Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/12 và rạng sáng 7/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/12 và rạng sáng 7/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 06/12 - 19h30: Aston Villa vs Arsenal
- Ngày 06/12 - 22h00: Bournemouth vs Chelsea
- Ngày 06/12 - 22h00: Everton vs Nottingham Forest
- Ngày 06/12 - 22h00: Man City vs Sunderland
- Ngày 06/12 - 22h00: Newcastle vs Burnley
- Ngày 06/12 - 22h00: Tottenham vs Brentford
- Ngày 07/12 - 00h30: Leeds United vs Liverpool
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 06/12 - 20h00: Villarreal vs Getafe
- Ngày 06/12 - 22h15: Alaves vs Sociedad
- Ngày 07/12 - 00h30: Real Betis vs Barcelona
- Ngày 07/12 - 03h00: Athletic Club vs Atletico
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 06/12 - 21h00: Sassuolo vs Fiorentina
- Ngày 07/12 - 00h00: Inter vs Como 1907
- Ngày 07/12 - 02h45: Hellas Verona vs Atalanta
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 06/12 - 21h30: FC Cologne vs St. Pauli
- Ngày 06/12 - 21h30: FC Heidenheim vs Freiburg
- Ngày 06/12 - 21h30: Stuttgart vs Munich
- Ngày 06/12 - 21h30: Wolfsburg vs Union Berlin
- Ngày 06/12 - 21h30: Augsburg vs Leverkusen
- Ngày 07/12 - 00h30: RB Leipzig vs E.Frankfurt
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 06/12 - 23h00: Nantes vs Lens
- Ngày 07/12 - 01h00: Toulouse vs Strasbourg
- Ngày 07/12 - 03h05: Paris Saint-Germain vs Rennes
Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games
- Ngày 06/12 - 16h00: U22 Malaysia vs U22 Lào
- Ngày 06/12 - 19h00: U22 Singapore vs U22 Đông Timor
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 06/12 - 22h00: Exeter City vs Wycombe Wanderers
- Ngày 06/12 - 22h00: Fleetwood Town vs Luton Town
- Ngày 06/12 - 22h00: Stockport County vs Cambridge United
- Ngày 06/12 - 22h00: Swindon Town vs Bolton Wanderers
- Ngày 06/12 - 22h00: Wigan Athletic vs Barrow
- Ngày 06/12 - 22h00: Accrington Stanley vs Mansfield Town
- Ngày 06/12 - 22h00: Chelmsford City vs Weston Super Mare
- Ngày 06/12 - 22h00: Cheltenham Town vs Buxton
- Ngày 06/12 - 22h00: Grimsby Town vs Wealdstone
- Ngày 06/12 - 22h00: MK Dons vs Oldham Athletic
- Ngày 06/12 - 22h00: Peterborough United vs Barnsley
- Ngày 06/12 - 22h00: Port Vale vs Bristol Rovers
- Ngày 07/12 - 00h15: Sutton United vs Shrewsbury Town
- Ngày 07/12 - 02h30: Chesterfield vs Doncaster Rovers
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 06/12 - 19h30: Charlton Athletic vs Portsmouth
- Ngày 06/12 - 19h30: Derby County vs Leicester
- Ngày 06/12 - 19h30: Watford vs Norwich City
- Ngày 06/12 - 22h00: Blackburn Rovers vs Sheffield Wednesday
- Ngày 06/12 - 22h00: Bristol City vs Millwall
- Ngày 06/12 - 22h00: Ipswich Town vs Coventry City
- Ngày 06/12 - 22h00: Preston North End vs Wrexham
- Ngày 06/12 - 22h00: QPR vs West Brom
- Ngày 06/12 - 22h00: Sheffield United vs Stoke City
- Ngày 06/12 - 22h00: Southampton vs Birmingham City
- Ngày 06/12 - 22h00: Swansea vs Oxford United
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 06/12 - 22h00: Cercle Brugge vs Standard Liege
- Ngày 07/12 - 00h15: Union St.Gilloise vs Gent
- Ngày 07/12 - 02h45: St.Truiden vs Club Brugge
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 06/12 - 22h30: Santa Clara vs Casa Pia AC
- Ngày 07/12 - 01h00: AVS Futebol SAD vs Rio Ave
- Ngày 07/12 - 03h30: Famalicao vs SC Braga
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 06/12 - 12h00: Nagoya Grampus Eight vs Avispa Fukuoka
- Ngày 06/12 - 12h00: Sanfrecce Hiroshima vs Shonan Bellmare
- Ngày 06/12 - 12h00: Shimizu S-Pulse vs Fagiano Okayama FC
- Ngày 06/12 - 12h00: Urawa Red Diamonds vs Kawasaki Frontale
- Ngày 06/12 - 12h00: Cerezo Osaka vs Yokohama FC
- Ngày 06/12 - 12h00: FC Tokyo vs Albirex Niigata
- Ngày 06/12 - 12h00: Gamba Osaka vs Tokyo Verdy
- Ngày 06/12 - 12h00: Kashima Antlers vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 06/12 - 12h00: Kashiwa Reysol vs Machida Zelvia
- Ngày 06/12 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Vissel Kobe
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 06/12 - 22h30: SC Heerenveen vs PSV
- Ngày 07/12 - 00h45: Fortuna Sittard vs Ajax
- Ngày 07/12 - 02h00: Heracles vs Telstar
- Ngày 07/12 - 03h00: Feyenoord vs PEC Zwolle
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 06/12 - 20h00: FC Andorra vs Almeria
- Ngày 06/12 - 22h15: Huesca vs Valladolid
- Ngày 07/12 - 00h30: Real Sociedad B vs Sporting Gijon
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 06/12 - 19h00: Kaiserslautern vs Dynamo Dresden
- Ngày 06/12 - 19h00: Paderborn vs Elversberg
- Ngày 06/12 - 19h00: VfL Bochum vs Arminia Bielefeld
- Ngày 07/12 - 02h30: Darmstadt vs Karlsruher SC
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 06/12 - 18h00: Kuwait vs Jordan
- Ngày 06/12 - 20h30: Bahrain vs Algeria
- Ngày 06/12 - 23h00: Sudan vs Iraq
- Ngày 07/12 - 01h30: UAE vs Ai Cập
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 06/12 - 18h00: Aston Villa U18 vs Birmingham City U18
- Ngày 06/12 - 18h00: Southampton U18 vs Reading U18
- Ngày 06/12 - 18h30: Brighton U18 vs Tottenham Hotspur U18
- Ngày 06/12 - 19h00: Nottingham Forest U18 vs Leeds United U18
- Ngày 06/12 - 19h00: Ipswich Town U18 vs Chelsea U18
- Ngày 06/12 - 19h00: West Bromwich Albion U18 vs West Ham United U18
- Ngày 06/12 - 19h30: Manchester United U18 vs Newcastle United U18
- Ngày 06/12 - 19h30: Middlesbrough U18 vs Liverpool U18
- Ngày 06/12 - 19h30: Sunderland U18 vs Blackburn Rovers U18
Lịch thi đấu Premier League U21
- Ngày 06/12 - 19h00: Sunderland U21 vs Manchester City U21
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 06/12 - 16h00: PDRM vs Sabah FC
- Ngày 06/12 - 19h30: Melaka FC vs Negeri Sembilan
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 06/12 - 19h00: PSM Makassar vs Persebaya Surabaya
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 06/12 - 13h00: Newcastle Jets vs Melbourne City FC
- Ngày 06/12 - 15h35: Central Coast Mariners vs Sydney FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 06/12 - 17h30: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Botev Plovdiv
- Ngày 06/12 - 20h00: Lokomotiv Plovdiv vs Arda Kardzhali
- Ngày 06/12 - 22h30: Cherno More Varna vs PFC CSKA Sofia
Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc
- Ngày 06/12 - 18h00: Beijing Guoan vs Henan Songshan Longmen
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 06/12 - 20h00: Qatar SC vs Umm Salal
- Ngày 06/12 - 20h00: Al-Sailiya vs Al-Arabi
- Ngày 07/12 - 00h15: Lusail Club vs Al-Shahaniya
- Ngày 07/12 - 00h15: Muaither SC vs Al-Rayyan
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 06/12 - 21h00: Dinamo Zagreb vs Hajduk Split
- Ngày 07/12 - 00h00: Rijeka vs Vukovar 91
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 06/12 - 18h00: Cherkasy vs FC Obolon Kyiv
- Ngày 06/12 - 20h30: FC Kolos Kovalivka vs Shakhtar Donetsk
- Ngày 06/12 - 23h00: Kudrivka vs Dynamo Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 06/12 - 22h00: Miercurea Ciuc vs ACS Champions FC Arges
- Ngày 07/12 - 01h30: FCSB vs Dinamo Bucuresti
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 06/12 - 18h15: Arka Gdynia vs Motor Lublin
- Ngày 06/12 - 20h45: Pogon Szczecin vs Radomiak Radom
- Ngày 06/12 - 23h30: Zaglebie Lubin vs Widzew Lodz
- Ngày 07/12 - 02h15: Piast Gliwice vs Legia Warszawa
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 06/12 - 22h00: Ballymena United vs Dungannon Swifts
- Ngày 06/12 - 22h00: Coleraine vs Carrick Rangers
- Ngày 06/12 - 22h00: Crusaders vs Portadown
- Ngày 06/12 - 22h00: Glenavon vs Bangor
- Ngày 06/12 - 22h00: Glentoran vs Cliftonville
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 07/12 - 02h30: Inter Miami CF vs Vancouver Whitecaps
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 07/12 - 06h00: Puntarenas FC vs Guadalupe FC
- Ngày 07/12 - 09h00: Deportiva San Carlos vs LD Alajuelense
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 07/12 - 04h00: Deportivo Mictlan vs CSD Municipal
- Ngày 07/12 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Aurora FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 07/12 - 08h00: Toluca vs Monterrey
- Ngày 07/12 - 10h10: Tigres vs Cruz Azul
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 07/12 - 00h00: Grasshopper vs Servette
- Ngày 07/12 - 00h00: Thun vs Luzern
- Ngày 07/12 - 02h30: St. Gallen vs FC Zurich
