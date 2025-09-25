Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/9 và rạng sáng 27/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 26/9 và rạng sáng 27/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 26/09 - 19h15: Hà Nội vs Thanh Hóa
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 27/09 - 02h00: Girona vs Espanyol
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 27/09 - 01h30: Munich vs Bremen
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 27/09 - 01h45: Strasbourg vs Marseille
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 26/09 - 18h00: Ordabasy Shymkent U19 vs Dinamo Minsk U19
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 26/09 - 16h00: Long An vs Đồng Tháp
- Ngày 26/09 - 18h00: Xuân Thiện Phú Thọ vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 27/09 - 02h00: West Brom vs Leicester
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 27/09 - 01h30: Catanzaro vs Juve Stabia
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 26/09 - 22h35: Al Hazm vs Al Ahli
- Ngày 26/09 - 22h40: Damac vs Al Ettifaq
- Ngày 27/09 - 01h00: Al Ittihad vs Al Nassr
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 27/09 - 01h45: Oud-Heverlee Leuven vs Anderlecht
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 27/09 - 02h15: Benfica vs Gil Vicente
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 27/09 - 01h00: FC Twente vs Fortuna Sittard
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 27/09 - 01h30: Mirandes vs Real Zaragoza
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 26/09 - 23h30: Darmstadt vs Dynamo Dresden
- Ngày 26/09 - 23h30: Schalke 04 vs Greuther Furth
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 26/09 - 19h15: Brunei DPMM vs Kelantan The Real Warriors
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 26/09 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Madura United
- Ngày 26/09 - 15h30: Semen Padang vs Bali United
- Ngày 26/09 - 19h00: Bhayangkara FC vs Malut United
- Ngày 26/09 - 19h00: Dewa United vs Persebaya Surabaya
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 26/09 - 22h30: Arsenal Dzerzhinsk vs FC Minsk
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 26/09 - 17h00: Shanghai Shenhua vs Meizhou Hakka
- Ngày 26/09 - 18h35: Beijing Guoan vs Dalian Yingbo FC
- Ngày 26/09 - 19h00: Shanghai Port vs Wuhan Three Towns
- Ngày 26/09 - 19h00: Zhejiang Professional vs Chengdu Rongcheng
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 26/09 - 22h00: Kudrivka vs Epicentr Kamianets-Podilskyi
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 26/09 - 20h15: Al-Shabab vs Oman FC
- Ngày 26/09 - 22h45: Dhofar vs Al-Nasr Salalah
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 26/09 - 20h25: Al-Dhafra vs Al Bataeh
- Ngày 26/09 - 20h25: Baniyas vs Ajman
- Ngày 26/09 - 23h15: Al-Nasr SC vs Dibba Al Fujairah
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 26/09 - 22h00: Hermannstadt vs ACS Champions FC Arges
- Ngày 27/09 - 01h00: CS Universitatea Craiova vs Dinamo Bucuresti
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 26/09 - 20h00: Arsimi vs Shkupi
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 27/09 - 05h00: Club Atletico Platense vs San Martin San Juan
- Ngày 27/09 - 05h00: Banfield vs Union
- Ngày 27/09 - 07h15: Central Cordoba de Santiago vs Tigre
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 27/09 - 02h00: New England Revolution II vs Crown Legacy
- Ngày 27/09 - 06h00: Toronto FC II vs Philadelphia Union II
- Ngày 27/09 - 07h30: Austin FC II vs Portland Timbers II
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 27/09 - 09h00: Deportivo Marquense vs Antigua Guatemala
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 27/09 - 00h00: Lokomotiv Plovdiv vs Levski Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 27/09 - 08h00: FC Juarez vs Leon
- Ngày 27/09 - 10h00: Puebla vs CD Guadalajara
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 27/09 - 01h45: Drogheda United vs Derry City
- Ngày 27/09 - 01h45: Galway United FC vs Cork City
- Ngày 27/09 - 01h45: Shelbourne vs Waterford FC
- Ngày 27/09 - 01h45: Shamrock Rovers vs Bohemian FC
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 27/09 - 01h30: Wisla Plock vs GKS Katowice
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 27/09 - 01h45: Bangor vs Linfield
Bình luận