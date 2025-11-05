Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/11 và rạng sáng ngày 7/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/11 và rạng sáng 7/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 07/11 - 00h45: Basel vs FCSB
- Ngày 07/11 - 00h45: Dinamo Zagreb vs Celta Vigo
- Ngày 07/11 - 00h45: FC Midtjylland vsCeltic
- Ngày 07/11 - 00h45: FC Salzburg vs Go Ahead Eagles
- Ngày 07/11 - 00h45: FC Utrecht vs FC Porto
- Ngày 07/11 - 00h45: Crvena Zvezda vs Lille
- Ngày 07/11 - 00h45: Malmo FF vs Panathinaikos
- Ngày 07/11 - 00h45: Nice vs Freiburg
- Ngày 07/11 - 00h45: Sturm Graz vs Nottingham Forest
- Ngày 07/11 - 03h00: Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
- Ngày 07/11 - 03h00: Bologna vs Brann
- Ngày 07/11 - 03h00: Ferencvaros vs Ludogorets
- Ngày 07/11 - 03h00: PAOK FC vs Young Boys
- Ngày 07/11 - 03h00: Rangers vs AS Roma
- Ngày 07/11 - 03h00: Real Betis vs Lyon
- Ngày 07/11 - 03h00: SC Braga vs Genk
- Ngày 07/11 - 03h00: Stuttgart vs Feyenoord
- Ngày 07/11 - 03h00: Viktoria Plzen vs Fenerbahçe
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 07/11 - 00h45: Larnaca vs Aberdeen
- Ngày 07/11 - 00h45: FC Noah vs SK Sigma Olomouc
- Ngày 07/11 - 00h45: KuPS vs Slovan Bratislava
- Ngày 07/11 - 00h45: Mainz 05 vs Fiorentina
- Ngày 07/11 - 00h45: NK Celje vs Legia Warszawa
- Ngày 07/11 - 00h45: Samsunspor vs Hamrun Spartans
- Ngày 07/11 - 00h45: Shakhtar Donetsk vs Breidablik
- Ngày 07/11 - 00h45: Sparta Prague vs Rakow Czestochowa
- Ngày 07/11 - 00h45: Athens vs Shamrock Rovers
- Ngày 07/11 - 03h00: KF Shkendija vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 07/11 - 03h00: Lausanne vs Omonia Nicosia
- Ngày 07/11 - 03h00: Lincoln Red Imps FC vs Rijeka
- Ngày 07/11 - 03h00: Rapid Wien vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 07/11 - 03h00: Vallecano vs Lech Poznan
- Ngày 07/11 - 03h00: Shelbourne vs Drita
- Ngày 07/11 - 03h00: BK Haecken vs Strasbourg
- Ngày 07/11 - 03h00: Crystal Palace vs AZ Alkmaar
- Ngày 07/11 - 03h00: Dynamo Kyiv vs Zrinjski Mostar
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 06/11 - 14h45: Macarthur FC vs CAHN
- Ngày 06/11 - 17h00: Pohang Steelers vs Tampines Rovers FC
- Ngày 06/11 - 17h00: Lion City Sailors FC vs Bangkok United
- Ngày 06/11 - 19h15: Selangor vs Persib Bandung
- Ngày 06/11 - 19h15: BG Pathum United vs Kaya FC
- Ngày 06/11 - 19h15: Beijing Guoan vs Tai Po
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 06/11 - 19h30: Bolivia U17 vs Italy U17
- Ngày 06/11 - 19h30: Portugal U17 vs Morocco U17
- Ngày 06/11 - 20h00: Japan U17 vs New Caledonia U17
- Ngày 06/11 - 20h30: Argentina U17 vs Tunisia U17
- Ngày 06/11 - 21h45: Fiji U17 vs Belgium U17
- Ngày 06/11 - 22h15: UAE U17 vs Croatia U17
- Ngày 06/11 - 22h45: Senegal U17 vs Costa Rica U17
- Ngày 06/11 - 22h45: Qatar U17 vs South Africa U17
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 06/11 - 21h55: Al Hazm vs Al Khaleej
- Ngày 07/11 - 00h30: Al Qadsiah vs Al Kholood
- Ngày 07/11 - 00h30: Al Riyadh vs Damac
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 06/11 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persita Tangerang
Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia
- Ngày 06/11 - 20h00: NK Odranci vs Fuzinar
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 07/11 - 05h30: Fluminense vs Mirassol
- Ngày 07/11 - 06h00: Ceara vs Fortaleza
- Ngày 07/11 - 07h30: Palmeiras vs Santos FC
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 07/11 - 06h00: AD Municipal Liberia vs Guadalupe FC
- Ngày 07/11 - 09h00: Municipal Perez Zeledon vs C.S. Cartagines
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 07/11 - 06h00: Guastatoya vs Mixco
- Ngày 07/11 - 08h30: CSD Municipal vs Deportivo Mictlan
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 07/11 - 06h10: Chico FC vs America de Cali
