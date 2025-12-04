Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/12 và rạng sáng 6/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/12 và rạng sáng 6/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 06/12 - 03h00: Real Oviedo vs Mallorca

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 06/12 - 02h30: Mainz 05 vs Borussia M'gladbach

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 06/12 - 01h00: Brest vs AS Monaco

Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games

- Ngày 05/12 - 18h00: U22 Myanmar vs U22 Philippines

Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games

- Ngày 05/12 - 16h00: Nữ Myanmar vs Nữ Philippines

- Ngày 05/12 - 18h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Malaysia

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 06/12 - 02h30: Salford City vs Leyton Orient

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 06/12 - 03h00: Hull City vs Middlesbrough

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 05/12 - 19h00: Dinamo Minsk U19 vs Dinamo Tbilisi U19

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 05/12 - 21h30: Oman vs Ma rốc

- Ngày 06/12 - 01h30: Comoros vs Ả Rập Xê-út

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 06/12 - 02h45: Raal La Louviere vs FCV Dender EH

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 06/12 - 03h15: Benfica vs Sporting

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 06/12 - 02h00: Excelsior vs FC Groningen

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 06/12 - 00h30: Fortuna Dusseldorf vs Schalke 04

- Ngày 06/12 - 00h30: Preussen Muenster vs Hannover 96

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 05/12 - 20h00: Terengganu vs Kuching FA

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 05/12 - 18h30: Persepolis vs Esteghlal

- Ngày 05/12 - 20h30: Foolad Khuzestan vs Aluminium Arak

- Ngày 05/12 - 20h30: Malavan vs Mes Rafsanjan

- Ngày 05/12 - 20h30: Sepahan vs Fajr Sepasi

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 05/12 - 19h00: Persib Bandung vs Borneo FC Samarinda

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 05/12 - 15h35: Macarthur FC vs Melbourne Victory

- Ngày 05/12 - 17h45: Perth Glory vs Western Sydney Wanderers FC

- Ngày 06/12 - 11h00: Auckland FC vs Wellington Phoenix

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 05/12 - 21h30: AL Bidda SC vs Al-Wakra

- Ngày 05/12 - 23h30: Al Mesaimeer vs Al-Shamal

- Ngày 05/12 - 23h30: Al-Khor vs Al-Ahli

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 05/12 - 23h00: Zorya vs Karpaty

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 05/12 - 19h50: Al-Nasr SC vs Al-Ain

- Ngày 05/12 - 22h30: Al-Jazira vs Al-Wahda

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 05/12 - 19h00: FK Makedonija Gjorče Petrov vs FK Vardar Skopje

Lịch thi đấu Cúp QG Hàn Quốc

- Ngày 06/12 - 11h30: Gwangju FC vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 06/12 - 00h00: Slaven vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 06/12 - 01h00: Fredericia vs OB

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 06/12 - 01h30: Otelul Galati vs FC Unirea 2004 Slobozia

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 06/12 - 02h30: Lechia Gdansk vs Gornik Zabrze

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 06/12 - 02h45: Larne vs Linfield