 09/11 - 01h00: Tondela vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 09/11 - 03h30: Santa Clara vs Sporting

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 08/11 - 12h00: Daegu FC vs Gwangju FC

- Ngày 08/11 - 12h00: Jeju United vs FC Anyang

- Ngày 08/11 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Gangwon FC

- Ngày 08/11 - 14h30: Jeonbuk FC vs Daejeon Citizen

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 08/11 - 12h00: Kashima Antlers vs Yokohama FC

- Ngày 08/11 - 12h00: Tokyo Verdy vs Avispa Fukuoka

- Ngày 08/11 - 13h00: Shonan Bellmare vs Albirex Niigata

- Ngày 08/11 - 13h00: Kawasaki Frontale vs Fagiano Okayama FC

- Ngày 08/11 - 14h00: Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus Eight

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 08/11 - 22h30: Excelsior vs Heracles

- Ngày 09/11 - 00h45: FC Volendam vs NAC Breda

- Ngày 09/11 - 02h00: Fortuna Sittard vs SC Heerenveen

- Ngày 09/11 - 03h00: PEC Zwolle vs Sparta Rotterdam

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 08/11 - 20h00: Real Sociedad B vs Leganes

- Ngày 08/11 - 22h15: Huesca vs FC Andorra

- Ngày 08/11 - 22h15: Eibar vs Albacete

- Ngày 09/11 - 00h30: Deportivo vs Leonesa

- Ngày 09/11 - 03h00: Malaga vs Cordoba

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 08/11 - 19h00: Arminia Bielefeld vs Karlsruher SC

- Ngày 08/11 - 19h00: Hannover 96 vs Darmstadt

- Ngày 08/11 - 19h00: Schalke 04 vs Elversberg

- Ngày 09/11 - 02h30: Kaiserslautern vs Berlin

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 08/11 - 15h30: Arema FC vs Persija Jakarta

- Ngày 08/11 - 19h00: Persis Solo vs PSIM Yogyakarta

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 08/11 - 13h00: Wellington Phoenix vs Auckland FC

- Ngày 08/11 - 15h35: Melbourne Victory vs Melbourne City FC

- Ngày 09/11 - 11h00: Sydney FC vs Macarthur FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 08/11 - 17h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Botev Vratsa

- Ngày 08/11 - 20h00: Levski Sofia vs PFC CSKA Sofia

- Ngày 08/11 - 23h00: Lokomotiv Plovdiv vs Beroe

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 08/11 - 21h00: NK Lokomotiva vs Slaven

- Ngày 08/11 - 23h45: Hajduk Split vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 08/11 - 18h00: Metalist 1925 vs Zorya

- Ngày 08/11 - 20h30: Veres Rivne vs Rukh Lviv

- Ngày 08/11 - 23h00: Karpaty vs Kryvbas

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 08/11 - 22h00: FC Iberia 1999 vs FC Samgurali Tskhaltubo

- Ngày 08/11 - 23h00: Torpedo Kutaisi vs Dinamo Batumi

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 08/11 - 19h30: Petrolul Ploiesti vs Otelul Galati

- Ngày 08/11 - 22h30: Dinamo Bucuresti vs Miercurea Ciuc

- Ngày 09/11 - 01h30: FC Rapid 1923 vs ACS Champions FC Arges

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 08/11 - 20h45: Lechia Gdansk vs Widzew Lodz

- Ngày 08/11 - 23h30: Motor Lublin vs Wisla Plock

- Ngày 09/11 - 02h15: GKS Katowice vs Piast Gliwice

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 08/11 - 22h00: Bangor vs Ballymena United

- Ngày 08/11 - 22h00: Carrick Rangers vs Crusaders

- Ngày 08/11 - 22h00: Cliftonville vs Dungannon Swifts

- Ngày 08/11 - 22h00: Glenavon vs Glentoran

- Ngày 09/11 - 00h30: Linfield vs Coleraine

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 09/11 - 02h00: Sport Recife vs Atletico MG

- Ngày 09/11 - 04h00: Vasco da Gama vs Juventude

- Ngày 09/11 - 04h30: Internacional vs Bahia

- Ngày 09/11 - 07h00: Sao Paulo vs RB Bragantino

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 09/11 - 03h00: Racing Club vs Defensa y Justicia

- Ngày 09/11 - 05h15: Talleres vs Club Atletico Platense

- Ngày 09/11 - 05h15: CA Huracan vs Newell's Old Boys

- Ngày 09/11 - 07h30: San Martin San Juan vs Lanus

- Ngày 09/11 - 07h30: Union vs Barracas Central

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 09/11 - 07h00: New York Red Bulls II vs Colorado Rapids II

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 09/11 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Deportivo Marquense

- Ngày 09/11 - 06h00: Comunicaciones FC vs Coban Imperial

- Ngày 09/11 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Aurora FC

- Ngày 09/11 - 10h00: Club Xelaju vs Deportivo Achuapa

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 09/11 - 06h00: Tigres vs Atletico de San Luis

- Ngày 09/11 - 06h07: CD Guadalajara vs Monterrey

- Ngày 09/11 - 08h00: Leon vs Puebla

- Ngày 09/11 - 08h00: Toluca vs CF America

- Ngày 09/11 - 10h05: Cruz Azul vs Pumas

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 09/11 - 00h00: Winterthur vs Grasshopper

- Ngày 09/11 - 00h00: FC Zurich vs Luzern

- Ngày 09/11 - 02h30: Servette vs Thun

Văn Hải
