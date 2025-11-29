Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/11 và rạng sáng 1/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/11 và rạng sáng 1/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 30/11 - 19h00: Crystal Palace vs Man United
- Ngày 30/11 - 21h05: Aston Villa vs Wolves
- Ngày 30/11 - 21h05: Nottingham Forest vs Brighton
- Ngày 30/11 - 21h05: West Ham vs Liverpool
- Ngày 30/11 - 23h30: Chelsea vs Arsenal
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 30/11 - 20h00: Sociedad vs Villarreal
- Ngày 30/11 - 22h15: Sevilla vs Real Betis
- Ngày 01/12 - 00h30: Celta Vigo vs Espanyol
- Ngày 01/12 - 03h00: Girona vs Real Madrid
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 30/11 - 18h30: Lecce vs Torino
- Ngày 30/11 - 21h00: Pisa vs Inter
- Ngày 01/12 - 00h00: Atalanta vs Fiorentina
- Ngày 01/12 - 02h45: AS Roma vs Napoli
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 30/11 - 21h30: Hamburger SV vs Stuttgart
- Ngày 30/11 - 23h30: E.Frankfurt vs Wolfsburg
- Ngày 01/12 - 01h30: Freiburg vs Mainz 05
Lịch thi đấu U17 châu Á
- Ngày 30/11 - 19h00: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 30/11 - 21h00: Strasbourg vs Brest
- Ngày 30/11 - 23h15: Angers vs Lens
- Ngày 30/11 - 23h15: Le Havre vs Lille
- Ngày 30/11 - 23h15: Lorient vs Nice
- Ngày 01/12 - 02h45: Lyon vs Nantes
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 30/11 - 21h00: Juve Stabia vs Monza
- Ngày 30/11 - 23h15: Spezia vs Sampdoria
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 30/11 - 19h30: Club Brugge vs Royal Antwerp
- Ngày 30/11 - 22h00: Genk vs Oud-Heverlee Leuven
- Ngày 01/12 - 00h30: Anderlecht vs Union St.Gilloise
- Ngày 01/12 - 01h15: Gent vs St.Truiden
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 30/11 - 22h30: Rio Ave vs Santa Clara
- Ngày 01/12 - 01h00: Sporting vs CF Estrela da Amadora
- Ngày 01/12 - 03h30: FC Porto vs Estoril
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 30/11 - 12h00: Suwon FC vs Gwangju FC
- Ngày 30/11 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Jeju United
- Ngày 30/11 - 12h00: Daegu FC vs FC Anyang
- Ngày 30/11 - 14h30: Gangwon FC vs Pohang Steelers
- Ngày 30/11 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Daejeon Citizen
- Ngày 30/11 - 14h30: Jeonbuk FC vs FC Seoul
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 30/11 - 12h00: Albirex Niigata vs Kashiwa Reysol
- Ngày 30/11 - 12h00: Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka
- Ngày 30/11 - 12h00: Fagiano Okayama FC vs Urawa Red Diamonds
- Ngày 30/11 - 12h00: Kawasaki Frontale vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 30/11 - 12h00: Machida Zelvia vs Nagoya Grampus Eight
- Ngày 30/11 - 12h00: Shonan Bellmare vs Shimizu S-Pulse
- Ngày 30/11 - 12h00: Tokyo Verdy vs Kashima Antlers
- Ngày 30/11 - 12h00: Vissel Kobe vs FC Tokyo
- Ngày 30/11 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Cerezo Osaka
- Ngày 30/11 - 12h00: Yokohama FC vs Kyoto Sanga FC
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 30/11 - 18h15: PSV vs FC Volendam
- Ngày 30/11 - 20h30: Telstar vs Feyenoord
- Ngày 30/11 - 20h30: Go Ahead Eagles vs FC Utrecht
- Ngày 30/11 - 22h45: FC Twente vs AZ Alkmaar
- Ngày 01/12 - 02h00: Ajax vs FC Groningen
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 30/11 - 20h00: Real Zaragoza vs Leganes
- Ngày 30/11 - 22h15: Racing Santander vs Eibar
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 30/11 - 19h30: Elversberg vs Darmstadt
- Ngày 30/11 - 19h30: Arminia Bielefeld vs Preussen Muenster
- Ngày 30/11 - 19h30: Dynamo Dresden vs Fortuna Dusseldorf
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 30/11 - 20h00: Melaka FC vs Kuala Lumpur City FC
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 30/11 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Kuching FA
- Ngày 30/11 - 20h00: Selangor vs Sabah FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 30/11 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Bali United
- Ngày 30/11 - 19h00: Madura United vs Persib Bandung
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 30/11 - 14h00: Macarthur FC vs Perth Glory
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 30/11 - 17h30: Slavia Sofia vs Dobrudzha Dobrich
- Ngày 30/11 - 20h00: Ludogorets vs Botev Vratsa
- Ngày 30/11 - 22h30: Levski Sofia vs Septemvri Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 30/11 - 21h00: NK Lokomotiva vs Rijeka
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 30/11 - 18h00: FC Olexandriya vs Rukh Lviv
- Ngày 30/11 - 20h30: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Metalist 1925
- Ngày 30/11 - 23h00: Polissya Zhytomyr vs Zorya
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 30/11 - 20h00: AGF vs FC Copenhagen
- Ngày 30/11 - 20h00: Silkeborg vs Randers FC
- Ngày 30/11 - 22h00: FC Midtjylland vs FC Nordsjaelland
- Ngày 01/12 - 00h00: OB vs Vejle Boldklub
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 30/11 - 19h40: Khorfakkan vs Al-Wahda
- Ngày 30/11 - 22h30: Al-Wasl vs Al-Jazira
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 30/11 - 20h00: Servette vs Young Boys
- Ngày 30/11 - 22h30: Lausanne vs Thun
- Ngày 30/11 - 22h30: Basel vs St. Gallen
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 30/11 - 20h00: Hermannstadt vs UTA Arad
- Ngày 30/11 - 22h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs Botosani
- Ngày 01/12 - 01h30: FCV Farul Constanta vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 30/11 - 20h45: Arka Gdynia vs Rakow Czestochowa
- Ngày 30/11 - 23h30: Zaglebie Lubin vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 01/12 - 02h15: Wisla Plock vs Lech Poznan
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 30/11 - 19h00: FK Struga vs Bashkimi
- Ngày 30/11 - 19h00: FK Vardar Skopje vs Shkupi
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 01/12 - 02h00: Corinthians vs Botafogo FR
- Ngày 01/12 - 04h30: Fortaleza vs Atletico MG
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 01/12 - 00h00: C.S. Cartagines vs LD Alajuelense
- Ngày 01/12 - 05h00: Deportivo Saprissa vs AD Municipal Liberia
- Ngày 01/12 - 06h00: Puntarenas FC vs Sporting FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 01/12 - 04h00: Antigua Guatemala vs Deportivo Malacateco
- Ngày 01/12 - 04h00: Aurora FC vs Mixco
- Ngày 01/12 - 04h00: Coban Imperial vs Deportivo Mictlan
- Ngày 01/12 - 04h00: Comunicaciones FC vs Club Xelaju
- Ngày 01/12 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Guastatoya
- Ngày 01/12 - 04h00: Deportivo Marquense vs CSD Municipal
