Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/9 và rạng sáng 27/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 26/9 và rạng sáng 27/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 26/09 - 19h15: Hà Nội vs Thanh Hóa

Hà Nội chạm trán Thanh Hóa tại V-League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 27/09 - 02h00: Girona vs Espanyol

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 27/09 - 01h30: Munich vs Bremen

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 27/09 - 01h45: Strasbourg vs Marseille

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 26/09 - 18h00: Ordabasy Shymkent U19 vs Dinamo Minsk U19

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 26/09 - 16h00: Long An vs Đồng Tháp

- Ngày 26/09 - 18h00: Xuân Thiện Phú Thọ vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 27/09 - 02h00: West Brom vs Leicester

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 27/09 - 01h30: Catanzaro vs Juve Stabia

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 26/09 - 22h35: Al Hazm vs Al Ahli

- Ngày 26/09 - 22h40: Damac vs Al Ettifaq

- Ngày 27/09 - 01h00: Al Ittihad vs Al Nassr

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 27/09 - 01h45: Oud-Heverlee Leuven vs Anderlecht

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 27/09 - 02h15: Benfica vs Gil Vicente

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 27/09 - 01h00: FC Twente vs Fortuna Sittard

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 27/09 - 01h30: Mirandes vs Real Zaragoza

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 26/09 - 23h30: Darmstadt vs Dynamo Dresden

- Ngày 26/09 - 23h30: Schalke 04 vs Greuther Furth

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 26/09 - 19h15: Brunei DPMM vs Kelantan The Real Warriors

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 26/09 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Madura United

- Ngày 26/09 - 15h30: Semen Padang vs Bali United

- Ngày 26/09 - 19h00: Bhayangkara FC vs Malut United

- Ngày 26/09 - 19h00: Dewa United vs Persebaya Surabaya

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 26/09 - 22h30: Arsenal Dzerzhinsk vs FC Minsk

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 26/09 - 17h00: Shanghai Shenhua vs Meizhou Hakka

- Ngày 26/09 - 18h35: Beijing Guoan vs Dalian Yingbo FC

- Ngày 26/09 - 19h00: Shanghai Port vs Wuhan Three Towns

- Ngày 26/09 - 19h00: Zhejiang Professional vs Chengdu Rongcheng

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 26/09 - 22h00: Kudrivka vs Epicentr Kamianets-Podilskyi

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 26/09 - 20h15: Al-Shabab vs Oman FC

- Ngày 26/09 - 22h45: Dhofar vs Al-Nasr Salalah

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 26/09 - 20h25: Al-Dhafra vs Al Bataeh

- Ngày 26/09 - 20h25: Baniyas vs Ajman

- Ngày 26/09 - 23h15: Al-Nasr SC vs Dibba Al Fujairah

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 26/09 - 22h00: Hermannstadt vs ACS Champions FC Arges

- Ngày 27/09 - 01h00: CS Universitatea Craiova vs Dinamo Bucuresti

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 26/09 - 20h00: Arsimi vs Shkupi

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 27/09 - 05h00: Club Atletico Platense vs San Martin San Juan

- Ngày 27/09 - 05h00: Banfield vs Union

- Ngày 27/09 - 07h15: Central Cordoba de Santiago vs Tigre

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 27/09 - 02h00: New England Revolution II vs Crown Legacy

- Ngày 27/09 - 06h00: Toronto FC II vs Philadelphia Union II

- Ngày 27/09 - 07h30: Austin FC II vs Portland Timbers II

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 27/09 - 09h00: Deportivo Marquense vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 27/09 - 00h00: Lokomotiv Plovdiv vs Levski Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 27/09 - 08h00: FC Juarez vs Leon

- Ngày 27/09 - 10h00: Puebla vs CD Guadalajara

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 27/09 - 01h45: Drogheda United vs Derry City

- Ngày 27/09 - 01h45: Galway United FC vs Cork City

- Ngày 27/09 - 01h45: Shelbourne vs Waterford FC

- Ngày 27/09 - 01h45: Shamrock Rovers vs Bohemian FC

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 27/09 - 01h30: Wisla Plock vs GKS Katowice

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 27/09 - 01h45: Bangor vs Linfield