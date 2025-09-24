Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 25/9 và rạng sáng 26/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 25/9 và rạng sáng 26/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 25/09 - 23h45: Go Ahead Eagles vs FCSB

- Ngày 25/09 - 23h45: Lille vs Brann

Lille chạm trán Brann tại Europa League

- Ngày 26/09 - 02h00: Rangers vs Genk

- Ngày 26/09 - 02h00: Aston Villa vs Bologna

- Ngày 26/09 - 02h00: FC Salzburg vs FC Porto

- Ngày 26/09 - 02h00: FC Utrecht vs Lyon

- Ngày 26/09 - 02h00: Ferencvaros vs Viktoria Plzen

- Ngày 26/09 - 02h00: Stuttgart vs Celta Vigo

- Ngày 26/09 - 02h00: Young Boys vs Panathinaikos

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 26/09 - 00h30: Osasuna vs Elche

- Ngày 26/09 - 02h30: Real Oviedo vs Barcelona

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 25/09 - 23h30: Genoa vs Empoli

- Ngày 26/09 - 02h00: Torino vs Pisa

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 25/09 - 16h30: Johor Darul Ta'zim FC vs Bangkok United

- Ngày 25/09 - 19h30: Nam Định vs Svay Rieng

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 26/09 - 01h00: Leeds United U23 vs Sporting CP U21

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 26/09 - 05h00: Sao Paulo vs LDU de Quito

- Ngày 26/09 - 07h30: Estudiantes de la Plata vs Flamengo

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 26/09 - 07h30: Universidad de Chile vs Alianza Lima

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 25/09 - 22h10: Al Khaleej vs Al Taawoun

- Ngày 25/09 - 22h25: Al Shabab vs Al Kholood

- Ngày 26/09 - 01h00: Al Hilal vs Al Akhdoud

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 25/09 - 22h15: Nasaf Qarshi vs Xorazm

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 25/09 - 22h15: Torpedo Zhodino vs Naftan Novopolotsk

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 25/09 - 21h30: Botev Plovdiv vs CSKA 1948 Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 25/09 - 20h15: Sur vs Al-Samail

- Ngày 25/09 - 20h15: Al Rustaq vs Bahla

- Ngày 25/09 - 22h45: Al-Nahda vs Saham

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 25/09 - 20h25: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Ain

- Ngày 25/09 - 23h15: Al-Wasl vs Sharjah Cultural Club

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 25/09 - 19h00: Avia Swidnik vs Ruch Chorzow

- Ngày 25/09 - 19h30: Odra Bytom Odrzanski vs Wisla Krakow

- Ngày 25/09 - 22h30: Radomiak Radom vs Zaglebie Lubin

- Ngày 26/09 - 00h00: LKS Lodz vs Chrobry Glogow

- Ngày 26/09 - 01h30: Arka Gdynia vs Motor Lublin

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 26/09 - 06h30: FC Cincinnati II vs Columbus Crew II

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 26/09 - 03h00: Ayacucho FC vs ADC Juan Pablo II

- Ngày 26/09 - 03h00: Los Chankas CYC vs Sporting Cristal

- Ngày 26/09 - 07h00: Deportivo Garcilaso vs CD UT Cajamarca

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 26/09 - 01h30: 2 de Mayo vs Deportivo Minga Guazu

- Ngày 26/09 - 04h30: Club River Plate vs Resistencia

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 26/09 - 00h00: Kolding IF vs FC Nordsjaelland