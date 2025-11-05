  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/11 và rạng sáng ngày 7/11

Cần biếtThứ Tư, 05/11/2025 08:28:08 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 6/11 và rạng sáng 7/11 của các giải đấu Europa League, Europa Conference League, AFC Champions League Two,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 6/11 và rạng sáng 7/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 07/11 - 00h45: Basel vs FCSB

- Ngày 07/11 - 00h45: Dinamo Zagreb vs Celta Vigo

Dinamo Zagreb chạm trán Celta Vigo tại Europa League.

Dinamo Zagreb chạm trán Celta Vigo tại Europa League.

- Ngày 07/11 - 00h45: FC Midtjylland vsCeltic

- Ngày 07/11 - 00h45: FC Salzburg vs Go Ahead Eagles

- Ngày 07/11 - 00h45: FC Utrecht vs FC Porto

- Ngày 07/11 - 00h45: Crvena Zvezda vs Lille

- Ngày 07/11 - 00h45: Malmo FF vs Panathinaikos

- Ngày 07/11 - 00h45: Nice vs Freiburg

- Ngày 07/11 - 00h45: Sturm Graz vs Nottingham Forest

- Ngày 07/11 - 03h00: Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv

- Ngày 07/11 - 03h00: Bologna vs Brann

- Ngày 07/11 - 03h00: Ferencvaros vs Ludogorets

- Ngày 07/11 - 03h00: PAOK FC vs Young Boys

- Ngày 07/11 - 03h00: Rangers vs AS Roma

- Ngày 07/11 - 03h00: Real Betis vs Lyon

- Ngày 07/11 - 03h00: SC Braga vs Genk

- Ngày 07/11 - 03h00: Stuttgart vs Feyenoord

- Ngày 07/11 - 03h00: Viktoria Plzen vs Fenerbahçe

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 07/11 - 00h45: Larnaca vs Aberdeen

- Ngày 07/11 - 00h45: FC Noah vs SK Sigma Olomouc

- Ngày 07/11 - 00h45: KuPS vs Slovan Bratislava

- Ngày 07/11 - 00h45: Mainz 05 vs Fiorentina

- Ngày 07/11 - 00h45: NK Celje vs Legia Warszawa

- Ngày 07/11 - 00h45: Samsunspor vs Hamrun Spartans

- Ngày 07/11 - 00h45: Shakhtar Donetsk vs Breidablik

- Ngày 07/11 - 00h45: Sparta Prague vs Rakow Czestochowa

- Ngày 07/11 - 00h45: Athens vs Shamrock Rovers

- Ngày 07/11 - 03h00: KF Shkendija vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 07/11 - 03h00: Lausanne vs Omonia Nicosia

- Ngày 07/11 - 03h00: Lincoln Red Imps FC vs Rijeka

- Ngày 07/11 - 03h00: Rapid Wien vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 07/11 - 03h00: Vallecano vs Lech Poznan

- Ngày 07/11 - 03h00: Shelbourne vs Drita

- Ngày 07/11 - 03h00: BK Haecken vs Strasbourg

- Ngày 07/11 - 03h00: Crystal Palace vs AZ Alkmaar

- Ngày 07/11 - 03h00: Dynamo Kyiv vs Zrinjski Mostar

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 06/11 - 14h45: Macarthur FC vs CAHN

- Ngày 06/11 - 17h00: Pohang Steelers vs Tampines Rovers FC

- Ngày 06/11 - 17h00: Lion City Sailors FC vs Bangkok United

- Ngày 06/11 - 19h15: Selangor vs Persib Bandung

- Ngày 06/11 - 19h15: BG Pathum United vs Kaya FC

- Ngày 06/11 - 19h15: Beijing Guoan vs Tai Po

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 06/11 - 19h30: Bolivia U17 vs Italy U17

- Ngày 06/11 - 19h30: Portugal U17 vs Morocco U17

- Ngày 06/11 - 20h00: Japan U17 vs New Caledonia U17

- Ngày 06/11 - 20h30: Argentina U17 vs Tunisia U17

- Ngày 06/11 - 21h45: Fiji U17 vs Belgium U17

- Ngày 06/11 - 22h15: UAE U17 vs Croatia U17

- Ngày 06/11 - 22h45: Senegal U17 vs Costa Rica U17

- Ngày 06/11 - 22h45: Qatar U17 vs South Africa U17

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 06/11 - 21h55: Al Hazm vs Al Khaleej

- Ngày 07/11 - 00h30: Al Qadsiah vs Al Kholood

- Ngày 07/11 - 00h30: Al Riyadh vs Damac

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 06/11 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persita Tangerang

Lịch thi đấu Cúp QG Slovenia

- Ngày 06/11 - 20h00: NK Odranci vs Fuzinar

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 07/11 - 05h30: Fluminense vs Mirassol

- Ngày 07/11 - 06h00: Ceara vs Fortaleza

- Ngày 07/11 - 07h30: Palmeiras vs Santos FC

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 07/11 - 06h00: AD Municipal Liberia vs Guadalupe FC

- Ngày 07/11 - 09h00: Municipal Perez Zeledon vs C.S. Cartagines

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 07/11 - 06h00: Guastatoya vs Mixco

- Ngày 07/11 - 08h30: CSD Municipal vs Deportivo Mictlan

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 07/11 - 06h10: Chico FC vs America de Cali

Văn Hải
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn