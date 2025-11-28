Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/11 và rạng sáng 30/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 29/11 và rạng sáng 30/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 29/11 - 22h00: Sunderland vs Bournemouth
- Ngày 29/11 - 22h00: Brentford vs Burnley
- Ngày 29/11 - 22h00: Man City vs Leeds United
- Ngày 30/11 - 00h30: Everton vs Newcastle
- Ngày 30/11 - 03h00: Tottenham vs Fulham
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 29/11 - 20h00: Mallorca vs Osasuna
- Ngày 29/11 - 22h15: Barcelona vs Alaves
- Ngày 30/11 - 00h30: Levante vs Athletic Club
- Ngày 30/11 - 03h00: Atletico vs Real Oviedo
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 29/11 - 21h00: Genoa vs Hellas Verona
- Ngày 29/11 - 21h00: Parma vs Udinese
- Ngày 30/11 - 00h00: Juventus vs Cagliari
- Ngày 30/11 - 02h45: AC Milan vs Lazio
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 29/11 - 21h30: Munich vs St. Pauli
- Ngày 29/11 - 21h30: Hoffenheim vs Augsburg
- Ngày 29/11 - 21h30: Union Berlin vs FC Heidenheim
- Ngày 29/11 - 21h30: Bremen vs FC Cologne
- Ngày 30/11 - 00h30: Leverkusen vs Dortmund
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 30/11 - 04h00: Palmeiras vs Flamengo
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 29/11 - 23h00: AS Monaco vs Paris Saint-Germain
- Ngày 30/11 - 01h00: Paris FC vs Auxerre
- Ngày 30/11 - 03h05: Marseille vs Toulouse
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 29/11 - 21h00: Empoli vs Bari
- Ngày 29/11 - 21h00: Pescara Calcio vs Calcio Padova
- Ngày 29/11 - 21h00: Sudtirol vs Avellino
- Ngày 29/11 - 21h00: Venezia vs Mantova
- Ngày 29/11 - 21h00: AC Reggiana vs Frosinone
- Ngày 29/11 - 23h15: Catanzaro vs Virtus Entella
- Ngày 30/11 - 01h30: Palermo vs Carrarese
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 29/11 - 19h30: Portsmouth vs Bristol City
- Ngày 29/11 - 19h30: Stoke City vs Hull City
- Ngày 29/11 - 19h30: Leicester vs Sheffield United
- Ngày 29/11 - 22h00: Middlesbrough vs Derby County
- Ngày 29/11 - 22h00: Millwall vs Southampton
- Ngày 29/11 - 22h00: Norwich City vs QPR
- Ngày 29/11 - 22h00: West Brom vs Swansea
- Ngày 29/11 - 22h00: Wrexham vs Blackburn Rovers
- Ngày 29/11 - 22h00: Sheffield Wednesday vs Preston North End
- Ngày 29/11 - 22h00: Coventry City vs Charlton Athletic
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 29/11 - 22h00: FCV Dender EH vs Westerlo
- Ngày 30/11 - 00h15: Zulte Waregem vs Cercle Brugge
- Ngày 30/11 - 02h45: Sporting Charleroi vs Raal La Louviere
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 29/11 - 22h30: Casa Pia AC vs Alverca
- Ngày 29/11 - 22h30: Moreirense vs Famalicao
- Ngày 30/11 - 01h00: Nacional vs Benfica
- Ngày 30/11 - 03h30: Gil Vicente vs Tondela
Lịch thi đấu Cúp QG Pháp
- Ngày 29/11 - 19h30: Sarre-Union vs Sochaux
- Ngày 29/11 - 19h30: Torcy US vs Reims
- Ngày 29/11 - 19h30: Reims Sainte-Anne vs Amiens
- Ngày 29/11 - 19h30: Montceau vs Montpellier
- Ngày 29/11 - 19h30: Freyming vs Racing Besancon
- Ngày 29/11 - 19h30: Bogny vs St Maur Lusitanos
- Ngày 29/11 - 19h30: ASC Beisheim vs Red Star
- Ngày 29/11 - 20h00: Croix vs ASC Le Geldar
- Ngày 29/11 - 20h00: Union St Jean vs Orleans
- Ngày 29/11 - 21h00: Canet Roussillon vs Rodez
- Ngày 29/11 - 21h30: AS Gosier vs CMS Oissel
- Ngày 29/11 - 22h00: St. Malo vs SC Bastia
- Ngày 29/11 - 22h30: Laval vs Saint-Pauloise
- Ngày 29/11 - 23h00: Hauts Lyonnais vs Feur
- Ngày 29/11 - 23h00: Espoir Ste Luce vs Garde Saint-Ivy Pontivy
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 29/11 - 22h30: Excelsior vs NAC Breda
- Ngày 30/11 - 00h45: Fortuna Sittard vs Heracles
- Ngày 30/11 - 03h00: NEC Nijmegen vs Sparta Rotterdam
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 29/11 - 20h00: AD Ceuta FC vs Burgos CF
- Ngày 29/11 - 22h15: Leonesa vs Granada
- Ngày 30/11 - 00h30: Albacete vs Deportivo
- Ngày 30/11 - 00h30: Almeria vs Huesca
- Ngày 30/11 - 03h00: Valladolid vs Malaga
Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia
- Ngày 29/11 - 21h40: Al Hilal vs Al Fateh
- Ngày 30/11 - 00h30: Al Ittihad vs Al Shabab
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 29/11 - 19h00: Holstein Kiel vs Berlin
- Ngày 29/11 - 19h00: Greuther Furth vs VfL Bochum
- Ngày 29/11 - 19h00: Eintracht Braunschweig vs Kaiserslautern
- Ngày 30/11 - 02h30: Magdeburg vs 1. FC Nuremberg
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 29/11 - 18h00: Crystal Palace U18 vs Southampton U18
- Ngày 29/11 - 18h00: Ipswich Town U18 vs Brighton U18
- Ngày 29/11 - 18h00: Leicester City U18 vs West Bromwich Albion U18
- Ngày 29/11 - 18h00: Liverpool U18 vs Manchester United U18
- Ngày 29/11 - 18h00: Manchester City U18 vs Nottingham Forest U18
- Ngày 29/11 - 18h00: Stoke City U18 vs Burnley U18
- Ngày 29/11 - 18h00: Tottenham Hotspur U18 vs Arsenal U18
- Ngày 29/11 - 18h00: West Ham United U18 vs Chelsea U18
- Ngày 29/11 - 18h30: Wolves U18 vs Everton U18
- Ngày 29/11 - 19h00: Blackburn Rovers U18 vs Middlesbrough U18
- Ngày 29/11 - 19h00: Fulham U18 vs Aston Villa U18
- Ngày 29/11 - 19h00: Leeds United U18 vs Sunderland U18
- Ngày 29/11 - 20h00: Newcastle United U18 vs Derby County U18
- Ngày 29/11 - 20h00: Reading U18 vs Norwich City U18
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 29/11 - 20h00: Johor Darul Ta'zim FC vs Kuching FA
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 29/11 - 13h30: Malut United vs Arema FC
- Ngày 29/11 - 15h30: Dewa United vs Persita Tangerang
- Ngày 29/11 - 19h00: Persis Solo vs PSM Makassar
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 29/11 - 17h00: AGMK vs Mashal Muborak
- Ngày 29/11 - 17h00: Bunyodkor Tashkent vs Andijon
- Ngày 29/11 - 17h00: Buxoro vs Surkhon-2011
- Ngày 29/11 - 17h00: Kokand 1912 vs Sogdiyona Jizzax
- Ngày 29/11 - 17h00: Nasaf Qarshi vs Dinamo Samarkand
- Ngày 29/11 - 17h00: Navbahor Namangan vs Pakhtakor Tashkent
- Ngày 29/11 - 17h00: Qizilqum Zarafshon vs Shortan Guzor
- Ngày 29/11 - 17h00: Xorazm vs Neftchi Fargona
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 29/11 - 13h00: Central Coast Mariners vs Melbourne City FC
- Ngày 29/11 - 15h35: Western Sydney Wanderers FC vs Sydney FC
- Ngày 30/11 - 09h00: Auckland FC vs Newcastle Jets
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 29/11 - 17h30: CSKA 1948 Sofia vs Beroe
- Ngày 29/11 - 20h00: Botev Plovdiv vs Cherno More Varna
- Ngày 29/11 - 22h30: Spartak Varna vs PFC CSKA Sofia
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 29/11 - 20h00: AL Waab vs Umm Salal
- Ngày 29/11 - 20h00: Al-Khor vs Al-Arabi
- Ngày 30/11 - 00h15: Al-Khuraitiat vs Al-Sailiya
- Ngày 30/11 - 00h15: Al-Sadd vs Al Mesaimeer
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 29/11 - 21h30: Hajduk Split vs NK Varazdin
- Ngày 30/11 - 00h00: NK Istra 1961 vs Slaven
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 29/11 - 20h30: Cherkasy vs Kudrivka
- Ngày 29/11 - 23h00: Veres Rivne vs Karpaty
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 29/11 - 19h40: Al-Nasr SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
- Ngày 29/11 - 22h30: Al-Ain vs Sharjah Cultural Club
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 29/11 - 21h30: ACS Champions FC Arges vs CFR Cluj
- Ngày 30/11 - 01h45: Dinamo Bucuresti vs Otelul Galati
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 29/11 - 20h45: Lechia Gdansk vs Termalica Nieciecza
- Ngày 29/11 - 23h30: Korona Kielce vs Cracovia
- Ngày 30/11 - 02h15: GKS Katowice vs Pogon Szczecin
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 29/11 - 22h00: Crusaders vs Coleraine
- Ngày 29/11 - 22h00: Dungannon Swifts vs Larne
- Ngày 29/11 - 22h00: Glenavon vs Ballymena United
- Ngày 29/11 - 22h00: Linfield vs Carrick Rangers
- Ngày 29/11 - 22h00: Portadown vs Cliftonville
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 30/11 - 02h00: Vitoria vs Mirassol
- Ngày 30/11 - 06h30: Ceara vs Cruzeiro
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 30/11 - 06h00: Guadalupe FC vs Municipal Perez Zeledon
- Ngày 30/11 - 09h00: Club Sport Herediano vs Deportiva San Carlos
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 30/11 - 00h00: FC Zurich vs Grasshopper
- Ngày 30/11 - 00h00: Lugano vs Sion
- Ngày 30/11 - 02h30: Luzern vs Winterthur
