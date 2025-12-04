Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/12 và rạng sáng 6/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 5/12 và rạng sáng 6/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 06/12 - 03h00: Real Oviedo vs Mallorca
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 06/12 - 02h30: Mainz 05 vs Borussia M'gladbach
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 06/12 - 01h00: Brest vs AS Monaco
Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games
- Ngày 05/12 - 18h00: U22 Myanmar vs U22 Philippines
Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games
- Ngày 05/12 - 16h00: Nữ Myanmar vs Nữ Philippines
- Ngày 05/12 - 18h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Malaysia
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 06/12 - 02h30: Salford City vs Leyton Orient
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 06/12 - 03h00: Hull City vs Middlesbrough
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 05/12 - 19h00: Dinamo Minsk U19 vs Dinamo Tbilisi U19
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 05/12 - 21h30: Oman vs Ma rốc
- Ngày 06/12 - 01h30: Comoros vs Ả Rập Xê-út
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 06/12 - 02h45: Raal La Louviere vs FCV Dender EH
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 06/12 - 03h15: Benfica vs Sporting
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 06/12 - 02h00: Excelsior vs FC Groningen
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 06/12 - 00h30: Fortuna Dusseldorf vs Schalke 04
- Ngày 06/12 - 00h30: Preussen Muenster vs Hannover 96
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 05/12 - 20h00: Terengganu vs Kuching FA
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 05/12 - 18h30: Persepolis vs Esteghlal
- Ngày 05/12 - 20h30: Foolad Khuzestan vs Aluminium Arak
- Ngày 05/12 - 20h30: Malavan vs Mes Rafsanjan
- Ngày 05/12 - 20h30: Sepahan vs Fajr Sepasi
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 05/12 - 19h00: Persib Bandung vs Borneo FC Samarinda
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 05/12 - 15h35: Macarthur FC vs Melbourne Victory
- Ngày 05/12 - 17h45: Perth Glory vs Western Sydney Wanderers FC
- Ngày 06/12 - 11h00: Auckland FC vs Wellington Phoenix
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 05/12 - 21h30: AL Bidda SC vs Al-Wakra
- Ngày 05/12 - 23h30: Al Mesaimeer vs Al-Shamal
- Ngày 05/12 - 23h30: Al-Khor vs Al-Ahli
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 05/12 - 23h00: Zorya vs Karpaty
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 05/12 - 19h50: Al-Nasr SC vs Al-Ain
- Ngày 05/12 - 22h30: Al-Jazira vs Al-Wahda
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 05/12 - 19h00: FK Makedonija Gjorče Petrov vs FK Vardar Skopje
Lịch thi đấu Cúp QG Hàn Quốc
- Ngày 06/12 - 11h30: Gwangju FC vs Jeonbuk FC
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 06/12 - 00h00: Slaven vs HNK Gorica
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 06/12 - 01h00: Fredericia vs OB
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 06/12 - 01h30: Otelul Galati vs FC Unirea 2004 Slobozia
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 06/12 - 02h30: Lechia Gdansk vs Gornik Zabrze
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 06/12 - 02h45: Larne vs Linfield
